XRP Melonjak Melampaui Ethereum dalam Sebutan di X, Buzz Pasar Meningkat

Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 21:02
XRP Melampaui Ethereum dalam Penyebutan di X, Menunjukkan Buzz Pasar yang Berkembang

XRP telah melampaui Ethereum dalam penyebutan di X, sebelumnya Twitter, menandakan lonjakan mengejutkan dalam minat publik dan investor, menurut analis pasar Xaif Crypto.

Data dari Kepala Produk X dari Des 2025 hingga 14 Jan 2026 mengungkapkan Bitcoin, XRP, dan Ethereum sebagai topik kripto yang paling banyak dibahas di platform, dengan XRP secara khusus melampaui Ethereum. Tren ini membuat para trader dan analis ramai membicarakan, mengisyaratkan lonjakan sentimen pasar yang lebih cepat dari yang diharapkan seputar XRP.

Xaif Crypto menyoroti bahwa lonjakan penyebutan XRP melampaui obrolan ritel, menandakan minat pasar yang berkembang. Tren media sosial sering kali mendahului pergerakan harga dan keterlibatan institusional, dan keunggulan online XRP menunjukkan bahwa investor dan influencer memantau perkembangan Ripple dengan saksama.

Nah, peningkatan visibilitas XRP didorong oleh adopsi pembayaran dunia nyata, pembaruan regulasi yang positif, dan spekulasi seputar ETF yang berfokus pada XRP yang akan datang, yang menarik perhatian investor dan mendorong keterlibatan media sosial. Sementara itu, diskusi Ethereum sebagian besar tetap berpusat pada peningkatan jaringan jangka panjang daripada aktivitas pasar langsung.

Menurut Xaif Crypto, hashtag menawarkan ukuran yang jelas tentang popularitas kripto. Selama periode pelaporan, Bitcoin, XRP, dan Ethereum mendominasi tren, dengan tag terkait XRP secara konsisten mengungguli Ethereum, menandakan bukan hanya penyebutan, tetapi keterlibatan aktif melalui debat, berbagi berita, dan wacana investasi.

Mengapa ini penting? Nah, momentum media sosial bisa menjadi pendorong utama kinerja XRP dalam siklus bull 2026. Peningkatan penyebutan menandakan perhatian investor yang berkembang, berpotensi menarik modal ritel dan institusional. 

Sementara Bitcoin memimpin perhatian secara keseluruhan, lonjakan obrolan sosial XRP menyoroti relevansinya yang berkembang. Melampaui Ethereum dalam keterlibatan sosial dapat menjadi pertanda minat dan volatilitas yang meningkat, menjadikan XRP sebagai kripto yang patut diperhatikan di awal 2026.

Kesimpulan

Buzz media sosial XRP yang meningkat di atas Ethereum menandakan lebih dari sekadar obrolan, ini mencerminkan minat investor nyata dan narasi pasar yang berubah. 

Dengan adopsi yang berkembang, visibilitas yang meningkat, dan potensi arus masuk institusional, XRP muncul sebagai penggerak pasar utama di 2026. Oleh karena itu, sinyalnya jelas bahwa XRP bukan lagi kebisingan latar belakang, ini mendorong percakapan.

Sumber: https://coinpaper.com/13839/xrp-steals-the-spotlight-on-x-mentions-beat-ethereum

