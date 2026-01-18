BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut pengumuman resmi, Binance Alpha akan meluncurkan Acurast (ACU) pada 20 Januari. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengunjungi halaman Alpha Events setelah perdagangan dibuka untuk mengklaim airdrop menggunakan poin Binance AlphaPANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut pengumuman resmi, Binance Alpha akan meluncurkan Acurast (ACU) pada 20 Januari. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengunjungi halaman Alpha Events setelah perdagangan dibuka untuk mengklaim airdrop menggunakan poin Binance Alpha

Binance Alpha akan meluncurkan Acurast (ACU) pada 20 Januari.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/18 20:01
Stella
ALPHA$0.006347-1.55%

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut pengumuman resmi, Binance Alpha akan meluncurkan Acurast (ACU) pada 20 Januari. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengunjungi halaman Alpha Events untuk mengklaim airdrop menggunakan poin Binance Alpha setelah perdagangan dibuka. Detail lebih lanjut akan segera diumumkan.

Peluang Pasar
Logo Stella
Harga Stella(ALPHA)
$0.006347
$0.006347$0.006347
-0.54%
USD
Grafik Harga Live Stella (ALPHA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12
Kepemilikan AS Eropa Memperkuat Nilai Euro

Kepemilikan AS Eropa Memperkuat Nilai Euro

Investasi Eropa dalam saham dan obligasi pemerintah AS memperkuat kekuatan euro di tengah perubahan keuangan global.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/19 05:51