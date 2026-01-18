BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Laporan: Anchorage Digital Mencari $200M–$400M Menjelang Potensi IPO muncul di BitcoinEthereumNews.com. Anchorage Digital dilaporkan sedang mengumpulkan dana sebesar $200 jutaPostingan Laporan: Anchorage Digital Mencari $200M–$400M Menjelang Potensi IPO muncul di BitcoinEthereumNews.com. Anchorage Digital dilaporkan sedang mengumpulkan dana sebesar $200 juta

Laporan: Anchorage Digital Mencari Dana $200M–$400M Menjelang Potensi IPO

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 18:32
200Million
200M$0.000078+2.63%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04917-1.22%
Union
U$0.002674+1.32%

Anchorage Digital dilaporkan sedang menggalang dana $200 juta–$400 juta saat mengeksplorasi kemungkinan penawaran umum perdana tahun depan. Anchorage Digital, kustodian berbasis New York yang afiliasinya merupakan bank aset digital AS pertama yang berpiagam federal, berupaya menggalang dana antara $200 juta dan $400 juta menjelang IPO potensial, menurut Bloomberg; diskusi tersebut […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/report-anchorage-digital-seeks-200m-400m-ahead-of-potential-ipo/

Peluang Pasar
Logo 200Million
Harga 200Million(200M)
$0.000078
$0.000078$0.000078
+2.63%
USD
Grafik Harga Live 200Million (200M)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

YESUS KECIL. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Yesus Kecil, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline
Bagikan
Rappler2026/01/18 19:57
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20