DOJ berencana memulihkan $200K yang dicuri dalam penipuan kripto Tinder

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) berupaya memulihkan $200.000 yang dicuri oleh elemen kriminal dalam penipuan kripto yang dilakukan di aplikasi kencan seluler Tinder. Kantor Kejaksaan AS Massachusetts mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk memulihkan dana dalam stablecoin Tether.

Menurut laporan, DOJ mengklaim bahwa dana tersebut hilang kepada penjahat setelah ia berbohong kepada korbannya di Tinder bahwa ia adalah penasihat keuangan yang bekerja sebagai ahli investasi kripto. Lembaga tersebut menyebutkan bahwa penipuan ini memiliki semua ciri-ciri penipuan pig butchering, di mana penipu membangun kepercayaan dengan korban mereka melalui persahabatan atau hubungan romantis sebelum memikat mereka untuk berinvestasi dalam investasi kripto palsu. Biasanya, beberapa korban menyadari setelah investasi pertama mereka, sementara yang lain menyadari setelah kehilangan semua dana mereka.

DOJ berupaya memulihkan $200k dalam USDT dalam penipuan kripto Tinder

Menurut affidavit DOJ yang mendukung permintaan penyitaan yang diajukan bulan ini oleh Agen Khusus FBI Hannah Wong, korban yang tidak disebutkan namanya bertemu seorang pria di aplikasi kencan Tinder. Pria tersebut mengaku namanya "Nino Martin," yang bisa jadi alias, karena para penjahat ini menahan diri untuk tidak memberikan nama asli mereka karena kemungkinan mereka tertangkap basah. Setelah cocok dengannya di Tinder, tersangka meminta untuk memindahkan percakapan ke WhatsApp, di mana ia mengklaim mereka bisa berbicara lebih baik.

Keduanya memindahkan percakapan ke WhatsApp, dan mereka cukup cocok. Selama perkenalan, korban mengatakan Martin mengaku sebagai penasihat keuangan yang membantu orang menghasilkan uang melalui beberapa investasi kripto. Ia menyebutkan bahwa ia juga bisa membantunya menghasilkan uang melalui investasi kripto, memberitahunya bahwa mereka bisa mendapatkan lebih dari cukup keuntungan dan hidup sejahtera selamanya. Setelah beberapa diskusi, korban yakin dan meminta agar mereka menyiapkan akunnya.

Martin memberi tahu korban bahwa ia telah menyiapkan akun Coinbase untuknya, meminta korban untuk mengirim dana ke akun tersebut. Beberapa waktu kemudian, ia memberitahunya bahwa ia akan memindahkan dana ke platform terpisah bernama onechainnm(dot)com, tetapi korban secara tidak sengaja memberi tahu Martin bahwa mereka memiliki saldo sekitar $500.000 di rekening bank mereka. Menurut affidavit, korban mengirim $384.4133 ke beberapa dompet unhosted yang mereka yakini terhubung dengan platform yang disarankan Martin.

Lembaga mengatakan akan mencoba penyitaan sipil

Korban mengklaim bahwa mereka tidak pernah bertemu secara langsung, karena Martin selalu memberikan beberapa alasan yang terdengar asli karena sifat pekerjaannya. Pada satu kesempatan, DOJ mengatakan Martin memberitahunya bahwa ia harus terbang ke Florida untuk memberikan presentasi, jadi mereka tidak bisa bertemu. Namun, pada Maret 2025, platform investasi harus mengubah namanya menjadi onechainiy(dot)com, dan korban dibatasi dari akun Coinbase mereka karena "mengirim transfer yang mencurigakan."

Beberapa waktu setelah itu, individu tidak dikenal yang mengaku sebagai layanan pelanggan dari platform investasi kemudian diduga memberinya cara untuk mengatasi Coinbase dan terus berinvestasi di platform dengan mentransfer uang dari rekening bank mereka ke nomor rekening yang mereka berikan. Layanan pelanggan mengatakan korban bisa terus berinvestasi, yang menyebabkan mereka mengirim $112.253 dalam dana tambahan selama beberapa hari berikutnya, sekitar akhir Maret 2025.

Pada April, agen layanan pelanggan palsu mengklaim korban berutang pajak IRS sebesar $200.000, yang membuat korban curiga, sehingga ia berhenti mengirim uang. Secara total, korban mengklaim mereka mentransfer lebih dari $500.000 ke platform, angka yang terdiri dari sebagian besar tabungan mereka. Akun kripto yang terhubung dengan skema tersebut disita Juni lalu. Sekarang, DOJ berupaya menyita dan memulihkan sebagian besar dana ini. DOJ dapat menyita properti atau pendapatan jika ditentukan terkait dengan aktivitas kriminal.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.