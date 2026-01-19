Toly dari Solana Mengatakan Protokol Harus Berkembang, Menantang Ethereum

Co-founder Solana Anatoly Yakovenko telah menantang visi pendiri Ethereum Vitalik Buterin untuk pengembangan protokol blockchain.

Ringkasan Yakovenko mengatakan Solana harus terus beriterasi dan memperingatkan stagnasi membunuh protokol.

Vitalik berpendapat Ethereum seharusnya berfungsi jangka panjang tanpa pembaruan wajib.

Perdebatan ini mengontraskan inovasi abadi dengan ketahanan melalui osifikasi.

Yakovenko berpendapat bahwa Solana harus terus beriterasi tanpa batas waktu, memperingatkan bahwa protokol apa pun yang menghentikan evolusinya untuk memenuhi permintaan pengembang dan pengguna akan "mati."

Pertukaran ini dimulai ketika Yakovenko menanggapi postingan Buterin tentang Ethereum melewati "walkaway test." Buterin mengadvokasi untuk mencapai keadaan di mana Ethereum dapat mengalami osifikasi, yang berarti protokol secara teoritis dapat berhenti menerima pembaruan sambil mempertahankan nilai intinya.

Yakovenko berpendapat bahwa adaptasi berkelanjutan diperlukan untuk bertahan hidup, meskipun Solana tidak boleh bergantung pada satu organisasi tunggal untuk mendorong perubahan ini.

Visi Yakovenko untuk evolusi berkelanjutan Solana

Yakovenko menyatakan bahwa masa depan Solana bergantung pada tetap "berguna secara material bagi manusia" dengan cukup banyak pengembang aktif yang menghasilkan dari transaksi jaringan.

Dia membayangkan para pengembang ini memiliki sumber daya cadangan untuk menyumbangkan perbaikan protokol kembali ke proyek open-source.

Co-founder Solana ini membagikan pendekatan selektif terhadap perubahan protokol. Meskipun dia mengadvokasi iterasi konstan, dia mengatakan jaringan harus menolak sebagian besar perubahan yang diusulkan.

Pembaruan harus menargetkan masalah nyata yang dihadapi pengembang dan pengguna daripada mencoba memenuhi setiap permintaan.

Yakovenko memprediksi Solana akan memiliki versi masa depan yang dibangun oleh kontributor di luar tim inti saat ini di Anza, Solana Labs, atau Firedancer.

Dia menyarankan ekosistem dapat bertransisi menuju model di mana voting tata kelola mendanai sumber daya komputasi yang diperlukan untuk menulis kode baru.

Argumen Vitalik untuk osifikasi protokol

Buterin berpendapat Ethereum harus mendukung aplikasi tanpa kepercayaan dan dengan kepercayaan minimal di seluruh keuangan, tata kelola, dan sektor lainnya. Dia membandingkan ini dengan alat seperti palu.

Pendiri Ethereum ini berpendapat bahwa aplikasi tidak dapat mencapai ketanpakepercayaan sejati jika dibangun di atas lapisan dasar yang memerlukan pembaruan vendor berkelanjutan.

Dia merangkai ini sebagai Ethereum yang perlu mewujudkan sifat-sifat yang sama yang memungkinkan untuk aplikasi yang dibangun di atasnya.

Buterin mengklarifikasi bahwa mencapai kemampuan osifikasi tidak berarti menghentikan semua pengembangan protokol. Sebaliknya, proposisi nilai Ethereum tidak boleh bergantung sepenuhnya pada fitur yang belum diimplementasikan.

Jaringan harus mencapai baseline di mana dapat berfungsi tanpa batas waktu tanpa pembaruan wajib.