BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Investor kripto berpengalaman Dan Tapiero membagikan ekspektasinya terhadap pasar mata uang kripto untuk tahun 2026. Tapiero menyatakan bahwa pada tahun 2026, investasi sebesar 10 ribu dolar pada aset kriptoInvestor kripto berpengalaman Dan Tapiero membagikan ekspektasinya terhadap pasar mata uang kripto untuk tahun 2026. Tapiero menyatakan bahwa pada tahun 2026, investasi sebesar 10 ribu dolar pada aset kripto

Analis Berpengalaman Dan Tapiero Mengungkapkan Prediksi Harga Bitcoin: "Jika Saya Punya 10.000 Dolar, Saya Akan Membaginya ke Tiga Ini"

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/19 02:14
Investor kripto berpengalaman Dan Tapiero membagikan ekspektasinya terhadap pasar mata uang kripto untuk tahun 2026. Tapiero mengatakan bahwa jika dia melakukan investasi sebesar 10 ribu dolar dalam aset kripto pada tahun 2026, dia dapat langsung membagi portofolionya di antara Bitcoin, Ethereum dan Solana. Dia menyatakan bahwa rasio distribusi ini akan sepenuhnya bergantung pada preferensi pribadi. Menurut Tapiero, peluang terbesar di pasar mata uang kripto pada tahun 2026 adalah infrastruktur […]

Sumber: Bitcoinsistemi.com

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

Postingan TREAT Token Merayakan Ulang Tahun Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Shiba Inu mencapai tonggak penting akhir pekan ini saat TREAT
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/19 06:38
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12