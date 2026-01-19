Pembangun rumah AS Megatel Homes siap meluncurkan platform hadiah kripto setelah menerima surat "no-action" dari Securities and Exchange Commission. Lampu hijau regulasi ini membuktikan bahwa aset digital menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mulai dari membayar sewa hingga membeli kebutuhan sehari-hari.

Namun saat ini, DeepSnitch AI adalah pilihan utama untuk kripto besar berikutnya. Dengan lebih dari $1.230.000 yang terkumpul dan lebih dari 30 juta token yang di-staking untuk pendapatan pasif, DeepSnitch AI adalah permata 150x yang sedang terbang di bawah radar.

Megatel membawa kripto ke real estate

Pembangun rumah AS Megatel Homes siap meluncurkan platform hadiah kripto setelah menerima surat "no-action" dari Securities and Exchange Commission. Megatel mengatakan bahwa platform yang dijuluki MegPrime ini akan memberikan hadiah kepada pengguna karena menggunakan "MP Tokens," seperti menggunakannya untuk membayar sewa dan mendapatkan kembali token yang dapat digunakan untuk "pembelian sehari-hari" atau dikonversi ke dolar AS.

Ini terjadi setelah SEC mengizinkan MegPrime untuk melanjutkan rencananya dalam suratnya, merekomendasikan tidak ada tindakan penegakan selama platform tersebut mengikuti rencana yang telah digariskan dengan ketat. MegPrime mengatakan dalam postingan di X bahwa perusahaan "beroperasi dalam mode tersembunyi untuk memenuhi persyaratan regulasi."

Aaron Ipour, co-founder Megatel Homes dan MegPrime, menambahkan bahwa karena pasar perumahan terus bergulat dengan suku bunga yang tidak berkelanjutan dan inflasi harga, MegPrime menyediakan bantuan keuangan yang nyata bagi penyewa, pemilik rumah, dan calon pembeli rumah.

Kripto besar berikutnya: DeepSnitch AI adalah permata 150x

DeepSnitch AI ($DSNT): Kesempatan terakhir untuk kekayaan yang mengubah hidup

Jika Anda mencari kripto besar berikutnya, tidak perlu mencari lebih jauh dari DeepSnitch AI. Presale berada di tahap akhir, dan urgensi untuk masuk tidak pernah setinggi ini. Setelah mengumpulkan lebih dari $1.230.000, proyek ini berada di ambang peluncuran publik besar-besaran yang investor yakini akan memicu reli 150x. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk masuk sebelum pasar menyadarinya.

DeepSnitch AI membedakan dirinya dengan rangkaian lengkap agen AI yang dibutuhkan setiap trader untuk bertahan dan berkembang. SnitchGPT berfungsi sebagai asisten trading AI pribadi Anda, menyediakan strategi berbasis data secara instan.

SnitchScan memungkinkan Anda mengaudit smart contract dalam hitungan detik untuk menghindari penipuan, sementara SnitchFeed mengumpulkan sentimen pasar real-time untuk membuat Anda tetap unggul dari berita. Platform ini juga menampilkan AuditSnitch, lapisan keamanan yang memastikan keselamatan di pasar yang liar.

Di luar alat-alat yang kuat ini, DeepSnitch AI menawarkan peluang luar biasa untuk pendapatan pasif. Lebih dari 30 juta token telah di-staking oleh investor. Ini menciptakan siklus generasi kekayaan di mana Anda mendapat untung dari apresiasi harga token dan akumulasi token gratis yang stabil.

Dash ($DASH): Kripto besar berikutnya?

Dash membuat argumen kuat untuk menjadi salah satu koin berpotensi pertumbuhan tinggi bulan ini. Token ini mengalami peningkatan harga 140% dalam tujuh hari terakhir per 16 Januari, jauh melampaui pasar kripto global.

Secara teknis, Dash sedang memanas. Sentimen bullish, dan prediksi harga memperkirakan kenaikan 51% untuk mencapai $133,19 pada Januari 2027. Namun, RSI 14-Hari berada di 83,22, menempatkannya jauh di wilayah overbought. Volatilitas ekstrem menunjukkan bahwa meskipun keuntungan menarik, koreksi mungkin akan datang.

ChainOpera AI ($COAI): Cryptocurrency besar berikutnya?

ChainOpera AI masuk dalam percakapan sebagai salah satu proyek kripto yang muncul yang berfokus pada ekosistem BNB Chain. Token ini mengalami kenaikan 4% dalam seminggu terakhir, berkinerja sejalan dengan pasar. ChainOpera bertujuan untuk mendesentralisasi pelatihan model AI, kebutuhan infrastruktur yang vital.

Prospek untuk ChainOpera positif tetapi bertahap. Analis memprediksi kenaikan 115% pada Januari 2027, dengan target harga $0,9383. ChainOpera adalah investasi jangka panjang untuk investor yang sabar. DeepSnitch AI adalah untuk mereka yang ingin memanfaatkan permintaan langsung untuk alat trading ritel dan pendapatan pasif.

Kesimpulan

Langkah Megatel ke hadiah kripto membuktikan adopsi ada di sini, tetapi DeepSnitch AI menyediakan alat dan keuntungan bagi investor. Ini adalah kripto besar berikutnya untuk dibeli sekarang. Dengan rangkaian lengkap agen AI, termasuk SnitchGPT, lebih dari $1,230 juta terkumpul, dan 30 juta token di-staking yang menghasilkan pendapatan pasif, ini adalah kesempatan terakhir Anda.

Kunjungi situs web resmi DeepSnitch AI, bergabung dengan Telegram, dan ikuti di X untuk update lebih lanjut.

FAQ

Apa kripto besar nomor satu berikutnya untuk dibeli?

DeepSnitch AI adalah kripto besar nomor satu berikutnya untuk dibeli sekarang. Kombinasi alat AI live seperti SnitchScan, pendapatan pasif dari staking, dan potensi 150x menjadikannya pilihan teratas.

Bagaimana staking DeepSnitch AI menghasilkan keuntungan?

Staking DeepSnitch AI memungkinkan Anda mendapatkan pendapatan pasif dengan mengunci token Anda di protokol. Dengan lebih dari 30 juta token yang di-staking, investor mengakumulasi token gratis setiap hari.

Apakah ada proyek kripto yang muncul dengan utilitas tinggi?

Ya, DeepSnitch AI memimpin proyek kripto yang muncul dengan utilitas tinggi. Alat AuditSnitch-nya memecahkan masalah kritis keamanan pasar, mendorong permintaan nyata untuk token.

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan pendidikan.

Sumber: https://blockchainreporter.net/next-big-crypto-2026-dash-and-chainopera-100-bullish-as-deepsnitch-ai-emerges-as-the-150x-gem-with-massive-passive-income-potential/