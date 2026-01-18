'FC Barcelona Tidak Menandatangani Saya Karena Saya Jelek,' Kata Legenda Tahun 90-an

Seorang legenda Rusia dan La Liga tahun 90-an mengklaim bahwa FC Barcelona tidak menandatanganinya karena dia jelek. VI-Images via Getty Images

Seorang legenda Rusia dan La Liga tahun 90-an telah mengklaim di channel Youtube El Bigote de Abadía bahwa FC Barcelona tidak menandatanganinya karena dia jelek.

Victor Onopko tiba di Spanyol 30 tahun yang lalu saat menandatangani kontrak dengan lawan Barcelona yang baru saja promosi di Spotify Camp Nou pada 25 Januari, Real Oviedo.

Dia kemudian bermain 216 pertandingan untuk klub Asturian yang mendapat dukungan besar, dan kemudian 28 pertandingan lagi untuk Rayo Vallecano di ibu kota Madrid di mana dia juga bisa saja bermain untuk salah satu tim terbesarnya menurut Onopko sendiri.

"Saya menandatangani kontrak dengan Oviedo pada musim panas 1995, tetapi kemudian saya pergi di musim dingin. Saya ingin memasukkan klausul bahwa jika sebuah klub menawar satu dolar lebih banyak, saya bisa pergi ke klub itu. Mereka mengatakan ya, tetapi mereka menipu saya. Karena Atleti membuat tawaran untuk saya, tetapi saya tidak bisa pergi ke Atleti," jelas Onopko.

Namun di Catalonia, FC Barcelona juga tampaknya tertarik pada Onopko selama era Dream Team-nya tetapi menolaknya karena alasan estetika.

"Saya baru-baru ini mengetahui bahwa Barcelona ingin menandatangani saya. Tetapi [Johan] Cruyff atau salah satu asistennya mengatakan saya jelek, dan itulah mengapa mereka tidak menandatangani saya," kata Onopko.

Meskipun tanpa perpindahan itu terjadi, Onopko tetap menjadi pahlawan kultus La Liga dengan tujuh gol, ditambah pemimpin penampilan sepanjang masa dengan 109 caps untuk tim nasional Rusia.

Saat ini, dia adalah asisten manajer untuk Rostov di kejuaraan nasional tanah airnya.

Menembus tim utama FC Barcelona tidak akan mudah bagi Onopko

Seandainya dia bergabung dengan Barca di masa kejayaan pertengahan tahun 90-an, Onopko harus bekerja keras untuk masuk ke dalam rencana Cruyff di lini pertahanan.

Legenda klub Ronald Koeman adalah bintang utama di area lapangan itu, dan ada juga nama-nama seperti Miguel Angel Nadal dan Abelardo untuk diperebutkan dalam pertarungan menit bermain.

Komentar Onopko menjadi publik beberapa jam sebelum FC Barcelona menghadapi Real Sociedad tandang di liga, dengan skuad Hansi Flick berusaha mempertahankan tren kemenangan yang mengesankan sebanyak 11 kali dan membuka kembali keunggulan empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen.