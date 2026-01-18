CEO Goldman Sachs Mengatakan CLARITY Act Menghadapi Penundaan di Tengah Kekhawatiran yang Meningkat

TLDR

Goldman Sachs memantau ketat CLARITY Act karena perannya dalam tokenisasi dan stablecoin.

Coinbase menarik dukungan untuk CLARITY Act, yang menyebabkan penundaan sesi markup di Senat.

Bank dan perusahaan kripto melakukan lobi untuk perubahan pada imbalan stablecoin dan aturan ekuitas yang ditokenisasi.

Komite Pertanian Senat akan menandai versi mereka sendiri dari RUU tersebut pada 27 Januari.

CEO Goldman Sachs David Solomon mengatakan bahwa Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act masih memiliki "jalan panjang" sebelum berlanjut di Kongres. Komentarnya muncul selama panggilan pendapatan Q4 2025 perusahaan, yang diadakan sesaat setelah sesi markup kunci RUU tersebut ditunda.

Markup ditunda setelah Coinbase mengumumkan tidak akan lagi mendukung RUU dalam bentuk saat ini. Selama panggilan pendapatan, Solomon mengatakan banyak tim di Goldman Sachs "sangat fokus" pada RUU tersebut karena dampak potensialnya pada tokenisasi dan stablecoin.

"RUU itu, berdasarkan berita selama 24 jam terakhir, memiliki jalan panjang sebelum RUU itu akan berlanjut," kata Solomon.

Kekhawatiran Industri Atas Masalah Regulasi Utama

Markup yang ditunda telah dijadwalkan oleh Komite Perbankan Senat. Diharapkan akan membahas beberapa area yang diperdebatkan dalam RUU tersebut, termasuk bagaimana Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) akan mengatur ekuitas yang ditokenisasi dan imbalan stablecoin.

Penarikan Coinbase dilaporkan berasal dari ketidaksepakatan atas ketentuan ini. Bank dan perusahaan kripto lain juga telah menyuarakan kekhawatiran. Beberapa mendesak pembuat undang-undang untuk merevisi bahasa seputar pendapatan pasif dari stablecoin, sementara yang lain mencari lebih banyak kejelasan tentang pengawasan aset yang ditokenisasi.

Draf terbaru RUU tersebut mengisyaratkan bahwa Kongres mungkin membatasi stablecoin yang menghasilkan bunga tetapi mungkin masih mengizinkan jenis imbalan aset digital lainnya. Namun, belum ada keputusan final yang dibuat.

Tidak Ada Tanggal Baru untuk Markup Komite Perbankan Senat

Pada pertengahan Januari, tidak ada tanggal baru yang ditambahkan ke kalender resmi Komite Perbankan Senat. Pemangku kepentingan industri sekarang memperkirakan bahwa markup lebih lanjut dapat ditunda selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.

Pembuat undang-undang juga fokus pada pengesahan RUU pendanaan sebelum akhir Januari untuk menghindari penutupan pemerintah lainnya. Penutupan sebelumnya pada tahun 2025 sudah menunda kemajuan pada CLARITY Act dan legislasi terkait kripto lainnya.

Sementara itu, Komite Pertanian Senat berencana untuk mengadakan markup pada versi mereka sendiri dari RUU struktur pasar aset digital pada 27 Januari. Masih belum jelas seberapa berbeda ketentuan tersebut dari yang ada di CLARITY Act.

Goldman Sachs Menjajaki Peluang Bisnis Terkait

Selain regulasi, Goldman Sachs terus menjajaki ide bisnis yang terkait dengan ruang aset digital. Solomon menyebutkan bahwa dia telah bertemu dengan operator pasar prediksi seperti Polymarket dan Kalshi dalam beberapa minggu terakhir.

Platform ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak berdasarkan hasil peristiwa dunia nyata. Mereka semakin populer di komunitas kripto, meskipun status hukum mereka di AS masih berkembang.

Solomon tidak mengonfirmasi apakah Goldman Sachs akan memasuki sektor pasar prediksi, tetapi pertemuan tersebut menunjukkan minat bank pada ekosistem keuangan digital yang berkembang.

Meskipun masa depan RUU tersebut tidak pasti, Solomon mengonfirmasi bahwa Goldman Sachs akan terus mengikuti perubahan legislatif dengan cermat. Dia mencatat bahwa potensi inovasi dalam tokenisasi dan stablecoin tetap menjadi area fokus utama bagi bank.

