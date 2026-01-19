Probit Global Mengumumkan Penghentian Semua Layanan pada April 2026

Pendahuluan

ProBit Global telah mengumumkan penghentian operasi bursa secara menyeluruh di tengah perubahan lanskap regulasi dan restrukturisasi strategis yang sedang berlangsung. Pemberitahuan ini memetakan penghentian bertahap, dimulai dengan penghentian pendaftaran baru dan berakhir dengan penutupan layanan penuh pada awal musim semi 2026. Bagi pengguna, prioritasnya adalah memindahkan aset dalam jendela penarikan yang telah ditentukan dan bersiap untuk migrasi ke Sistem Pengembalian Aset. Langkah ini menggarisbawahi pengetatan lingkungan regulasi global dan kebutuhan akan perlindungan aset proaktif selama penutupan platform.

Poin-Poin Penting:

Perdagangan spot berakhir pada 28 Januari 2026 pukul 11:00 WIB (UTC+7); semua pesanan terbuka dibatalkan dan deposit dibatasi setelahnya.

Periode penarikan standar berlangsung hingga 26 Februari 2026 pukul 10:59 WIB (UTC+7); penarikan diperbolehkan tanpa biaya admin, akses aplikasi seluler ditangguhkan, hanya akses web yang tersisa.

26 Februari 2026 hingga 1 Maret 2026: Migrasi Sistem Pengembalian Aset; aset yang dapat diperdagangkan mungkin dikonversi ke USDT sementara aset yang tidak dapat diperdagangkan dikecualikan dari konversi.

Penghentian layanan secara menyeluruh dijadwalkan pada 1 April 2026 pukul 11:00 WIB (UTC+7); penutupan situs web dan kehilangan permanen aset yang tidak ditarik jika tidak diklaim.

Ticker yang disebutkan: $BNB, $BTC, $ETH, $POL, $PROB, $SOL, $TRX, $USDC, $USDT, $XLM, $XRP

Sentimen: Bearish

Dampak harga: Tidak disebutkan secara eksplisit. Proses ini berpusat pada penghentian layanan dan penarikan aset daripada aktivitas pasar, dengan potensi kehilangan nilai untuk aset yang tidak ditarik sesuai tenggat waktu.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Rencanakan penarikan dalam jendela yang ditentukan, verifikasi kepatuhan KYC, dan hindari menyimpan aset yang tidak dapat ditarik dalam platform melewati tenggat waktu. Pertimbangkan untuk mentransfer aset ke kepemilikan likuid atau tempat alternatif sebelum perdagangan berhenti.

Konteks pasar: Pemberitahuan mencatat lingkungan yang didorong regulasi dan sejalan dengan pergeseran lebih luas yang mempengaruhi bursa di seluruh dunia. Referensi penghentian terkait UE/EEA menunjukkan tindakan regulasi regional, sementara penekanan global tetap pada pengambilan aset yang tertib dan kepatuhan melalui periode penarikan dan Sistem Pengembalian Aset.

ProBit Global Mengumumkan Penghentian Semua Layanan

ProBit Global secara resmi telah mengumumkan penghentian lengkap layanannya, merinci jadwal penghentian terstruktur yang mencerminkan tekanan regulasi intens yang dihadapi platform kripto saat ini. Proses dimulai dengan pengumuman resmi dan penonaktifan pendaftaran baru secara langsung, diikuti oleh penghentian bertahap perdagangan spot dan transisi ke fase penarikan saja. Perusahaan menekankan bahwa perdagangan spot akan berhenti pada 28 Januari 2026 pukul 11:00 WIB (UTC+7), dengan semua pesanan terbuka dibatalkan secara otomatis dan pembatasan deposit diterapkan untuk mengontrol arus masuk baru selama penghentian.

Dari 28 Januari 2026 hingga 26 Februari 2026 pukul 10:59 WIB (UTC+7), pengguna dapat menarik aset dalam Periode Penarikan Standar, meskipun biaya jaringan berlaku. Akses aplikasi seluler ditangguhkan, dan pengguna diarahkan ke akses web untuk penarikan. Jendela migrasi berikutnya, dari 26 Februari hingga 1 Maret 2026, memperkenalkan Sistem Pengembalian Aset. Aset yang dapat diperdagangkan yang terdaftar oleh platform—seperti BNB, BTC, ETH, POL, PROB, SOL, TRX, USDC, USDT, XLM, XRP—mungkin secara otomatis dikonversi ke USDT, sementara aset yang tidak dapat diperdagangkan dianggap tidak likuid dan dikecualikan dari konversi, secara efektif mengakhiri likuiditas kustodian untuk aset tersebut.

Secara administratif, aset yang tersisa setelah Periode Penarikan Standar mungkin dikenakan biaya berkelanjutan, dengan struktur biaya administratif bulanan yang dirujuk. Periode Pengembalian Aset Terlambat berlangsung dari 1 Maret hingga 1 April 2026, menawarkan jendela terakhir bagi pengguna untuk mengakses aset yang dikonversi sebelum situs ditutup secara permanen. Pemberitahuan juga menegaskan kembali kepatuhan KYC/AML wajib sepanjang proses, dengan penarikan dibatasi pada akun yang terverifikasi dan potensi penundaan untuk aktivitas mencurigakan sesuai standar regulasi.

Di luar detail operasional, pengumuman ini menandakan pergeseran yang lebih luas dalam lanskap kripto di mana regulator regional dan global menekan platform untuk menavigasi rezim kepatuhan yang berkembang pesat. Untuk pengguna UE/EEA, pemberitahuan mengonfirmasi penghentian layanan lebih awal dan mode Penarikan Saja melalui akses web, menggarisbawahi lintasan regulasi yang berbeda yang harus dinavigasi platform sambil melindungi aset pengguna selama penghentian yang tertib.

