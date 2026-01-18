Industri kripto India menyerukan perlakuan pajak yang menguntungkan dalam anggaran 2026

Industri kripto India telah menyerukan pajak kripto yang menguntungkan dalam anggaran mendatang untuk tahun 2026. Industri ini juga menginginkan aturan yang jelas untuk aset digital selain rasionalisasi TDS 1% pada transaksi kripto untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong partisipasi asing dalam industri kripto India.

Dalam Anggaran Persatuan 2025 sebelumnya, menteri keuangan mempertahankan kerangka pajak yang ada untuk VDA, meskipun ada seruan berulang dari industri.

Industri kripto India selalu berpendapat bahwa aturan saat ini telah mengecilkan hati investor dan trader untuk menggunakan bursa kripto di negara tersebut, menyoroti kekhawatiran bahwa modal besar mungkin berpindah ke luar negeri.

India menyerukan pajak kripto yang menguntungkan pada tahun 2026

India setuju untuk mengakui cryptocurrency sebagai Aset Digital Virtual dalam Anggaran 2022. Negara ini memperkenalkan rezim pajak yang jelas pada tahun tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, VDA seperti cryptocurrency, NFT, dan token digital lainnya dikenakan pajak.

Keuntungan dari VDA dikenakan pajak tetap sebesar 30%, bersama dengan pajak yang dipotong di sumber (TDS) sebesar 1% pada transaksi. Sementara itu, pendapatan non-perdagangan dikenakan pajak sesuai dengan slab pendapatan individu.

Raj Karkara, Chief Operating Officer di ZebPay, menyebutkan bahwa Anggaran 2026 datang pada waktu yang penting bagi industri kripto India. Ia mencatat bahwa industri ini menantikan klarifikasi yang dapat membawa kepercayaan kepada investor dan pasar. Karkara juga menambahkan bahwa ini adalah kesempatan untuk menyajikan rencana yang jelas dan konsisten untuk industri kripto.

Nichal Shetty, pendiri WazirX, mengatakan bahwa anggaran menawarkan negara dan regulator kesempatan untuk meninjau kembali aturan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu meninjau TDS dan mengizinkan pengurangan kerugian, yang ia klaim akan baik untuk likuiditas dan meningkatkan kepatuhan. Shetty juga menambahkan bahwa aturan yang jelas tentang pelaporan akan meningkatkan kepercayaan investor.

Pankaj Balani, CEO dan co-founder Delta Exchange, mengatakan adopsi kripto saat ini di negara tersebut harus mengikuti pendekatan yang jelas. Balani menekankan bahwa regulator perlu mendukung platform domestik yang patuh yang mengikuti aturan, sambil bertindak terhadap platform ilegal. Ia mengatakan kebijakan perlu membedakan dengan jelas antara platform yang patuh di India dan platform yang tidak patuh di luar negeri.

Summit Gupta, co-founder CoinDCX, mengatakan bahwa sektor ini telah menuntut keringanan yang terukur, terutama selama empat tahun kerangka pajak saat ini telah digunakan. Ia menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh regulator sekarang harus dapat membantu meningkatkan inovasi di India dan membantu negara muncul sebagai pemimpin global dalam Web3 dan VDA. Gupta menyerukan aturan yang jelas dan kebutuhan akan implementasi TDS di semua bursa kripto.

SB Seeker, Head of APAC di Binance, mengatakan adopsi kripto di India menunjukkan kekuatan ekonomi digital dan partisipasi ritel yang berkembang. Ia menambahkan bahwa Anggaran 2026 akan memberikan regulator kesempatan untuk melindungi pengguna dan menjaga stabilitas keuangan melalui regulasi yang tepat.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan buletin kami.