Antrian keluar validator Ethereum mencapai nol, menandakan pergeseran pasar saat waktu tunggu masuk semakin panjang.Antrian keluar validator Ethereum mencapai nol, menandakan pergeseran pasar saat waktu tunggu masuk semakin panjang.

Antrean Keluar Validator Ethereum Mencapai Nol, Masuk Melonjak

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/18 20:51
Yang Perlu Diketahui:
  • Antrean keluar validator Ethereum mencapai nol saat antrean masuk melonjak.
  • Waktu tunggu masuk kini mencapai 45 hari.
  • Pergeseran pasar saat staking institusional menunjukkan kepercayaan yang kuat.

Antrean keluar Ethereum mencapai nol pada Januari 2026, setelah penurunan signifikan dari puncaknya di September 2025, sementara antrean masuk melonjak ke level tertinggi sejak Juli 2023.

Pergeseran ini mengurangi tekanan jual, memperketat likuiditas, dan menggarisbawahi kepercayaan institusional, berpotensi mendorong harga Ethereum dan dinamika staking.

Antrean keluar validator Ethereum mencapai nol pada Januari 2026, hanya beberapa bulan setelah memuncak di 2,67 juta ETH. Artikel Lonjakan Antrean Masuk Validator Ethereum memberikan lebih banyak detail tentang dinamika ini.

Pengurangan waktu antrean keluar berpotensi menurunkan tekanan jual dan memengaruhi dinamika staking Ethereum.

Antrean Keluar Ethereum Turun ke Nol Setelah Puncak

Antrean keluar Ethereum yang mencapai nol sangat penting setelah memuncak pada September 2025. Antrean masuk kini telah melonjak menjadi 2,6 juta ETH. Investor institusional BitMine Immersion Technologies telah meningkatkan taruhannya di tengah perubahan ini, menunjukkan kepercayaan pada imbal hasil. Waktu tunggu masuk kini mencapai 45 hari, meningkat signifikan dari sebelumnya.

Kepercayaan Staking Institusional Mendorong Likuiditas Pasar

Antrean keluar yang nol dapat mengurangi tekanan jual dan meningkatkan likuiditas pasar. Pelaku pasar mungkin mengalami kondisi likuiditas yang lebih ketat saat mereka menunggu aktivasi masuk. Pasar yang terpengaruh termasuk platform exchange dan investor institusional, mencatat adanya pergeseran. Harga Ethereum tetap stabil di sekitar $3.300-$3.314. Imbal hasil staking menarik arus masuk institusional dan kepercayaan pada stabilitas dan pengembalian.

Tren Antrean Masuk Dapat Memicu Momentum Bullish

Secara historis, antrean keluar memuncak pada level signifikan di paruh kedua 2025. Ini kontras dengan arus keluar pasca-upgrade Shanghai yang terlihat pada 2023. Para ahli menyarankan bahwa saat antrean masuk bertransisi menjadi validator aktif, tingkat staking mungkin mencapai level baru, dengan potensi dampak pasar yang bullish.

