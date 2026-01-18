Harga XRP membentuk double-bottom saat arus masuk ETF mingguan melonjak 47%

Harga XRP bergerak ke fase koreksi setelah turun lebih dari 15% dari level tertinggi tahun ini meskipun ada kabar baik dari Ripple.

Ringkasan Harga XRP telah membentuk pola double-bottom pada grafik empat jam.

Data menunjukkan bahwa ETF XRP spot menambah lebih dari $56 juta aset minggu lalu.

Ripple Labs telah menerima lisensi dari Inggris dan Luksemburg.

Token Ripple (XRP) turun ke $2,0520, jauh lebih rendah dari tertinggi tahun ini di $2,4. Kapitalisasi pasarnya telah turun kembali ke $125 miliar.

Harga XRP telah mundur meskipun data menunjukkan bahwa aliran masuk ETF mulai meningkat. Dana ini menambahkan $56 juta aset minggu lalu, peningkatan 47% dari $38 juta minggu sebelumnya.

Mereka telah menambahkan $108 juta aset minggu ini, membawa total aset menjadi $1,52 miliar, yang setara dengan 1,2% dari kapitalisasi pasarnya. Persentase ini berarti bahwa ETF XRP masih harus mengejar ketinggalan dari dana Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), yang memiliki 6,5% dan 5,4%.

Harga XRP telah turun meskipun Ripple membuat beberapa pengumuman penting tahun ini. Yang paling penting adalah Ripple Labs menerima lisensi dari Inggris dan Luksemburg, langkah yang akan memungkinkannya membuat kesepakatan dengan lebih banyak perusahaan Eropa.

Lisensi tersebut datang kurang dari sebulan setelah Ripple menerima piagam perbankan dari Office of the Comptroller of the Currency di Amerika Serikat.

Sementara itu, token XRP kemungkinan akan mengalami lebih banyak permintaan dalam beberapa minggu mendatang setelah Evernorth go public dalam merger SPAC. Perusahaan tersebut telah mengakumulasi jutaan token XRP, dan go public akan memungkinkannya mendapatkan lebih banyak modal untuk mengakumulasi token tersebut.

Perusahaan berencana menghasilkan yield melalui strategi DeFi yang diatur, termasuk partisipasi validator di XRP Ledger

Sementara itu, lebih banyak investor memindahkan token XRP mereka ke FXRP milik Flare, yang telah mengakumulasi TVL DeFi lebih dari $150 juta.

Analisis teknikal harga XRP

Grafik harga XRP | Sumber: crypto.news

Grafik empat jam menunjukkan bahwa harga XRP telah turun dari tertinggi $2,4165 pada 6 Januari ke $2,05 saat ini. Harga telah bergerak di bawah level Fibonacci Retracement 50%, mengonfirmasi prospek bearish.

Token juga telah turun di bawah Exponential Moving Average 50 hari dan 100 hari serta indikator Supertrend.

Di sisi positif, token telah membentuk pola double-bottom di $2,04 dan garis leher di $2,188. Pola ini sering mengarah pada pembalikan bullish.

Oleh karena itu, prospek koin ini bullish selama tetap di atas level double-bottom di $2,03. Pergerakan di bawah level tersebut akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi ke level retracement 78,6% di $1,9127.