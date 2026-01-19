BursaDEX+
X meningkatkan pembayaran kreator dengan inisiatif baru Musk, yang menghasilkan peningkatan pendapatan bagi para kreator.

X Umumkan Pembayaran Lebih Tinggi untuk Kreator di Platform

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/19 01:45
Poin Utama:
  • X meningkatkan pembayaran kreator, Musk memimpin langkah ini.
  • Kreator melihat pendapatan meningkat dua atau tiga kali lipat.
  • Tidak ada dampak blockchain atau cryptocurrency yang dicatat.
x-announces-higher-creator-payouts X Mengumumkan Pembayaran Kreator yang Lebih Tinggi

Platform X milik Elon Musk mengumumkan peningkatan substansial dalam pembayaran kreator, berlaku segera, menyusul proposal untuk meningkatkan daya saing dengan YouTube.

Pembayaran yang ditingkatkan menandakan fokus strategis pada keterlibatan kreator, menggandakan potensi pendapatan dan menandai 2026 sebagai 'Tahun Kreator,' berdampak positif pada pelanggan terverifikasi.

X milik Elon Musk mengumumkan pembayaran yang lebih tinggi untuk kreator. Komitmen ini mengikuti proposal dua minggu sebelumnya, yang bertujuan untuk menyaingi YouTube. Seperti yang dinyatakan Musk, "Baiklah, mari kita lakukan."

Tidak ada kaitan cryptocurrency yang terlibat dalam peningkatan pembayaran kreator oleh X. Musk memimpin inisiatif untuk meningkatkan daya saing platform.

Kreator melaporkan peningkatan pendapatan yang tajam, beberapa melihat pertumbuhan hingga 4x. Fokusnya adalah pada keterlibatan pelanggan Premium terverifikasi.

Pergeseran finansial mencakup peningkatan pendapatan artikel, dengan hadiah $1 juta yang mencolok untuk artikel X teratas pada 30 Januari.

X sebelumnya menguji pembayaran yang lebih tinggi dengan berbagai tingkat keberhasilan dan kritik. Penyesuaian telah dilakukan untuk meningkatkan potensi penghasilan.

Tren historis menunjukkan peningkatan metrik keterlibatan mendorong peningkatan pendapatan, tetapi risiko sebelumnya dari spam telah dimitigasi. Kreator melaporkan, "pertama kalinya X terasa seperti aliran pendapatan yang nyata."

