Grafik XRP Menunjukkan Tanda Peringatan Terhadap USD dan BTC

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 23:49
Ringkas dengan AI

XRP terus diperdagangkan dalam lingkungan korektif setelah rebound tajam di awal bulan. Terhadap USDT, aset ini telah stabil di atas wilayah permintaan utama namun gagal merebut kembali zona distribusi yang lebih luas.

Terhadap Bitcoin, XRP tetap dalam tren turun struktural dan telah melanjutkan underperformance setelah lonjakan singkat ke resistance. Hingga pasangan BTC dapat mempertahankan low yang lebih tinggi dan pulih di atas moving average kunci, kekuatan relatif terus menguntungkan Bitcoin dibanding XRP.

Analisis Harga Ripple: Pasangan USDT

Pada grafik harian XRP/USDT, harga baru-baru ini memantul dari zona support $1,80 dan rally ke zona supply $2,40, di mana bertemu dengan moving average 100 hari yang menurun dan masih berada jauh di bawah moving average 200 hari di dekat bagian atas blok resistance tersebut.

Penolakan dari konfluensi ini, bersama dengan pendinginan RSI harian setelah dorongan overbought, menunjukkan bahwa pasar telah bertransisi dari impuls ke konsolidasi atau pullback korektif daripada pembalikan tren yang dikonfirmasi.

Dalam jangka pendek, wilayah $2,00 sekarang bertindak sebagai pivot penting pertama; bertahan di atasnya akan mempertahankan struktur higher-low yang konstruktif dan menjaga prospek upaya lain di $2,40 dan, kemudian, pengujian moving average 200 hari. Di sisi lain, penutupan harian kembali di bawah sekitar $2,00 akan menandakan bahwa tekanan jual sedang membangun kembali kontrol dan meningkatkan probabilitas retracement lebih dalam menuju zona permintaan $1,80, di mana basis sebelumnya dari rally terbentuk.

Pasangan BTC

Pasangan harian XRP/BTC menunjukkan penolakan yang jelas dari resistance band 2.400–2.500 sats, yang bertepatan dengan moving average 200 hari kunci dan zona distribusi sebelumnya. Setelah breakout yang gagal tersebut, harga telah berputar lebih rendah dan sekarang diperdagangkan di sekitar area 2.150 sats, dengan RSI harian berguling dari puncak lokal. Perilaku ini khas dari kelanjutan dalam tren turun yang ada, dengan rally ke moving average berulang kali menarik supply.

Jika kelemahan saat ini berlanjut, area teknis penting berikutnya terletak di sekitar 2.000 sats. Hanya pemulihan berkelanjutan kembali di atas wilayah 2.400 sats, ditambah dengan break dan hold di atas moving average harian, yang akan menunjukkan pergeseran material dalam kekuatan relatif dan membuka jalan untuk fase mean-reversion yang lebih besar yang menguntungkan XRP terhadap Bitcoin.

Disclaimer: Informasi yang ditemukan di CryptoPotato adalah informasi dari penulis yang dikutip. Ini tidak mewakili pendapat CryptoPotato tentang apakah akan membeli, menjual, atau menahan investasi apa pun. Anda disarankan untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Gunakan informasi yang diberikan dengan risiko Anda sendiri. Lihat Disclaimer untuk informasi lebih lanjut.

Sumber: https://cryptopotato.com/ripple-price-analysis-xrp-charts-flash-warning-signs-against-usd-and-btc/

