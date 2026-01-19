XRP: Naik atau Turun? Analisis Skenario 18 Januari 2026

XRP diperdagangkan secara sideways dalam rentang sempit di $2,06 ($2,04-$2,07). RSI netral (49,99), MACD bearish, dan harga di bawah EMA20. Titik kritis ini menawarkan probabilitas yang sama untuk breakout naik dan turun; trader harus bersiap untuk kedua skenario.

Situasi Pasar Saat Ini

XRP diperdagangkan di $2,06 dengan penurunan 0,74% selama 24 jam terakhir. Volume berada di level moderat $699,66 juta, dan tren sideways tanpa arah yang jelas. Indikator teknikal memberikan sinyal campuran: RSI di 49,99 dalam zona netral, MACD menunjukkan momentum bearish dengan histogram negatif. Harga tetap di bawah EMA20 jangka pendek ($2,07), dan indikator Supertrend memberikan sinyal bearish, dengan resistance ditandai di $2,32.

Dalam analisis multi-timeframe (MTF), total 12 level kuat diidentifikasi di grafik 1D, 3D, dan 1W: seimbang 3 support/3 resistance pada 1D, berat resistance dengan 2 pada 3D, dan seimbang 3 support/3 resistance pada 1W. Support kritis adalah $2,0333 (69/100), $1,9696 (67/100), dan $1,8915 (62/100). Resistance adalah $2,0921 (68/100), $2,2155 (61/100), dan $2,3436 (61/100). Pasar tertekan di sekitar level ini; breakout bisa terjadi ke arah mana pun. Aliran berita tenang, menonjolkan faktor teknikal.

Skenario 1: Skenario Naik

Bagaimana Skenario Ini Terjadi?

Untuk skenario naik, breakout yang jelas di atas resistance $2,0921 diperlukan terlebih dahulu. Level ini selaras dengan EMA20 jangka pendek ($2,07), dan jika dikonfirmasi dengan penutupan volume tinggi, pergeseran momentum dimulai. RSI naik di atas 50 dan histogram MACD mendekati nol akan menjadi sinyal bullish. Supertrend berubah hijau (sekitar $2,10) memberikan konfirmasi tambahan. Pola candlestick bullish engulfing atau peningkatan volume pada grafik 1D memperkuat skenario ini. Menembus resistance 3D (misalnya $2,2155) dalam MTF memicu pembalikan uptrend mingguan. Volume pasar melebihi $1 miliar menunjukkan pembeli masuk.

Skenario ini tidak valid jika harga turun di bawah support $2,0333; probabilitas naik kemudian menjadi nol. Trader harus menunggu breakout $2,0921 untuk posisi long dan menempatkan stop-loss di bawah $2,0333.

Level Target

Target pertama $2,2155, kedua $2,3436, dan target utama $2,6975 (skor:28/100). Level ini berasal dari ekstensi Fibonacci dan resistance MTF. Dari $2,06 saat ini ke $2,6975, rasio risiko/imbalan sekitar 1:1,3 (berdasarkan support $2,0333). Pergerakan cepat diharapkan setelah breakout, tetapi risiko pullback ada dalam rally volume rendah.

Skenario 2: Skenario Turun

Faktor Risiko

Skenario turun dipicu oleh penembusan volume tinggi di bawah support $2,0333. Level ini (skor 69/100) adalah batas bawah rentang terbaru dan support kuat. Setelah breakout, divergensi MACD yang lebih negatif dan RSI turun di bawah 40 mengonfirmasi momentum bearish. Supertrend sudah bearish; menjauh di bawah EMA20 menambah tekanan. Penutupan candlestick bearish (misalnya shooting star) dan peningkatan volume pada 1D menunjukkan dominasi penjual. Menguji support 1W ($1,9696, $1,8915) dalam MTF memulai penurunan jangka panjang. Skenario ini dipercepat dalam tekanan pasar umum (misalnya kelemahan BTC).

Pembatalan terjadi dengan penembusan di atas resistance $2,0921; posisi short harus ditutup pada level ini. Trader harus menunggu konfirmasi penutupan 4 jam pada breakout.

Level Perlindungan

Perlindungan pertama $1,9696 (67/100), kedua $1,8915 (62/100), dan target utama $1,3876 (skor:22/100). Level ini berasal dari titik terendah sebelumnya dan support MTF. Dari harga saat ini ke $1,3876, rasio risiko/imbalan sekitar 1:1,3 (berdasarkan resistance $2,0921). Pantau retracement Fibonacci dalam penurunan; risiko bounce ada dalam tes cepat.

Skenario Mana yang Harus Diperhatikan?

Pemicu keputusan: Untuk naik, penutupan volume tinggi di atas $2,0921 + RSI >55 + MACD zero crossover. Untuk turun, penutupan di bawah $2,0333 + RSI <45 + lonjakan volume. Tunggu penutupan 4H/1D dalam kedua skenario; entri awal berisiko. Profil volume penting: $800M+ dalam naik, perhatikan lonjakan tiba-tiba dalam turun. Trading rentang dalam volatilitas rendah, terapkan bias arah pada breakout. Ikuti data langsung dari halaman Analisis Spot XRP dan Analisis Futures XRP.

Korelasi Bitcoin

XRP sangat berkorelasi dengan BTC (%0,85+); meskipun BTC uptrend di $95.348, Supertrend bearish dan dominasi yang meningkat memperingatkan altcoin. Support BTC di $94.467, $93.081, dan $88.302 sangat kritis: Penembusan di sini memicu penurunan cascade di XRP (menuju $1,9696). Resistance BTC di $95.740, $97.924, dan $102.724; breakout di sini membawa XRP ke $2,2155. Penurunan BTC -1%+ menguntungkan bias short XRP, kenaikan +1%+ menguntungkan bias long. Supertrend bearish dalam dominasi dapat membatasi rally altcoin; jika BTC tetap stabil, rentang XRP berlanjut.

Kesimpulan dan Catatan Pemantauan

Konsolidasi sideways XRP membawa potensi volatilitas tinggi. Kedua skenario sama-sama mungkin; trader harus bersiap dengan manajemen risiko (stop-loss wajib). Daftar pantauan: breakout $2,0921/$2,0333, volume >1B$, RSI ekstrem <40/>60, BTC $94.467/$95.740. Penutupan harian akan menjadi penentu. Analisis ini untuk meningkatkan keputusan Anda sendiri; pasar dinamis, perbarui terus-menerus.

Analisis ini menggunakan pandangan pasar dan metodologi dari Chief Analyst Devrim Cacal.