Steak 'n Shake memperluas strategi treasury Bitcoin setelah pembayaran kripto meningkatkan penjualan, memangkas biaya, dan memperkuat kinerja kompetitif selama 2025. Steak 'n ShakeSteak 'n Shake memperluas strategi treasury Bitcoin setelah pembayaran kripto meningkatkan penjualan, memangkas biaya, dan memperkuat kinerja kompetitif selama 2025. Steak 'n Shake

Steak 'n Shake Menambahkan Bitcoin Senilai $10 Juta ke Perbendaharaan Setelah Sukses Pembayaran Kripto

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/18 21:30
Steak 'n Shake memperluas strategi treasury Bitcoin setelah pembayaran kripto meningkatkan penjualan, memangkas biaya, dan memperkuat kinerja kompetitif selama 2025.

Steak 'n Shake mengkonfirmasi penambahan treasury Bitcoin senilai $10 juta setelah melaporkan kinerja pembayaran kripto yang kuat di seluruh jaringan restorannya. Selain itu, rantai burger berusia 91 tahun ini mengaitkan pertumbuhan penjualan toko yang sama secara berkelanjutan dengan adopsi Bitcoin dan peningkatan efisiensi pembayaran.

Steak 'n Shake Membangun Cadangan Bitcoin Strategis Setelah Lonjakan Penjualan

Sebelumnya, perusahaan mulai menerima pembayaran bitcoin pada Mei 2025 melalui infrastruktur jaringan Lightning. Sejak itu, manajemen menekankan lebih banyak penggunaan pelanggan dan pengalaman checkout yang mudah selama jam operasional puncak.

Yang penting, Steak 'n Shake mengungkapkan bahwa mereka membeli sekitar 105 BTC pada harga pasar saat ini. Hasilnya, langkah ini merupakan konfirmasi publik langsung pertama dari alokasi Bitcoin untuk treasury korporat oleh perusahaan ini.

Menurut pernyataan resmi, semua Bitcoin yang diterima dari transaksi pelanggan mengalir ke Cadangan Bitcoin Strategis. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu mengonversi pembayaran kripto ke mata uang fiat segera setelah penyelesaian.

Dengan demikian, cadangan tumbuh seiring dengan peningkatan penjualan toko yang sama dan peningkatan partisipasi pelanggan. Selanjutnya, perusahaan menyatakan bahwa kerangka kerja ini didasarkan pada sistem yang berkelanjutan serta pertumbuhan operasional dan keuangan.

Menurut pengungkapan perusahaan, penjualan toko yang sama tumbuh 11% di Q2 2025. Selanjutnya, Q3 2025 menghasilkan peningkatan penjualan toko yang sama yang lebih baik sebesar 15%.

Sementara itu, biaya pemrosesan pembayaran menurun drastis dengan penggunaan Lightning Network. Secara khusus, Steak 'n Shake memiliki biaya hampir 50% lebih rendah dibandingkan jaringan kartu kredit tradisional.

Selain itu, manajemen mengaitkan manfaat dalam kualitas makanan dan konsistensi layanan. Namun, para eksekutif menekankan pembayaran Bitcoin sebagai faktor utama untuk mendorong peningkatan ukuran kinerja.

Selanjutnya, perusahaan menggunakan akun X resminya untuk berbagi pembaruan tentang kinerjanya. Pernyataan publik menjelaskan bagaimana integrasi Bitcoin membantu memperkuat diferensiasi dan keterlibatan merek serta pelanggan.

Para eksekutif telah menjelaskan bahwa peningkatan volume penjualan adalah pertumbuhan organik untuk cadangan Bitcoin. Dengan demikian, kesuksesan operasional dan pertumbuhan treasury memiliki hubungan struktural yang mendukung.

Steak 'n Shake Menekankan Transparansi dalam Pendekatan Treasury Bitcoin

Analis pasar mencatat meningkatnya minat korporat dalam adopsi Bitcoin di luar perusahaan teknologi. Akibatnya, strategi Steak 'n Shake menunjukkan eksperimen di industri yang menghadap konsumen secara lebih umum.

Dari sudut pandang treasury, kepemilikan Bitcoin masih dicatat langsung pada neraca. Yang penting, perusahaan tidak mengungkapkan mitra kustodian atau pengaturan keamanan internal.

Meski demikian, pengungkapan menekankan transparansi tentang arus masuk cadangan dari pembayaran pelanggan. Pendekatan ini sejalan dengan meningkatnya pengawasan investor terhadap eksposur korporat terhadap aset digital.

Sementara itu, alokasi $10 juta adalah eksposur rendah dibandingkan dengan operasi keseluruhan. Namun, dari sudut pandang eksekutif, pembelian tersebut bukan posisi akhir, melainkan fondasi awal.

Selanjutnya, manajemen menjelaskan integrasi Bitcoin sebagai pelengkap fundamental restoran. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak menyetujui cerita tentang gangguan operasional atau risiko spekulatif.

Menurut pernyataan perusahaan, reinvestasi ke dalam kualitas menu didukung oleh margin yang meningkat. Dengan demikian, perbaikan dalam operasi berkontribusi pada kepuasan pelanggan dan kunjungan berulang.

Akhirnya, Steak 'n Shake menempatkan strategi Bitcoinnya sebagai jangka panjang dan disiplin. Oleh karena itu, perusahaan menandakan kelanjutan perhatiannya pada pertumbuhan berkelanjutan dibandingkan tren pasar jangka pendek.

Postingan Steak 'n Shake Menambahkan $10 Juta Bitcoin ke Treasury Setelah Kesuksesan Pembayaran Kripto muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

