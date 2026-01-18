Prediksi Harga TON: Menargetkan Kisaran $1,85-$2,30 pada Februari 2026



Toncoin diperdagangkan pada $1,72 dengan RSI netral dan momentum MACD bearish. Analisis teknikal menunjukkan potensi kenaikan ke kisaran $1,85-$2,30 dalam 4-6 minggu meskipun ada risiko konsolidasi jangka pendek.

Ringkasan Prediksi Harga TON

• Target jangka pendek (1 minggu): $1,76-$1,78

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): kisaran $1,85-$2,30

• Level breakout bullish: $1,76

• Support kritis: $1,68

Apa Kata Analis Kripto Tentang Toncoin

Meskipun prediksi analis spesifik dari diskusi Twitter kripto terbaru terbatas, laporan analitis terkini memberikan wawasan tentang lintasan Toncoin. Menurut analisis CoinCodex tanggal 4 Januari, "Toncoin diperkirakan mencapai harga $2,39 pada 9 Januari 2026," meskipun target ini tidak tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Blockchain.News memberikan perkiraan Toncoin yang lebih bernuansa pada tanggal 5 Januari, mencatat bahwa "Prediksi harga TON menunjukkan momentum bullish menuju target $2,30 dalam 30 hari, tetapi RSI overbought pada 71,64 menunjukkan konsolidasi jangka pendek di sekitar level resistance $1,89." Analisis terbaru mereka tanggal 11 Januari mengamati bahwa "Toncoin terkonsolidasi di sekitar $1,76 sementara analis mempertahankan target $2,40 pada 12 Januari, sementara indikator teknikal menunjukkan RSI netral pada 54,99 dan resistance kunci pada $1,82."

Menurut platform analisis data on-chain, prediksi ini sejalan dengan pola konsolidasi pasar yang lebih luas yang diamati di seluruh token blockchain Layer 1 selama Januari 2026.

Rincian Analisis Teknikal TON

Gambaran teknikal Toncoin saat ini menunjukkan pandangan yang beragam namun hati-hati optimis. Diperdagangkan pada $1,72, TON berada di bawah SMA 20 hari sebesar $1,77 dan jauh di bawah SMA 200 hari sebesar $2,46, menunjukkan aset tersebut tetap dalam tren turun jangka panjang meskipun ada stabilisasi baru-baru ini.

Pembacaan RSI sebesar 49,65 menempatkan Toncoin di wilayah netral, menunjukkan kondisi tidak overbought maupun oversold. Posisi netral ini memberikan ruang untuk pergerakan ke kedua arah berdasarkan katalis pasar. Histogram MACD pada 0,0000 menunjukkan momentum bearish telah terhenti, dengan garis MACD dan garis sinyal bertemu pada 0,0213.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan TON diposisikan pada 0,33 dalam band, lebih dekat ke band bawah pada $1,61 daripada band atas pada $1,93. Posisi ini menunjukkan potensi pergerakan ke atas menuju band tengah (SMA 20 hari) pada $1,77. ATR harian sebesar $0,08 menunjukkan volatilitas sedang, memberikan ekspektasi pergerakan harga yang wajar.

Target Harga Toncoin: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Kasus bullish utama untuk prediksi harga TON ini berpusat pada penembusan di atas resistance langsung pada $1,76. Pergerakan berkelanjutan di atas level ini dapat menargetkan resistance kuat pada $1,76, diikuti oleh SMA 20 hari pada $1,77.

Jika Toncoin berhasil merebut kembali zona resistance $1,80-$1,82 yang disebutkan dalam laporan analis terbaru, jalur terbuka menuju kisaran $1,85-$1,90. Target bullish tertinggi sejalan dengan perkiraan analitis sebelumnya yang menunjukkan potensi $2,30-$2,40 dalam 4-6 minggu ke depan.

Konfirmasi teknikal untuk perkiraan Toncoin bullish ini akan memerlukan RSI bergerak di atas level 55-60 dan histogram MACD berubah positif, menunjukkan momentum pembelian yang diperbarui.

Skenario Bearish

Kasus bearish untuk TON melibatkan breakdown di bawah support langsung pada $1,70. Langkah seperti itu dapat memicu tekanan jual menuju support kuat pada $1,68, dengan risiko penurunan lebih lanjut menuju Bollinger Band bawah pada $1,61.

Penembusan di bawah $1,61 akan membatalkan skenario bullish jangka pendek dan dapat mengarah pada pengujian level support yang lebih dalam di sekitar $1,50-$1,55. Faktor risiko termasuk kelemahan pasar kripto yang lebih luas, kekhawatiran regulasi yang mempengaruhi ekosistem TON, atau breakdown teknikal di bawah moving average kunci.

Haruskah Anda Membeli TON? Strategi Masuk

Berdasarkan level teknikal saat ini, strategi masuk potensial untuk TON termasuk menunggu pullback ke zona support $1,70-$1,68 untuk posisi long, dengan stop-loss di bawah $1,61 untuk membatasi risiko penurunan.

Sebagai alternatif, trader momentum dapat mempertimbangkan masuk di atas $1,76 dengan konfirmasi peningkatan volume dan RSI bergerak di atas 55. Pendekatan ini menargetkan kisaran $1,80-$1,85 sambil mempertahankan stop di bawah $1,72.

Untuk manajemen risiko, ukuran posisi harus memperhitungkan ATR harian sebesar $0,08, menunjukkan potensi pergerakan harian 4-5% ke arah mana pun. Mengingat gambaran teknikal yang netral, pembangunan posisi bertahap daripada entri tunggal besar mungkin terbukti lebih efektif.

Kesimpulan

Prediksi harga TON ini menunjukkan optimisme yang hati-hati untuk prospek jangka pendek Toncoin. Meskipun diperdagangkan di bawah moving average kunci, RSI netral dan MACD yang stabil memberikan dasar untuk potensi kenaikan menuju kisaran $1,85-$2,30 selama sebulan ke depan.

Pertemuan target analitis di sekitar $2,30-$2,40 dari berbagai sumber mendukung perkiraan Toncoin jangka menengah ini, meskipun investor harus memantau level resistance kritis $1,76 untuk konfirmasi breakout. Seperti semua prediksi harga cryptocurrency, perkiraan ini membawa ketidakpastian yang signifikan dan tidak boleh dijadikan sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset menyeluruh dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

