BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Tarif Kontinuitas Diperkirakan di Tengah Pembicaraan Perdagangan UE muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Spekulasi tentang keberlanjutan tarif Trump di tengahPostingan Tarif Kontinuitas Diperkirakan di Tengah Pembicaraan Perdagangan UE muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Spekulasi tentang keberlanjutan tarif Trump di tengah

Kontinuitas Tarif Diprediksi di Tengah Pembicaraan Perdagangan UE

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 03:44
Polytrade
TRADE$0.05449-5.26%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$4.94-7.10%
Notcoin
NOT$0.0005385-14.03%
Poin Penting:
  • Spekulasi tentang kelangsungan tarif Trump di tengah negosiasi perdagangan UE yang sedang berlangsung muncul.
  • Mahkamah Agung mungkin mempertahankan tarif yang ada, menurut laporan.
  • Diskusi yang sedang berlangsung menunjukkan relevansi hubungan perdagangan UE-AS dalam implementasi tarif.

Laporan dari 18 Januari menyebutkan Menteri Keuangan AS Bessenter mengklaim Mahkamah Agung tidak mungkin membatalkan tarif Trump, menunggu kesepakatan perdagangan UE yang final.

Klaim tersebut berdampak pada dinamika perdagangan internasional, mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara AS dan UE, yang berpotensi mempengaruhi pasar global dan perdebatan kebijakan ekonomi.

Dampak Potensial dari Tarif Berkelanjutan terhadap Hubungan Perdagangan UE

Pengumuman tersebut mengklaim tarif Trump mungkin tetap ada karena pembicaraan perdagangan UE yang belum selesai. Tidak ada peristiwa signifikan yang menyebabkan pernyataan ini, dan pejabat yang disebutkan tidak terverifikasi. Diskusi historis, bagaimanapun, berfokus pada hubungan perdagangan daripada tarif.

Komentar Yellen di masa lalu menyoroti ketidakpastian dalam pembenaran tarif Trump. Tarif, menurutnya, dapat menaikkan biaya konsumen. Efek pasar termasuk potensi kendala rantai pasokan, dengan penekanan pada penyelarasan ulang strategi perdagangan. Janet Yellen, Mantan Menteri Keuangan, mengungkapkan kekhawatiran dalam Wawancara Bloomberg: "Alasan untuk kebijakan tarif Presiden Donald Trump 'tidak jelas dan sama sekali tidak masuk akal'."

Reaksi terbatas datang dari komunitas karena tidak ada bukti atau pernyataan substansial yang muncul. Para ahli umumnya mengkritik tarif luas karena potensi tekanan ekonomi dan pergeseran pasar. Percakapan terus berlanjut tentang bagaimana spekulasi ini dapat mempengaruhi keterlibatan ekonomi.

Fluktuasi Pasar dan Respons Regulasi

Tahukah Anda? Tarif sepihak dari administrasi masa lalu sering menyebabkan gangguan rantai pasokan dan peningkatan biaya untuk rumah tangga AS, mencerminkan kekhawatiran serupa yang diamati dalam narasi negosiasi perdagangan terkini.

Statistik Ethereum saat ini menunjukkan harga $3.352,35, dengan kapitalisasi pasar $404,61 miliar. Keuntungan terbaru terlihat dengan peningkatan 7 hari sebesar 7,38%, tetapi penurunan 90 hari sebesar 15,86% terus berlanjut, seperti yang dicatat oleh CoinMarketCap pada 18 Januari 2026.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 19:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Diskusi berkelanjutan oleh tim penelitian Coincu menunjukkan potensi volatilitas pasar sebagai respons terhadap kebijakan tarif. Efeknya dapat berujung pada ketidakstabilan harga dalam pasar yang saling terkait, mendorong pergeseran dalam strategi perdagangan global. Ini memerlukan pengawasan regulasi yang cermat terhadap dampak kebijakan perdagangan dan fiskal.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/analysis/tariff-continuity-eu-trade-talks/

Peluang Pasar
Logo Polytrade
Harga Polytrade(TRADE)
$0.05449
$0.05449$0.05449
-2.33%
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

Postingan TREAT Token Merayakan Ulang Tahun Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Shiba Inu mencapai tonggak penting akhir pekan ini saat TREAT
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/19 06:38
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12