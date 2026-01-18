Para Profesional Bertaruh pada Zero Knowledge Proof untuk Keuntungan 7000x, Sementara Harga Binance coin & Shiba Inu Berjuang untuk Rally!

Disclaimer Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan kesepakatan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Pasar kripto meledak dengan energi, dengan total nilai bertahan mendekati angka multi-triliun dolar sementara perdagangan harian mencapai ratusan miliar. Tetapi raja-raja lama terlihat lelah: harga Binance coin tetap diam setelah lonjakan besar, sementara harga Shiba Inu bergerak menyamping. Bisakah koin-koin lama ini benar-benar memicu kebakaran besar lagi?

Trader profesional berteriak tentang Zero Knowledge Proof, jaringan AI rahasia dan pusat data yang dibangun dengan matematika berteknologi tinggi yang sekarang dalam penjualan awalnya. Para peneliti memperingatkan bahwa hari-hari uang mudah sedang memudar: Fase 2 memangkas pasokan harian dari 200 juta menjadi 190 juta, menciptakan kejutan pasokan yang liar dan meningkatkan persaingan untuk token ZKP.

Para ahli memprediksi lonjakan hingga 7000x jangka panjang karena Fase Pendiri berakhir 24 Januari, membuat pembeli membayar jauh lebih banyak untuk jauh lebih sedikit. Dibandingkan dengan raksasa yang lambat, ZKP terlihat seperti kripto berikutnya yang akan meledak, dibangun khusus untuk keuntungan besar dalam bull run yang akan datang.

Zero Knowledge Proof: Kelangkaan Murni Bertemu Teknologi Jenius

Zero Knowledge Proof adalah blockchain berorientasi privasi yang menggabungkan AI, penyimpanan data tersembunyi, dan teknologi hemat energi menjadi satu kekuatan. Dibangun di atas Substrate, ini memanfaatkan matematika zero knowledge, konsensus campuran, dan penyimpanan terdistribusi untuk mengubah informasi pribadi menjadi nilai global dengan aman dan cepat.

Orang dalam mengatakan pengaturan ini menargetkan kebutuhan dunia nyata, bukan hanya hype, menggunakan Proof of Intelligence, Proof of Space, zk-SNARKs, IPFS, dan alat EVM. Kecepatan testnet mencapai 200 TPS saat ini, menargetkan 1.000 TPS, sementara penggunaan listrik tetap rendah pada 10 watt per terabyte di seluruh dunia.

Para profesional telah menobatkan Zero Knowledge Proof sebagai kripto berikutnya yang akan meledak, mengutip batas keras 257 miliar dan tata letak presale-nya. Koin harian semakin mengering, hadiah adil, dan keunggulan early bird menghilang karena lebih banyak orang bergabung dalam perjuangan untuk token setiap hari.

Sistem berbasis fase adalah katalis yang sebenarnya. Pasokan harian turun dari 200 juta menjadi 190 juta di Fase Dua setelah berbulan-bulan permintaan besar. Para ahli mengatakan perubahan ini mengubah akses mudah menjadi kelangkaan total, memaksa pemain terlambat untuk membayar harga lebih tinggi sementara pemilik awal mendapatkan kekuatan besar dengan cepat.

Dengan pintu Pendiri ditutup pada 24 Januari, para profesional memperingatkan bahwa menunggu adalah bahaya sebenarnya, bukan fluktuasi harga. Matematika yang dipimpin kelangkaan, kasus penggunaan nyata, dan desain uang pintar mendorong impian lonjakan liar 7000x, menjadikan ZKP kripto berikutnya yang tidak diragukan lagi akan meledak bagi investor yang mencari kemenangan global raksasa sekarang.

Menganalisis Harga Binance Coin dan Jejak Pasarnya

Binance Coin tetap menjadi koin utilitas tingkat atas berdasarkan nilai, terikat erat dengan bursa Binance yang besar. Saat kita mencapai pertengahan Januari 2026, harga Binance coin bergerak sekitar $935–$940, dengan total nilai pasar mendekati $127 miliar. Perdagangan harian mencapai sekitar $1,8 miliar, membuktikan bahwa orang masih menginginkannya. Total pasokan yang digunakan sekitar 136 juta BNB, dengan pembakaran reguler masih menggerogoti total pasokan dari waktu ke waktu.

Akhir-akhir ini, BNB bergerak dalam kotak kecil, menabrak dinding di $950 dan menemukan lantai mendekati $925. Harga Binance coin mendapat dorongan dari pembakaran besar terbaru, yang menghancurkan hampir 1,37 juta koin senilai lebih dari $1,2 miliar. Meskipun tumbuh lebih lambat dari koin kecil, para profesional melihat BNB sebagai pilihan big-cap yang aman dengan aturan jelas dan uang tunai yang dalam. Ini tetap menjadi pengawasan teratas selama fluktuasi pasar dan masa-masa liar di seluruh dunia kripto.

Harga Shiba Inu dan Aksi Perdagangan Terbaru

Shiba Inu masih diperdagangkan sebagai koin meme dengan pasokan besar dengan banyak penggemar tetapi sangat sedikit kecepatan. Harga Shiba Inu tetap antara $0,0000082 dan $0,0000086 sejak pertengahan Januari 2026, turun dari angka $0,000009. Pada 14 Januari, mencapai dekat $0,00000873, menunjukkan sedikit penurunan. Grafik menunjukkan ia terperangkap dalam kotak, dengan lantai mendekati $0,0000080 dan langit-langit sekitar $0,0000090. Perdagangan harian menurun, menunjukkan hype lebih sedikit dibandingkan dengan lonjakan pasar besar lainnya.

Para profesional mencatat bahwa bahkan dengan pembakaran dan ide ekosistem, kenaikan memerlukan hype baru yang besar. Harga Shiba Inu melompat ketika orang bersemangat, tetapi penembusan besar dan bertahan lama jarang terjadi. Prediksi menunjukkan keuntungan kecil kecuali volume besar kembali. Saat uang bergerak ke koin utilitas dan pasokan yang lebih ketat, SHIB di bawah tekanan untuk menunjukkan dapat memberikan kemenangan jangka panjang di luar pompa singkat di bawah kondisi pasar global saat ini.

Mengapa ZKP Siap Menjadi Kripto Berikutnya yang Meledak

Binance Coin dan Shiba Inu adalah nama terkenal, tetapi mereka telah mencapai batas mereka. Harga Binance coin tetap dalam kisaran kecil meskipun pembakaran besar, sementara harga Shiba Inu terjebak di bawah dinding berat.

Para profesional mengatakan kedua koin menawarkan keamanan atau lonjakan kecil, tetapi tidak ada peningkatan besar. Uang tunai ada, tetapi pertumbuhan sekarang tergantung pada seluruh pasar bergerak daripada perubahan besar yang membalik pasokan dan permintaan terbalik.

Kesenjangan ini adalah mengapa para ahli berteriak tentang Zero Knowledge Proof. Para profesional menunjuk pada pasokan yang menyusut, batas keras, dan penggunaan nyata sebagai alasan itu akan menjadi kripto berikutnya yang meledak, terutama karena pintu ditutup dan perjuangan untuk koin menjadi intens sebelum fase awal berakhir untuk investor pintar.

