Kontinuitas Tarif Diprediksi di Tengah Pembicaraan Perdagangan UE

Poin Penting: Spekulasi tentang kelangsungan tarif Trump di tengah negosiasi perdagangan UE yang sedang berlangsung muncul.

Mahkamah Agung mungkin mempertahankan tarif yang ada, menurut laporan.

Diskusi yang sedang berlangsung menunjukkan relevansi hubungan perdagangan UE-AS dalam implementasi tarif.

Laporan dari 18 Januari menyebutkan Menteri Keuangan AS Bessenter mengklaim Mahkamah Agung tidak mungkin membatalkan tarif Trump, menunggu kesepakatan perdagangan UE yang final.

Klaim tersebut berdampak pada dinamika perdagangan internasional, mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara AS dan UE, yang berpotensi mempengaruhi pasar global dan perdebatan kebijakan ekonomi.

Dampak Potensial dari Tarif Berkelanjutan terhadap Hubungan Perdagangan UE

Pengumuman tersebut mengklaim tarif Trump mungkin tetap ada karena pembicaraan perdagangan UE yang belum selesai. Tidak ada peristiwa signifikan yang menyebabkan pernyataan ini, dan pejabat yang disebutkan tidak terverifikasi. Diskusi historis, bagaimanapun, berfokus pada hubungan perdagangan daripada tarif.

Komentar Yellen di masa lalu menyoroti ketidakpastian dalam pembenaran tarif Trump. Tarif, menurutnya, dapat menaikkan biaya konsumen. Efek pasar termasuk potensi kendala rantai pasokan, dengan penekanan pada penyelarasan ulang strategi perdagangan. Janet Yellen, Mantan Menteri Keuangan, mengungkapkan kekhawatiran dalam Wawancara Bloomberg: "Alasan untuk kebijakan tarif Presiden Donald Trump 'tidak jelas dan sama sekali tidak masuk akal'."

Reaksi terbatas datang dari komunitas karena tidak ada bukti atau pernyataan substansial yang muncul. Para ahli umumnya mengkritik tarif luas karena potensi tekanan ekonomi dan pergeseran pasar. Percakapan terus berlanjut tentang bagaimana spekulasi ini dapat mempengaruhi keterlibatan ekonomi.

Fluktuasi Pasar dan Respons Regulasi

Tahukah Anda? Tarif sepihak dari administrasi masa lalu sering menyebabkan gangguan rantai pasokan dan peningkatan biaya untuk rumah tangga AS, mencerminkan kekhawatiran serupa yang diamati dalam narasi negosiasi perdagangan terkini.

Statistik Ethereum saat ini menunjukkan harga $3.352,35, dengan kapitalisasi pasar $404,61 miliar. Keuntungan terbaru terlihat dengan peningkatan 7 hari sebesar 7,38%, tetapi penurunan 90 hari sebesar 15,86% terus berlanjut, seperti yang dicatat oleh CoinMarketCap pada 18 Januari 2026.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 19:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Diskusi berkelanjutan oleh tim penelitian Coincu menunjukkan potensi volatilitas pasar sebagai respons terhadap kebijakan tarif. Efeknya dapat berujung pada ketidakstabilan harga dalam pasar yang saling terkait, mendorong pergeseran dalam strategi perdagangan global. Ini memerlukan pengawasan regulasi yang cermat terhadap dampak kebijakan perdagangan dan fiskal.