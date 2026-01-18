VanEck Meningkatkan Eksposur ke MSTR saat Matthew Sigel Mengoreksi Klaim NYT

Matthew Sigel mengklarifikasi sikap VanEck terhadap MSTR, mengkonfirmasi peningkatan eksposur terhadap perusahaan dan mengoreksi kesalahan representasi NYT.

Matthew Sigel, kepala riset aset digital di VanEck, merespons artikel New York Times yang salah merepresentasikan sikap perusahaan terhadap MicroStrategy (MSTR).

Sigel mengklarifikasi bahwa laporan tersebut salah menginterpretasikan komentar Jan van Eck mengenai strategi Bitcoin MSTR.

Dia menekankan bahwa VanEck sebenarnya telah meningkatkan eksposurnya terhadap MSTR dan terus mendukung pendekatan perusahaan yang didukung Bitcoin.

Sigel Mengoreksi Laporan Menyesatkan di New York Times

Artikel New York Times menyertakan kutipan dari Jan van Eck yang tampak kritis terhadap strategi Bitcoin MSTR.

Kutipan tersebut, "Kami menghindarinya... Ini hanya publisitas," membuat beberapa pembaca percaya bahwa VanEck menghindari MSTR karena struktur Bitcoin-nya yang besar.

Namun, Sigel menjelaskan bahwa kutipan ini mengacu pada strategi internal VanEck sendiri, bukan pandangannya terhadap MSTR.

Sigel menggunakan media sosial untuk mengklarifikasi bahwa laporan tersebut salah merepresentasikan konteks pernyataan Jan van Eck.

Dia menunjukkan bahwa VanEck tidak secara aktif mengejar strategi perbendaharaan aset digital tetapi tidak menentang pendekatan MSTR.

Koreksi tersebut penting untuk menghilangkan kebingungan terkait sikap VanEck terhadap perusahaan.

Meskipun ada kesalahan representasi, Sigel menegaskan kembali bahwa VanEck masih percaya diri terhadap MSTR dan strategi Bitcoin-nya.

Dia menekankan bahwa perusahaan telah meningkatkan posisinya di MSTR, bertentangan dengan apa yang disarankan artikel tersebut.

VanEck Meningkatkan Kepemilikan MSTR-nya

Pengajuan SEC VanEck mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah meningkatkan eksposurnya terhadap MSTR secara signifikan. VanEck kini memegang sekitar 284.000 saham MSTR, menempatkannya di antara 75 pemegang saham teratas.

Peningkatan kepemilikan ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap MSTR meskipun ada ketidakpastian pasar.

Sigel menjelaskan bahwa investasi VanEck di MSTR adalah langkah strategis untuk mendapatkan eksposur terhadap aset terkait Bitcoin.

Perusahaan terus mendukung model MSTR, yang menghubungkan neraca keuangannya dengan Bitcoin. Eksposur ini mencakup saham biasa serta saham preferen yang terkait dengan aset Bitcoin MSTR.

Keputusan untuk meningkatkan kepemilikannya di MSTR mencerminkan keyakinan VanEck terhadap potensi jangka panjang perusahaan.

Klarifikasi Sigel menyoroti bahwa perusahaan masih bullish terhadap MSTR, meskipun ada kesalahpahaman atas komentar mereka sebelumnya.

Pengajuan SEC Mendukung Dukungan Berkelanjutan VanEck untuk MSTR

Pengajuan Formulir 13F SEC VanEck menunjukkan dukungan berkelanjutan perusahaan untuk MSTR. Pengajuan ini mengkonfirmasi bahwa VanEck tidak mengurangi posisinya di perusahaan, meskipun ada laporan yang menyatakan sebaliknya.

Kepemilikan berkelanjutan perusahaan atas saham MSTR menunjukkan kepercayaannya terhadap strategi Bitcoin perusahaan.

Pengajuan tersebut juga mengungkapkan bahwa VanEck memiliki saham preferen yang diterbitkan oleh MSTR. Saham preferen ini terkait dengan neraca keuangan perusahaan yang didukung Bitcoin dan menawarkan distribusi tunai tetap.

Struktur ini memungkinkan VanEck untuk berpartisipasi dalam potensi pertumbuhan MSTR sambil mengelola risiko.

Dengan pengajuan ini, VanEck telah memperkuat komitmennya terhadap MSTR. Koreksi Sigel menggarisbawahi investasi strategis perusahaan di MSTR, menangkal kesalahpahaman sebelumnya tentang posisinya.

