VanEck Meningkatkan Eksposur MSTR, Sigel Mengoreksi NYT

Matthew Sigel mengklarifikasi sikap VanEck terhadap MSTR, mengonfirmasi peningkatan

VanEck Tingkatkan Eksposur MSTR, Sigel Koreksi NYT

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 17:41
Matthew Sigel memperjelas sikap VanEck terhadap MSTR, mengonfirmasi peningkatan eksposur terhadap perusahaan dan mengoreksi kesalahan representasi NYT.

Matthew Sigel, kepala riset aset digital di VanEck, menanggapi artikel New York Times yang salah merepresentasikan sikap perusahaan terhadap MicroStrategy (MSTR).

Sigel memperjelas bahwa laporan tersebut salah mengartikan komentar Jan van Eck tentang strategi Bitcoin MSTR.

Dia menekankan bahwa VanEck sebenarnya telah meningkatkan eksposurnya terhadap MSTR dan terus mendukung pendekatan perusahaan yang didukung Bitcoin.

Sigel Mengoreksi Laporan Menyesatkan di New York Times

Artikel New York Times tersebut menyertakan kutipan dari Jan van Eck yang tampak kritis terhadap strategi Bitcoin MSTR.

Kutipan tersebut, "Kami menjauh... Ini hanya publisitas," membuat beberapa pembaca percaya bahwa VanEck menghindari MSTR karena struktur Bitcoin-nya yang berat.

Namun, Sigel menjelaskan bahwa kutipan ini merujuk pada strategi internal VanEck sendiri, bukan pandangannya tentang MSTR.

Sigel menggunakan media sosial untuk memperjelas bahwa laporan tersebut salah merepresentasikan konteks pernyataan Jan van Eck.

Dia menunjukkan bahwa VanEck tidak secara aktif mengejar strategi treasury aset digital tetapi tidak menentang pendekatan MSTR.

Koreksi tersebut penting untuk mengklarifikasi kebingungan mengenai sikap VanEck terhadap perusahaan.

Terlepas dari kesalahan representasi, Sigel menegaskan kembali bahwa VanEck masih yakin pada MSTR dan strategi Bitcoin-nya.

Dia menekankan bahwa perusahaan telah meningkatkan posisinya di MSTR, bertentangan dengan apa yang disarankan artikel.

VanEck Meningkatkan Kepemilikan MSTR-nya

Pengajuan SEC VanEck mengonfirmasi bahwa perusahaan telah meningkatkan eksposurnya secara signifikan terhadap MSTR. VanEck kini memegang sekitar 284.000 saham MSTR, menempatkannya di antara 75 pemegang saham teratas.

Peningkatan kepemilikan ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap MSTR meskipun ada ketidakpastian pasar.

Sigel menjelaskan bahwa investasi VanEck di MSTR adalah langkah strategis untuk mendapatkan eksposur ke aset terkait Bitcoin.

Perusahaan terus mendukung model MSTR, yang menghubungkan neraca keuangannya dengan Bitcoin. Eksposur ini mencakup saham biasa serta saham preferen yang terkait dengan aset Bitcoin MSTR.

Keputusan untuk meningkatkan kepemilikannya di MSTR mencerminkan keyakinan VanEck pada potensi jangka panjang perusahaan.

Klarifikasi Sigel menyoroti bahwa perusahaan masih bullish pada MSTR, terlepas dari kesalahan interpretasi komentar mereka sebelumnya.

Bacaan Terkait: Prospek VanEck Q1 2026: Pasar Risk-On Mengembalikan Fokus pada Bitcoin dan Kripto

Pengajuan SEC Mendukung Dukungan Berkelanjutan VanEck untuk MSTR

Pengajuan Formulir 13F SEC VanEck menunjukkan dukungan berkelanjutan perusahaan untuk MSTR. Pengajuan ini mengonfirmasi bahwa VanEck tidak mengurangi posisinya di perusahaan, meskipun laporan menyarankan sebaliknya.

Kepemilikan saham MSTR yang berkelanjutan menunjukkan kepercayaan perusahaan pada strategi Bitcoin perusahaan.

Pengajuan tersebut juga mengungkapkan bahwa VanEck memiliki saham preferen yang diterbitkan oleh MSTR. Saham preferen ini terkait dengan neraca yang didukung Bitcoin perusahaan dan menawarkan distribusi kas tetap.

Struktur ini memungkinkan VanEck untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan potensial MSTR sambil mengelola risiko.

Dengan pengajuan ini, VanEck telah memperkuat komitmennya terhadap MSTR. Koreksi Sigel menggarisbawahi investasi strategis perusahaan di MSTR, menangkal kesalahpahaman sebelumnya tentang posisinya.

Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/vaneck-increases-exposure-to-mstr-as-matthew-sigel-corrects-nyt-claim/

