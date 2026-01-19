Membandingkan ZKP, Solana, dan Hyperliquid – CryptoNinjas

Pasar global menunjukkan volatilitas yang intens, dengan volume harian turun 15%. Sementara harga Hyperliquid mengalami konsolidasi dan Solana menarik aliran masuk institusional, kapitalisasi pasar mereka yang lebih besar dapat membatasi kenaikan jangka pendek. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah aset berkapitalisasi besar dapat terus memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan proyek-proyek yang lebih kecil dan sedang berkembang.

Beberapa analis menunjuk Zero Knowledge Proof (ZKP) sebagai salah satu pendekatan potensial dalam narasi kripto terkait AI yang lebih luas. Proyek ini berfokus pada mengatasi tantangan ketersediaan data dan privasi melalui verifikasi kriptografi. Proyek ini melaporkan pengurangan pasokan baru-baru ini dan kenaikan harga sekitar $0.0008 selama aktivitas presale, meskipun harga dan tingkat partisipasi dapat berfluktuasi.

Tidak seperti token yang sudah mapan yang berfokus pada pertumbuhan jaringan bertahap, ZKP diposisikan sebagai bagian dari segmen kripto yang berfokus pada AI. Pendukung menggambarkan proyek ini sebagai yang berfokus pada utilitas, meskipun hasil bergantung pada adopsi, eksekusi, dan kondisi pasar yang lebih luas.

ZKP dan Peran Privasi di Pasar Data AI

Zero Knowledge Proof (ZKP) dirancang untuk mendukung verifikasi data yang menjaga privasi menggunakan metode kriptografi seperti zk-SNARKs. Jaringan ini bertujuan untuk memungkinkan verifikasi data tanpa mengekspos informasi yang mendasarinya, yang mungkin relevan untuk aplikasi yang memerlukan privasi dan kepercayaan.

Sektor kecerdasan buatan menghadapi tantangan terkait akses ke data pelatihan pribadi berkualitas tinggi. Batasan privasi dapat membatasi berbagi data, bahkan di mana permintaan ada. ZKP mengusulkan model untuk memungkinkan pertukaran data tanpa paparan data langsung, meskipun efektivitas sistem semacam itu bergantung pada adopsi dan pertimbangan regulasi.

Proyek ini memposisikan tokennya sebagai bagian dari kerangka pertukaran data ini. Beberapa komentator berpendapat proyek ini masih tahap awal relatif terhadap ambisinya, dan valuasi tetap spekulatif. Proyek ini melaporkan aktivitas presale yang sedang berlangsung, tetapi hasil jangka panjang tidak pasti.

Open Interest Rekor dan Pergerakan Harga Hyperliquid Baru-baru Ini

Hyperliquid mengalami aktivitas perdagangan yang meningkat. Pada 16 Januari, harga Hyperliquid turun menjadi sekitar $24,70, mencerminkan penurunan jangka pendek sekitar 3%. Selama periode yang sama, platform melaporkan open interest melebihi $9,65 miliar, menunjukkan partisipasi pengguna yang meningkat.

Trader besar telah membuka posisi signifikan, yang mungkin menunjukkan minat berkelanjutan dari peserta bervolume tinggi. Pada saat yang sama, konsolidasi harga di dekat level support kunci menyoroti ketidakpastian yang sedang berlangsung dalam arah harga jangka pendek.

Ekosistem terus berkembang, dengan fitur-fitur baru seperti pasar aset dunia nyata yang diperkenalkan. Sementara aktivitas futures menunjukkan sentimen campuran, data on-chain menunjukkan partisipasi pasar spot yang berkelanjutan. Tren ini menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna tetap tinggi, bahkan ketika arah harga tetap tidak jelas.

Pembaruan Jaringan Solana: Aktivitas Institusional dan Konteks Hukum

Pembaruan Solana terbaru mencerminkan kombinasi pertumbuhan jaringan dan perkembangan hukum. Sementara harga telah diperdagangkan di dekat $142, jaringan baru-baru ini melaporkan sekitar $1,1 miliar nilai aset dunia nyata, menunjukkan peningkatan partisipasi institusional.

Meskipun terjadi penurunan harga baru-baru ini yang moderat, produk investasi terkait Solana mencatat aliran masuk bersih selama periode yang sama, menunjukkan minat berkelanjutan pada pengembangan jangka panjang jaringan.

Pada saat yang sama, tindakan hukum yang melibatkan peserta ekosistem telah memperkenalkan ketidakpastian. Sementara jaringan terus beroperasi tanpa downtime yang dilaporkan, trader dan investor memantau bagaimana perkembangan ini dapat mempengaruhi sentimen dan adopsi.

Ringkasan

Hyperliquid dan Solana masing-masing menunjukkan tanda-tanda aktivitas pengguna yang berkelanjutan di samping ketidakpastian jangka pendek. Pergerakan harga Hyperliquid baru-baru ini kontras dengan open interest yang meningkat, sementara Solana menggabungkan partisipasi institusional dengan pertanyaan hukum yang belum terselesaikan.

Zero Knowledge Proof (ZKP) mewakili kategori yang berbeda, diposisikan dalam segmen pasar kripto yang berfokus pada AI dan privasi. Beberapa analis menggambarkan ZKP sebagai salah satu pendekatan yang mungkin untuk mengatasi tantangan berbagi data dalam AI, meskipun adopsi, eksekusi, dan faktor regulasi akan mempengaruhi hasilnya.

Bagi pembaca yang menilai narasi kripto terkait AI, contoh-contoh ini menyoroti pentingnya membedakan antara jaringan yang sudah mapan dan proyek tahap awal, serta mengevaluasi klaim teknologi, konteks pasar, dan faktor risiko daripada berfokus pada imbal hasil yang diproyeksikan.

Tentang Proyek ZKP

Website: https://zkp.com/

Auction: https://auction.zkp.com/

X: https://x.com/ZKPofficial

Telegram: https://t.me/ZKPofficial