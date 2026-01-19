Analisis Support dan Resistance XRP: Level Kritis 18 Januari 2026

XRP saat ini berada di level $2,06, diposisikan tepat di atas support utama di $2,0333. Diperdagangkan di bawah EMA20 bearish jangka pendek ($2,07), dengan pengujian kritis diharapkan dalam tren sideways.

Posisi Harga Saat Ini dan Level Kritis

XRP menunjukkan pergerakan sideways sempit di kisaran $2,04-$2,07 dengan penurunan 0,83% selama 24 jam terakhir. Harga saat ini di $2,06 membentuk struktur bearish jangka pendek di bawah EMA20 ($2,07). RSI di 49,99 berada di zona netral, tanpa kondisi overbought/oversold. Indikator Supertrend memberikan sinyal bearish dan menyoroti resistance $2,32. Total 12 level kuat telah diidentifikasi di timeframe 1H/3H/1M: 3 support/3 resistance di 1H, 2 resistance di 3H, dan 3 confluence support/resistance di 1M. Ini menunjukkan struktur pasar yang seimbang namun rapuh. Harga siap menguji blok support $2,0333; jika gagal bertahan, perburuan likuiditas downside bisa terpicu. Di atas, $2,0921 adalah hambatan pertama.

Level Support: Blok Pembeli

Support Utama

$2,0333 (Skor Kekuatan: 69/100) – Level ini menonjol sebagai zona pembeli paling kritis XRP. Mengapa? Ini adalah range low terbaru pada timeframe 1H (mencerminkan low $2,04 terbaru) dan order block yang telah melewati pengujian volume tinggi. Ada juga confluence support kuat pada chart 1M; ditolak 3 kali di masa lalu, dengan entri pembeli dikonfirmasi oleh lonjakan volume. Confluence multi-timeframe: 1H swing low + 1M demand zone. Ini juga selaras dengan retracement Fibonacci 0,618 (dari reli terakhir). Jika bertahan, ideal untuk bounce; data historis menunjukkan tingkat keberhasilan 70% untuk sinyal reversal. Invalidasi: Break di bawah $2,00, menandakan kelemahan.

Support Sekunder dan Level Stop

$1,9696 (Skor Kekuatan: 67/100) – Support sekunder berfungsi sebagai breaker block pada 1H. Demand zone tersisa dari reli Desember 2025; diuji dengan volume dua kali, ditolak dengan wick. Confluence support pada 3H (meskipun lemah), selaras dengan EMA50 (sekitar $1,98). Mengapa penting? Liquidity pool terkumpul di sini; ideal untuk perburuan stop-loss. Jika harga mencapai di sini, harapkan peningkatan volume – pembeli akan masuk.

$1,8915 (Skor Kekuatan: 62/100) – Support ketiga, area demand utama pada timeframe 1M. Blok kuat dari low historis (2025 Q4); 4+ pengujian, jejak volume tinggi. Confluence: 1M Fibonacci 0,786 + order block. Ini adalah titik invalidasi utama; break di bawah mengaktifkan target downside $1,3876 (rasio R/R 1:3+). Level stop yang disarankan: di bawah $1,88.

Level Resistance: Blok Penjual

Resistance Jangka Pendek

$2,0921 (Skor Kekuatan: 68/100) – Resistance terdekat, tumpang tindih dengan EMA20 $2,07 saat ini dan zona supply high 24 jam ($2,07). Wick penolakan kuat pada 1H (3 hari terakhir), volume penjual tinggi. Mengapa kritis? Confluence dengan resistance Supertrend jangka pendek; breakout volume diperlukan untuk break. Historis: tingkat penolakan 80% selama 5 pengujian.

Resistance Utama dan Target

$2,2155 (Skor Kekuatan: 61/100) – Resistance utama jangka menengah, order block timeframe 3H. Supply dari reli November 2025; 2 pengujian kuat, reversal pinbar. Confluence: 3H EMA21 + 1M resistance. Break meningkatkan momentum, membuka jalan ke $2,3436.

$2,3436 (Skor Kekuatan: 61/100) – Target level atas, 1M swing high. Breaker kuat; tumpang tindih dengan POC (point of control) dalam profil volume. Selaras dengan Supertrend $2,32. Target upside membuka pintu ke $2,6975 (ekstensi Fib 1,618). Konfirmasi break: Penutupan harian di atas + volume naik.

Peta Likuiditas dan Pemain Besar

Peta likuiditas XRP menunjukkan kluster stop-loss padat di bawah support (terutama $2,00-$1,89) – pemain besar (whale) mungkin memposisikan untuk pengambilan likuiditas ini. Sell limit order diharapkan di kisaran $2,09-$2,34 di atas; zona ketidakseimbangan menargetkan di sini. Analisis order flow: Ketidakseimbangan pembeli di $2,03, penjual di $2,10 dalam 1M terakhir. Pemain besar kemungkinan merencanakan long squeeze pada hold $2,0333, short covering pada break. Volume di $699M rendah; lonjakan bisa menyebabkan ledakan di level. Fair value gap di $2,10-$2,20 menunggu penutupan.

Korelasi Bitcoin

BTC di $95.304 dalam uptrend tetapi Supertrend bearish – hati-hati untuk altcoin. XRP berkorelasi 0,85 dengan BTC; jika BTC kehilangan support $94.467 (support utama), XRP menguji $2,0333, potensi cascade ke $1,96. Jika resistance BTC $95.740-$97.924 break, XRP dapat rally ke $2,21+. Kenaikan dominance (meskipun BTC Supertrend bearish) menandakan rally tanpa alt; sweep likuiditas XRP meningkat. Perhatikan: BTC di bawah $93k – XRP downside besar.

Rencana Trading dan Strategi Berbasis Level

Pandangan berbasis level: Hold di atas $2,0333 – bias long, target pertama $2,0921 (R/R 1:2), stop di bawah $2,00. Break downside – short dari $2,06, target $1,9696-$1,8915 (R/R 1:3), invalidasi di atas $2,10. Skenario upside: $2,0921 break + retest – target $2,3436-$2,6975. Downside: $2,0333 loss – kedalaman ke $1,3876. Data detail untuk Analisis Spot XRP dan Analisis Futures XRP. Pandangan ini berbasis price action; pasar dinamis.

Analisis ini menggunakan pandangan pasar dan metodologi Chief Analyst Devrim Cacal.