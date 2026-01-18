Sequoia melanggar tradisi untuk mendukung Anthropic dalam penggalangan dana yang bisa mencapai $25 miliar

Sequoia Capital terjun ke Anthropic untuk pertama kalinya, setelah mengabaikannya selama bertahun-tahun. Perusahaan Silicon Valley ini bergabung dalam putaran penggalangan dana besar-besaran yang bisa mencapai $25 miliar.

Putaran ini akan lebih dari menggandakan nilai perusahaan, membawanya dari $170 miliar empat bulan lalu menjadi $350 miliar sekarang. Uang ini tidak datang dari satu tempat saja. Ini adalah penumpukan.

GIC, dana kekayaan dari Singapura, dan Coatue, perusahaan investasi AS, masing-masing memasukkan $1,5 miliar. Microsoft dan Nvidia bersama-sama menawarkan hingga $15 miliar.

Semua pihak lainnya (dana ventura, pemain institusional) menambahkan $10 miliar atau lebih di atasnya. Angka final belum terkunci. Anthropic masih memutuskan siapa yang masuk. Tetapi kesepakatan diharapkan akan segera ditutup, menurut Financial Times.

Sequoia merombak kepemimpinannya dan bertaruh pada beberapa pesaing

Selanjutnya, ini bukan cara Sequoia biasa melakukan hal-hal. Roelof Botha, orang yang menjalankannya sebelumnya, tidak mau ada hubungannya dengan Anthropic. Dia pikir uang ventura dilemparkan ke perusahaan yang sama yang terlalu dibesar-besarkan. "Melempar lebih banyak uang ke Silicon Valley tidak menghasilkan lebih banyak perusahaan hebat," kata Roelof tahun lalu.

Tapi Roelof sudah keluar. Dia digantikan pada November. Sekarang Pat Grady dan Alfred Lin menjalankan pertunjukan. Dan pendekatan mereka berbeda. Sequoia sudah mendukung OpenAI dan xAI milik Elon Musk. Sekarang juga mendukung Anthropic.

Itu langka. Perusahaan ventura biasanya memilih satu pemenang di sektor dan bertahan dengannya. Tapi uang yang beterbangan di sekitar AI telah melanggar aturan itu.

Seseorang yang terlibat dalam kesepakatan mengatakan putaran ini sangat besar, bahkan tidak terasa seperti investasi ventura lagi. Sequoia tampaknya tidak khawatir tentang tumpang tindih. Orang yang sama mengatakan perusahaan memiliki banyak OpenAI dan xAI, dan berpikir mereka semua akan pergi ke arah yang berbeda. Itulah yang mendorong pergeseran ini. Ini bukan tentang memilih satu pemenang. Ini tentang tidak ketinggalan.

Rekam jejak Sequoia dipenuhi dengan Google, Apple, Airbnb, dan Stripe, tetapi ini adalah pertama kalinya memasuki kesepakatan tahap akhir seperti ini untuk Anthropic.

Dan Anthropic sekarang menghasilkan uang yang serius, dengan pendapatannya benar-benar melonjak 10x menjadi $10 miliar pada Desember setelah hanya bernilai $1 miliar tepat setahun sebelumnya.

Pertumbuhan seperti itu langka, bahkan di bidang teknologi. Perusahaan paling dikenal dengan chatbot Claude-nya, yang digunakan di banyak alur kerja rekayasa.

Dan masih ada lagi yang akan datang. Anthropic sudah mempekerjakan firma hukum Wilson Sonsini untuk memulai pekerjaan pada IPO. Perusahaan juga berbicara dengan bank untuk mengatur penawaran. Pencatatan publik bisa terjadi akhir tahun ini jika semuanya berjalan sesuai rencana. Ini akan menempatkannya pada jalur yang sama dengan OpenAI dan SpaceX, yang juga bersiap untuk go public.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.