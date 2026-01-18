Pratinjau Mingguan | Komite Pertanian Senat AS Merilis RUU Struktur Pasar Cryptocurrency; Aster Meluncurkan Musim Kedua Kompetisi Trading Manusia-Mesin

Pratinjau Berita Penting:

LayerZero (ZRO) akan membuka kunci sekitar 25,71 juta token pada pukul 19.00 waktu Beijing tanggal 20 Januari, mewakili 6,36% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $44,5 juta.

Plume (PLUME) akan membuka kunci sekitar 1,37 miliar token pada pukul 08.00 waktu Beijing tanggal 21 Januari, mewakili 39,75% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $22,3 juta.

Komite Pertanian Senat AS berencana merilis RUU struktur pasar mata uang kripto pada tanggal 21 Januari.

Binance mengumumkan akan secara otomatis membatalkan pesanan spot dan margin yang dilakukan sebelum 1 Januari 2024, mulai 21 Januari.

Solana Mobile mengumumkan akan melakukan airdrop token asli SKR kepada pengguna ponsel Seeker dan pengembang ekosistem pada tanggal 21 Januari.

Aster akan meluncurkan musim kedua kompetisi trading AI pada tanggal 22 Januari, dan akan mengumumkan daftar peserta pada tanggal 20 Januari.

River akan membuka kunci sekitar 1,5 juta token pada pukul 08.00 waktu Beijing tanggal 22 Januari, mewakili 4,32% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $36 juta.

19 Januari

Bursa:

Pasar saham AS akan ditutup sepanjang hari pada Hari Martin Luther King Jr. (19 Januari) dan akan melanjutkan perdagangan pada 20 Januari 2026.

Binance Wallet berencana meluncurkan SENT Pre-TGE Prime Sale pada 19 Januari.

Binance Wallet berencana meluncurkan Pre-TGE Prime Sale keempat pada 19 Januari, mencantumkan SENT. Acara akan berlangsung dari pukul 12:00 hingga 14:00 (UTC) pada 19 Januari 2026. Pengguna yang memenuhi syarat akan memerlukan Binance Alpha Points untuk berpartisipasi.

Pembaruan Proyek:

MANTRA: Perubahan kode token dan pemecahan token 1:4 akan berlangsung pada 19 Januari.

MANTRA, blockchain Layer 1 yang berfokus pada aset RWA, mengumumkan di platform X bahwa jadwal peningkatan tokennya telah ditetapkan. Pada 19 Januari 2026, kode token akan diubah dari OM menjadi MANTRA, dan pemecahan token 1:4 akan terjadi. Blok target adalah 11.888.888, dan rasio pemecahan adalah 1 OM → 4 MANTRA. Pemegang OM di rantai MANTRA tidak perlu melakukan tindakan apa pun.

Bitmine berencana berinvestasi $200 juta di Beast Industries milik MrBeast, dengan transaksi diperkirakan ditutup pada 19 Januari.

Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) mengumumkan investasi $200 juta di Beast Industries, dengan transaksi diperkirakan ditutup pada 19 Januari. Bitmine, yang didukung oleh Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, dan lainnya, berkomitmen menggunakan Ethereum sebagai aset intinya dan mendorong strategi keuangan terdesentralisasi (DeFi). Beast Industries, yang didirikan oleh MrBeast, menyatakan bahwa kemitraan ini akan membantunya membangun salah satu merek hiburan paling berpengaruh di dunia dan mengeksplorasi integrasi DeFi dan layanan keuangan. Bitmine akan mengadakan rapat pemegang saham tahunan di Las Vegas pada 15 Januari 2026.

ETHGas meluncurkan token tata kelola $GWEI, snapshot akan diambil pada 19 Januari.

ETHGas, protokol infrastruktur, mengumumkan peluncuran token tata kelola baru, $GWEI, untuk mengelola protokol ruang blok yang dapat diprogram, yang bertujuan membawa Ethereum ke era "eksekusi waktu nyata, biaya yang dapat diprediksi, dan operasi bebas gas massal." Pemegang $GWEI dapat berpartisipasi dalam tata kelola, pemungutan suara yang didelegasikan, proposal protokol, dan pengambilan keputusan darurat. Snapshot dijadwalkan pada 19 Januari 2026, pukul 00:00 UTC (19 Januari, 08:00 waktu Beijing), dan aturan airdrop akan didasarkan pada pengeluaran gas historis dan validasi komunitas.

20 Januari

Pembaruan Proyek:

Space mengumpulkan lebih dari $20 juta dalam penjualan publiknya; proses alokasi akan diumumkan pada 20 Januari.

Pasar prediksi leverage Space mengumpulkan lebih dari $20 juta dalam penjualan publiknya, dan proses alokasi akan diumumkan pada 20 Januari. Atas permintaan komunitas, peserta sekarang memiliki opsi untuk mengubah dompet yang akan mereka gunakan untuk menerima alokasi dan pengembalian dana dalam empat hari ke depan. Pengembalian dana akan diproses pada 21 Januari.

Pembukaan kunci token:

LayerZero (ZRO) akan membuka kunci sekitar 25,71 juta token pada pukul 19.00 waktu Beijing tanggal 20 Januari, mewakili 6,36% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $44,5 juta.

21 Januari

Kebijakan dan regulasi:

Komite Pertanian Senat AS berencana merilis RUU struktur pasar mata uang kripto pada 21 Januari.

Komite Pertanian Senat AS berencana merilis RUU struktur pasar mata uang kripto pada 21 Januari dan mengadakan sidang penting tentang teks RUU pada 27 Januari. Sidang, yang awalnya dijadwalkan pada 15 Januari (ditunda Senin), akan dimulai pada pukul 3 sore. Sidang amandemen RUU adalah langkah kunci dalam memajukan proses legislatif, memungkinkan senator untuk memperdebatkan amandemen, memberikan suara apakah akan memasukkannya dalam teks dasar, dan kemudian memberikan suara apakah akan menyerahkan seluruh RUU kepada Senat penuh untuk dipertimbangkan. Komite Perbankan Senat akan mengadakan sidang amandemennya sendiri tentang versi RUU pada hari Kamis ini. RUU rancangan Komite Perbankan dirilis sekitar tengah malam Senin, tetapi senator diharapkan mengusulkan amandemen sebelum sidang.

Sejak rancangan awal untuk diskusi dirilis, Komite Pertanian belum merilis teks RUU rancangannya. Masalah yang belum terselesaikan termasuk ketentuan etika (membahas hubungan antara Presiden Trump dan keluarganya dengan beberapa perusahaan kripto) dan aturan kuorum (memerlukan kepemimpinan bipartisan dari regulator seperti SEC dan CFTC). Saat ini, kedua lembaga tersebut hanya memiliki komisioner Partai Republik. Sumber mengindikasikan bahwa teks RUU Komite Perbankan juga tidak memiliki ketentuan tentang etika atau kuorum, sehingga versi saat ini tidak mungkin mendapatkan dukungan bipartisan.

Bursa:

Binance akan menghapus kontrak perpetual margin USDT untuk BID, DMC, ZRC, dan TANSSI pada 21 Januari.

Binance akan menghapus pasangan perdagangan kontrak perpetual BIDUSDT, DMCUSDT, ZRCUSDT dan TANSSIUSDT pada pukul 17:00 tanggal 21 Januari. Posisi akan ditutup dan diselesaikan secara otomatis sebelum penghapusan.

Binance: Pesanan spot dan margin yang dilakukan sebelum 1 Januari 2024 akan dibatalkan secara otomatis pada 21 Januari.

Menurut pengumuman resmi Binance, dengan perubahan berkelanjutan dalam harga pasar, likuiditas, dan volatilitas, beberapa pesanan historis yang tidak aktif dalam waktu lama dapat secara tidak terduga dicocokkan dalam kondisi pasar ekstrem, menghasilkan hasil transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan niat perdagangan aktual pengguna. Binance telah memperhatikan situasi ini sambil terus mendengarkan umpan balik komunitas dan saran pengguna. Untuk membantu pengguna mengurangi risiko transaksi tak terduga tersebut dan meningkatkan stabilitas dan efisiensi keseluruhan lingkungan perdagangan, Binance akan menerapkan manajemen terpadu dari pesanan-pesanan ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan menggabungkan saran komunitas, Binance berencana memproses beberapa pesanan spot dan leverage yang tertunda lama pada 21 Januari 2026 pukul 15:00 (UTC+8). Semua pesanan spot dan leverage yang dibuat sebelum 1 Januari 2024 pukul 08:00 (UTC+8) dan masih tertunda pada saat pemrosesan akan dibatalkan secara otomatis.

Pembaruan Proyek:

Lelang token ZAMA telah ditunda hingga 21-24 Januari.

Co-founder Zama Rand Hindi memposting di platform X bahwa tanggal lelang untuk token ZAMA telah diubah. Tanggal lelang baru adalah 21-24 Januari, dan tanggal klaim token ditetapkan untuk 2 Februari.

Dilaporkan bahwa Zama akan meluncurkan penjualan tokennya melalui CoinList dan aplikasi lelangnya sendiri, dengan harga awal $55 juta untuk FDV.

Solana Mobile akan melakukan airdrop 2 miliar token SKR kepada pengguna Seeker pada 21 Januari.

Solana Mobile mengumumkan akan melakukan airdrop token asli SKR kepada pengguna ponsel Seeker dan pengembang ekosistem pada 21 Januari 2026 pukul 10:00 (UTC+8), dengan airdrop awal mewakili 20% dari total pasokan (2 miliar SKR). Kuartal pertama aktivitas Seeker melihat 265 dApps, 9 juta transaksi, dan $2,6 miliar dalam volume perdagangan. Perhatikan bahwa pengguna ponsel Solana Saga awal tidak termasuk dalam airdrop ini.

Mantan CEO Alameda Caroline Ellison akan dibebaskan lebih awal pada 21 Januari.

Mantan co-CEO Alameda Caroline Ellison, yang bekerja sama dengan penyelidikan kasus FTX, akan menjalani hukuman dua tahun lebih awal pada 21 Januari 2026, dan telah dipindahkan dari penjara federal ke pengawasan masyarakat. Dia sebelumnya mengaku bersalah membantu penuntutan SBF, dijatuhi hukuman denda dan penyitaan $11 miliar, dan setuju bulan ini untuk dilarang menjabat sebagai eksekutif perusahaan publik atau bursa mata uang kripto selama 10 tahun.

Pembukaan kunci token:

Plume (PLUME) akan membuka kunci sekitar 1,37 miliar token pada pukul 08.00 waktu Beijing tanggal 21 Januari, mewakili 39,75% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $22,3 juta.

22 Januari

Bursa:

Binance akan berhenti mendukung deposit dan penarikan token tertentu di beberapa jaringan pada 22 Januari.

Binance akan berhenti mendukung deposit dan penarikan token yang ditunjuk dari jaringan berikut pada pukul 16:00 (UTC+8) tanggal 22 Januari 2026. Setelah pukul 16:00 (UTC+8), deposit yang dilakukan menggunakan token yang ditunjuk ini tidak akan dikreditkan ke akun Anda dan dapat mengakibatkan kehilangan aset.

Arbitrum (ARB) melalui Ethereum Network;

1Inch (1INCH) melalui BNB Smart Chain;

Kite (KITE) melalui AVAX-C Chain;

0G (0G) melalui Ethereum Network;

Turbo (TURBO) melalui Solana Network.

Pembaruan Proyek:

Aster akan meluncurkan musim kedua kompetisi trading manusia-mesin pada 22 Januari, dan mengumumkan daftar kontestan pada 20 Januari.

Aster telah mengumumkan peluncuran musim kedua kompetisi trading "Manusia vs. AI". Musim baru akan didasarkan pada testnet Aster Chain, dengan tim AI yang terdiri dari agen kompleks dari laboratorium terkemuka, bersama trader manusia, membentuk total 100 peserta, masing-masing dialokasikan $10.000.

Hadiah untuk turnamen ini dilaporkan mencapai $150.000, dengan $30.000 untuk pemenang pertama. Tim pemenang akan berbagi hadiah dasar sebesar $50.000, yang berlipat ganda menjadi $100.000 jika tim manusia pada akhirnya menang. Batas waktu aplikasi adalah 18 Januari, daftar pendek akan diumumkan pada 20 Januari, dan kompetisi akan diadakan dari 22 hingga 29 Januari.

Immunefi akan meluncurkan token platform IMU pada 22 Januari.

Immunefi, platform bug bounty mata uang kripto, mengumumkan bahwa token aslinya, IMU, akan resmi diluncurkan pada 22 Januari 2026. Immunefi berkomitmen untuk melindungi keamanan on-chain melalui bug bounty dan metode lainnya, mendorong ekosistem Web3 menuju nilai triliunan dolar.

Pembukaan kunci token:

River akan membuka kunci sekitar 1,5 juta token pada pukul 08.00 waktu Beijing tanggal 22 Januari, mewakili 4,32% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $36 juta.

MBG By Multibank Group (MBG) akan membuka kunci sekitar 24,73 juta token pada pukul 20.00 waktu Beijing tanggal 22 Januari, mewakili 12,13% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $9,7 juta.

23 Januari

Pembaruan Proyek:

Meteora: Klaim airdrop MET akan ditutup pada 23 Januari.

Meteora mengeluarkan pengingat di platform X bahwa periode klaim airdrop MET akan berakhir pada 23 Januari. Sebagai bagian dari program TGE, 39% dari total pasokan token MET telah didistribusikan dalam satu putaran, dan saluran klaim airdrop akan ditutup dalam dua minggu sesuai rencana. Token yang tidak diklaim akan ditambahkan ke cadangan komunitas yang beredar untuk hadiah masa depan.

Pembukaan kunci token:

SOON akan membuka kunci sekitar 21,88 juta token pada pukul 16.30 waktu Beijing tanggal 23 Januari, mewakili 5,63% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $7,4 juta.

Animecoin (ANIME) akan membuka kunci sekitar 835 juta token pada pukul 21.00 waktu Beijing tanggal 23 Januari, mewakili 13,84% dari pasokan yang beredar, bernilai sekitar $6,3 juta.

24 Januari

Pembukaan kunci token:

SoSoValue (SOSO) akan membuka kunci sekitar 13,33 juta token pada pukul 17.00 waktu Beijing tanggal 24 Januari, mewakili 5,00% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $7,4 juta.

25 Januari

Bursa:

Coinbase akan menjalani pemeliharaan sistem pada 25 Januari, dengan perkiraan downtime 3 jam.

Coinbase International akan menjalani pemeliharaan sistem pada 25 Januari 2026 sekitar pukul 01:00 (UTC+8), selama waktu tersebut layanan akan tidak tersedia sementara. Pemeliharaan diperkirakan berlangsung selama 3 jam. Selama periode ini, semua fungsi perdagangan dan transfer di Coinbase International akan tidak tersedia.

Pembukaan kunci token:

Humanity (H) akan membuka kunci sekitar 105 juta token pada pukul 08.00 waktu Beijing tanggal 25 Januari, mewakili 4,57% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $19,3 juta.

Plasma (XPL) akan membuka kunci sekitar 88,89 juta token pada pukul 20.00 waktu Beijing tanggal 25 Januari, mewakili 4,33% dari pasokan yang beredar, dengan nilai sekitar $12,4 juta.

Waktu spesifik akan ditentukan

Pembaruan Proyek:

Interactive Brokers telah meluncurkan layanan deposit akun USDC 24/7 dan berencana menambahkan opsi RLUSD dan PYUSD minggu depan.

Interactive Brokers mengumumkan bahwa sekarang memungkinkan trader untuk menyetor USDC ke akun mereka 24/7 menggunakan USDC Circle, memungkinkan perdagangan 24/7. Fitur ini didukung oleh Zerohash, penyedia infrastruktur kripto dan stablecoin B2B yang diinvestasikan oleh Interactive Brokers. Pengguna dapat mengirim USDC dari dompet kripto pribadi mereka ke dompet aman yang dihasilkan oleh Zerohash di jaringan Ethereum, Solana, atau Base, setelah itu token secara otomatis dikonversi ke USD dan disetor ke akun broker mereka. Biaya konversi 0,30% (minimum $1) akan dikenakan pada setiap deposit. Interactive Brokers berencana menambahkan lebih banyak opsi stablecoin sedini minggu depan, termasuk RLUSD Ripple dan PYUSD PayPal.