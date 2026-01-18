Mereda Ketegangan Iran Hapus Premi Risiko Minyak, tetapi Analis Memperingatkan Volatilitas di Depan

Harga minyak menghadapi tekanan fundamental yang meningkat karena potensi pergeseran dalam dinamika kelebihan pasokan global muncul, didorong oleh perlambatan penimbunan stok China, yang terkait dengan meningkatnya kendaraan listrik yang membatasi permintaan minyak.

Namun, risiko pasokan jangka pendek diperkirakan akan memberikan premi risiko yang mengimbangi.

Analis dari ING Group percaya bahwa meskipun ketegangan di Iran dan risiko pasokan mereda, hal-hal ini belum menghilang sepenuhnya.

Dampak geopolitik langsung dan volatilitas

Harga pasar minyak saat ini ditentukan oleh perkembangan di Iran, dengan harga minyak mentah Brent naik mendekati $67 awal minggu ini, menandai titik tertinggi sejak awal Oktober.

Namun, harga minyak Brent turun sebesar $3 pada hari Kamis, menyusul pernyataan terbaru dari Presiden AS Donald Trump, yang menyebabkan berkurangnya risiko intervensi Amerika secara langsung.

Pada hari Jumat, harga telah memulihkan sebagian dari kerugian tersebut di tengah ketidakpastian seputar Iran dan pasokan.

Penurunan harga terjadi karena AS menahan diri dari tindakan langsung terhadap Iran, meskipun ada protes domestik yang sedang berlangsung.

Spekulasi baru-baru ini tentang potensi intervensi militer oleh pemerintahan Trump telah meningkat, yang telah meningkatkan kekhawatiran tidak hanya tentang pasokan minyak Iran tetapi juga tentang risiko yang lebih luas terhadap pasokan di seluruh wilayah Teluk Persia.

Risiko eskalasi: Iran dan Selat Hormuz

Situasi ini masih membawa risiko eskalasi yang signifikan, menurut analis komoditas Commerzbank AG Barbara Lambrecht.

Kekhawatiran ini tidak hanya didorong oleh potensi hilangnya ekspor Iran, yang telah mencapai hampir 1,9 juta barel per hari pada musim gugur lalu, menurut Bloomberg.

Kekhawatiran utama adalah potensi blokade Iran terhadap Selat Hormuz jika ketegangan meningkat, karena titik strategis ini menangani sekitar seperempat dari pasokan minyak laut dunia.

"Setiap eskalasi dengan Iran juga akan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gangguan terhadap aliran minyak melalui Selat Hormuz, titik strategis di mana sekitar 20 juta b/h melewatinya," kata Warren Patterson, kepala strategi komoditas di ING Group, dalam sebuah laporan.

Jika tanda-tanda pelonggaran yang berkelanjutan muncul, perhatian kemungkinan akan beralih kembali ke perkembangan di Venezuela.

Minyak yang baru-baru ini dikenai sanksi atau diblokir diperkirakan akan secara bertahap memasuki kembali pasar dunia, kata Lambrecht dari Commerzbank.

Laporan bulanan International Energy Agency (IEA) diperkirakan akan memfokuskan kembali perhatian pada fundamental pasar minyak minggu depan.

Ini menyusul minggu di mana perkiraan baru dari US Energy Information Administration (EIA) dan Organization of the Petroleum Exporting Countries sebagian besar dibayangi oleh situasi yang memanas di Iran.

EIA dan OPEC sekarang berbagi perkiraan yang serupa untuk pertumbuhan permintaan minyak global, keduanya telah memberikan pandangan awal untuk 2027.

Namun, IEA diperkirakan akan mempertahankan sikap yang lebih berhati-hati, kemungkinan terus memprediksi kelebihan pasokan pasar minyak yang signifikan tahun ini.

"Namun, faktor penentu untuk harga minyak adalah sejauh mana minyak ini mengalir ke pasar dunia dan terlihat dalam inventaris yang membengkak," kata Lambrecht.

Fundamental jangka panjang dan pandangan kelebihan pasokan

China tampaknya telah secara signifikan menarik cadangannya tahun lalu untuk mengakumulasi stok.

Sebaliknya, tingkat stok di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development tetap konsisten dengan kisaran khas mereka.

Pandangan fundamental untuk harga minyak dapat menghadapi tekanan penurunan yang meningkat jika sebagian besar minyak yang diproduksi berlebihan diarahkan ke negara-negara industri, menurut Lambrecht.

Pergeseran ini dapat terjadi jika China mengurangi upaya penimbunan stoknya, konsekuensi yang mungkin terjadi dari meningkatnya adopsi kendaraan listrik yang secara bersamaan membatasi permintaan minyak secara keseluruhan, tambah Lambrecht.

Sementara itu, Patterson dari ING percaya bahwa semakin lama retorika seputar Iran berlangsung, harga minyak mungkin akan kesulitan pada akhirnya.

Meskipun pandangan pasar ING bearish, timespread ICE Brent prompt menunjukkan kekuatan.

"Spread bertahan relatif baik kemarin meskipun ada kelemahan dalam harga flat," kata Patterson.

Pada saat penulisan, harga minyak mentah West Texas Intermediate berada di $59,91 per barel, naik 1,2%, sementara Brent berada di $64,50 per barel, juga 1,2% lebih tinggi dari penutupan sebelumnya.

Postingan Meredanya ketegangan Iran menghapus premi risiko minyak, tetapi analis memperingatkan volatilitas ke depan pertama kali muncul di Invezz