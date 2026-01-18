Anggota Parlemen mengkritik penyelidikan banjir

ANGGOTA parlemen oposisi pada hari Minggu mengkritik penanganan Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr. terhadap skandal korupsi bernilai miliaran peso, dengan mengatakan klaimnya bahwa penyelidikan pencarian fakta hampir berakhir akan merampas akuntabilitas dari rakyat Filipina.

Tuan Marcos pada hari Jumat mengisyaratkan mandat Komisi Independen untuk Infrastruktur (ICI) mungkin mendekati akhir, menyusul pengunduran diri Komisioner Rogelio "Babes" L. Singson dan Rossana A. Fajardo yang menyisakan badan tersebut hanya dengan satu anggota.

"Rakyat Filipina layak mendapatkan yang lebih baik dari sandiwara ini," kata Perwakilan Daftar Partai Antonio L. Tinio, Renee Louise M. Co dan Sarah Jane I. Elago dalam pernyataan bersama. "Mereka layak mendapatkan penyelidikan yang genuine yang membuat pihak berkuasa bertanggung jawab, bukan komisi tanpa gigi yang dirancang untuk melindungi elite korup."

Tuan Marcos pada pertengahan September membentuk panel pencarian fakta untuk menyelidiki transaksi pengendalian banjir palsu senilai miliaran, yang bertugas menyelidiki ketidakberesan dalam proyek pekerjaan umum yang melibatkan infrastruktur di bawah standar, tidak lengkap atau tidak ada.

"Kenyataannya, pemerintahan ini tidak benar-benar ingin menyelidiki dalang sebenarnya dari korupsi dalam infrastruktur," kata para anggota parlemen. "ICI diciptakan untuk mengalihkan kemarahan publik, bukan untuk mengejar akuntabilitas yang genuine." — Kenneth Christiane L. Basilio