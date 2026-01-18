ETH Bertahan di Support $3,275, Mengincar Breakout $3,400

Ethereum mempertahankan support kunci di ~$3.275. Trader memantau penembusan di atas $3.330, menargetkan $3.400 dalam beberapa hari mendatang.

Ethereum baru-baru ini bertahan stabil di sekitar level support ~$3.275. Stabilitas ini telah menarik perhatian para trader, karena mereka mencari tanda-tanda potensi penembusan.

Jika ETH mempertahankan level ini, dapat membuka jalan menuju titik harga yang lebih tinggi.

Trader sekarang memantau dengan cermat untuk melihat apakah Ethereum akan melanjutkan konsolidasinya atau menembus menuju $3.400.

Stabilitas Ethereum di Support $3.275

Kemampuan Ethereum untuk mempertahankan posisi terendah ~$3.275 dilihat sebagai tanda positif bagi mereka yang mencari posisi long. Level ini telah terbukti menjadi zona support kunci.

Ketika Ethereum mendekati harga ini, terjadi aktivitas pasar yang signifikan, yang menyebabkan sapuan singkat pada level ini.

Namun, ia mampu pulih dan mempertahankan posisi terendah ini, menunjukkan bahwa permintaan masih ada di sekitar titik harga ini.

Bagi trader, rentang support ini menawarkan peluang penting. Jika Ethereum dapat mempertahankan posisinya dan menunjukkan kekuatan dalam beberapa hari mendatang, ada potensi untuk rebound.

Saat ini, pasar berada dalam fase konsolidasi. Ethereum sedang menguji supportnya dan menunjukkan ketahanan, yang dapat mengarah pada setup yang menguntungkan untuk kenaikan harga di masa depan.

Meskipun masih awal akhir pekan, beberapa hari ke depan dapat menentukan nada untuk kinerja Ethereum dalam jangka pendek.

Bertahan solid di atas $3.275 dapat mengindikasikan kesiapan untuk pergerakan naik potensial di pasar setelah likuiditas mulai mengalir lagi setelah akhir pekan.

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan untuk Potensi Penembusan

Saat Ethereum mempertahankan level support saat ini, perhatian kini beralih ke titik-titik resistance berikutnya.

Jika Ethereum menembus di atas $3.330, ini dapat menandakan potensi kelanjutan ke level harga yang lebih tinggi.

Resistance langsung berikutnya terletak di $3.400, yang telah menjadi tertinggi bulanan kunci untuk Ethereum.

Penembusan di atas $3.330 akan mengonfirmasi pergeseran dalam struktur pasar dan berpotensi menempatkan Ethereum pada jalur menuju level yang lebih tinggi.

Trader menunggu penembusan ini, yang dapat terjadi awal minggu depan, karena sapuan likuiditas hari Senin atau Selasa dapat membawa fokus pasar kembali ke aksi harga Ethereum.

Namun, ini tidak dijamin. Ethereum dapat menghadapi pengujian lebih lanjut di level $3.330.

Jika harga kesulitan melampaui resistance ini, dapat menyebabkan konsolidasi sebelum upaya lebih lanjut untuk menembus ke atas. Oleh karena itu, beberapa hari ke depan akan menjadi penting dalam menentukan tren masa depan untuk Ethereum.

Bacaan Terkait: Analisis Harga Ethereum: Bisakah ETH Bertahan di $3.400 atau Akan Turun?

Skenario Bearish Potensial jika Support Gagal

Sementara level support Ethereum saat ini bertahan, ada risiko jika harga mulai bergerak turun.

Jika Ethereum kehilangan support $3.275, dapat memicu pergeseran sentimen ke arah bawah.

Trader kemudian akan mencari breakdown yang lebih signifikan, menargetkan pool likuiditas potensial yang lebih rendah di pasar.

Dalam kasus ini, Ethereum kemungkinan perlu menemukan dasar baru dan menunjukkan tanda-tanda pembalikan sebelum posisi long dipertimbangkan.

Pasar perlu melihat pemulihan yang kuat dari level yang lebih rendah sebelum peluang pembelian baru dijelajahi.

Sampai saat itu, trader harus tetap berhati-hati dan menghindari terjun ke posisi long secara prematur.

Penembusan di bawah $3.275 dapat menunjukkan pergeseran dalam dinamika pasar yang mendukung pergerakan bearish jangka pendek.

Oleh karena itu, investor disarankan untuk menunggu konfirmasi yang jelas sebelum melakukan perdagangan signifikan.