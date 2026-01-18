Penipuan Kripto, Peretasan Menguras Lebih dari $4 Miliar di 2025

Kerugian penipuan melonjak 64% dari tahun ke tahun, didorong oleh kampanye phishing dan peniruan identitas yang disesuaikan untuk menargetkan korban bernilai tinggi.

Penipuan dan peretasan terkait kripto menguras lebih dari $4,04 miliar dari pengguna dan platform pada tahun 2025, menurut data yang dibagikan oleh perusahaan keamanan blockchain PeckShield.

Angka-angka tersebut menunjukkan pergeseran yang jelas menuju rekayasa sosial yang ditargetkan dan serangan pada pemain terpusat, dengan penipuan saja meningkat jauh lebih cepat daripada eksploitasi teknis.

Penipuan dan Serangan Terpusat Mendorong Kerugian 2025

PeckShield mengatakan total kerugian kripto pada tahun 2025 naik sekitar 34% dari tahun 2024, dengan $2,67 miliar terkait dengan peretasan dan $1,37 miliar terkait dengan penipuan.

Kerugian penipuan melonjak sekitar 64% tahun-ke-tahun, melampaui pertumbuhan eksploitasi protokol langsung. Namun, masalah yang lebih besar adalah kerugian per kasus yang lebih tinggi, sering kali terkait dengan kampanye phishing dan peniruan identitas yang disesuaikan untuk menargetkan individu bernilai tinggi.

Lebih dari 200 insiden peretasan tercatat sepanjang tahun, tidak termasuk penipuan. Februari mencatat kerugian bulanan tunggal terbesar yang pernah ada setelah pelanggaran $1,51 miliar di Bybit, yang sekarang diperingkat PeckShield sebagai peretasan terbesar dalam sejarah kripto. FBI kemudian mengaitkan serangan tersebut dengan Lazarus Group Korea Utara, merinci penggunaan malware dan rekayasa sosial mereka untuk mendapatkan akses ke dompet dingin Bybit.

Menurut data PeckShield, penyerang juga mulai mengubah pendekatan mereka tahun lalu. Alih-alih hanya menargetkan sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), mereka mulai lebih fokus pada bursa terpusat dan organisasi besar, yang mencapai 75% dari uang yang dicuri tahun lalu, naik dari 46% pada tahun 2024.

BNB Chain mengalami jumlah insiden tertinggi, sementara Ethereum menyumbang nilai dolar terbesar yang hilang karena target besar.

Tinjauan Pola dan Pemulihan

Laporan tersebut juga memberikan konteks tentang bagaimana dana yang dicuri dipindahkan. Pencucian yang dilacak terkait dengan eksploitasi besar mencapai $1,49 miliar pada tahun 2025, peningkatan 15% dari tahun sebelumnya, dengan PeckShield menghubungkan peningkatan tersebut dengan jumlah yang lebih besar yang diambil dalam perampokan individual.

Sebagai catatan positif, sekitar $334,9 juta kripto yang dicuri berhasil dipulihkan atau dibekukan oleh otoritas dan perusahaan keamanan tahun lalu. Namun, tingkat pemulihan tersebut lebih rendah dari $488,5 juta yang dipulihkan pada tahun 2024, menunjukkan bahwa skala dan kompleksitas pencurian melampaui upaya mitigasi.

Data terbaru menawarkan pandangan yang beragam. Laporan terpisah dari PeckShield pada 3 Januari 2026, mencatat bahwa kerugian dari eksploitasi turun menjadi $76 juta pada Desember 2025, penurunan 60% dari November. Namun, tahun baru dimulai dengan pelanggaran besar, karena protokol Truebit kehilangan $26,5 juta dalam eksploitasi pada 9 Januari.

Siklus serangan yang terus berlanjut ini merupakan pengingat bahwa meskipun total bulanan mungkin berfluktuasi, ancaman yang mendasari dari kerentanan infrastruktur dan penipuan yang dipersonalisasi tetap menjadi tantangan yang terus-menerus bagi ekosistem kripto.

Secara bersama-sama, kasus-kasus tersebut mendukung pandangan PeckShield bahwa kerugian tahun 2025 kurang tentang eksploitasi acak dan lebih tentang penargetan presisi, di mana rekayasa sosial dan akses ke sistem terpusat memainkan peran yang semakin besar.