Kripto Teratas untuk 2026? Presale Ini Secara Struktural Dibangun untuk ROI 100x–10,000x

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/19 06:00
Mencari kripto terbaik untuk 2026? Jendela peluang semakin menyempit. Dengan berbagai presale memasuki tahap akhir dan batasan pasokan harian yang semakin ketat di lelang-lelang besar, pembeli awal mengunci posisi mereka sementara pendatang terlambat menghadapi biaya yang meningkat dan akses yang terbatas. 


Beberapa proyek ini sudah melacak entri awal untuk lapisan reward masa depan, dan data historis menunjukkan bahwa peserta fase awal dalam presale terstruktur dapat melihat potensi pengembalian 100x hingga 10.000x. Ini bukan tentang hype. Ini tentang waktu, mekanisme, dan hambatan. 


Jika Anda masih di pinggir, sekarang saatnya untuk melihat di mana struktur menguntungkan yang awal. 


Zero Knowledge Proof (ZKP)

Akses Fase I berakhir, entri Fase II semakin sulit


Zero Knowledge Proof (ZKP) memimpin daftar kripto terbaik untuk 2026 karena pergeseran struktural yang mengubah cara pembeli berpartisipasi. Saat ini sedang dalam lelang presale terbuka dengan rilis pasokan harian, tetapi fase ini mendekati akhir. Yang akan datang adalah fase terbatas dan deflasi dengan mekanisme masuk yang lebih sulit dan konsekuensi nyata untuk waktu yang terlambat.


Fase I memungkinkan pengguna mengakumulasi token ZKP dengan hambatan rendah. Pasokan harian tidak dibatasi, dan peserta dapat meningkatkan posisi mereka dengan mudah. Fase II membalik strukturnya. Hanya 190 juta token per hari yang akan tersedia. Pasokan yang tidak digunakan akan dibakar. Modal yang sama yang membangun posisi kuat di Fase I akan mencapai lebih sedikit di Fase II.


Pergeseran ini tidak bergantung pada hype. Ini dikodekan. Kompetisi akan meningkat, pasokan akan mengencang, dan peserta baru akan merasa lebih sulit untuk naik peringkat.


Kendala struktural ini menciptakan hasil asimetris untuk pembeli awal. Proyek yang menambahkan hambatan selama penemuan harga sering menghasilkan spread ROI 100x hingga 10.000x antara peserta awal dan terlambat.


ZKP bukan token dengan roadmap yang samar. Infrastrukturnya sudah aktif. Lelang presale aktif. Pasokan aktif. Distribusi sedang terjadi. Tapi mekanisme masuk berubah, dan itu membuat semuanya tentang waktu.


Bitcoin Hyper ($HYPER)

Proyek Layer-2 Bitcoin yang mendapat daya tarik


Bitcoin Hyper adalah salah satu proyek berbasis Bitcoin yang paling banyak dibicarakan di awal 2026. Ini memposisikan dirinya sebagai solusi scaling Layer-2 untuk jaringan Bitcoin, tetapi tidak seperti kebanyakan upaya skalabilitas, ini juga mengintegrasikan smart contract.


Kombinasi itu menarik perhatian dari para Bitcoin maxis dan pengembang native Ethereum. Presale aktif, dan proyek ini telah melihat pertumbuhan dompet yang kuat di bulan Januari. Yang memberi $HYPER momentumnya adalah tumpang tindih antara stabilitas Bitcoin dan kemampuan program smart contract, kombinasi yang telah ditunggu banyak orang.


Ini tidak lagi murah, tetapi proyek ini masih menawarkan berbagai tingkat masuk untuk mereka yang ingin memegang aset yang selaras dengan BTC dengan lebih banyak fungsi. 


IPO Genie ($IPO)

Akses presale ke pasar pribadi dan modal tahap awal


IPO Genie membangun akses tokenisasi ke kesepakatan pasar pribadi, segmen yang secara tradisional dibatasi di balik modal besar atau kemitraan institusional. Presale saat ini berfokus pada penciptaan likuiditas awal dan lapisan tata kelola untuk ekuitas pribadi yang ditokenisasi.


$IPO telah menerima perhatian karena kaitannya dengan putaran pendanaan tahap awal dan partisipasi bergaya crowdfunding. Januari telah melihat peningkatan dalam onboarding pengguna dan pengujian DAO, dengan smart contract dijadwalkan untuk audit bulan depan.


Ini belum siap untuk perdagangan publik, tetapi presale saat ini menawarkan pembeli awal potensi eksposur ke kelas aset yang biasanya beroperasi di balik pintu tertutup. 



Nexchain ($NEX)

Proyek infrastruktur Layer-1 dengan daya tarik presale


Nexchain memposisikan dirinya sebagai chain infrastruktur baru yang dioptimalkan untuk throughput dan penggunaan perusahaan. Saat ini sedang dalam presale dan membangun insentif validator sebelum deployment mainnet.


Proyek ini mengklaim menawarkan lapisan eksekusi modular dan kompatibilitas dengan ekosistem Layer-1 lainnya, termasuk Polkadot dan Cosmos. Pendanaan tahap awal mengalir masuk, dan testnet-nya telah melewati 10.000 validator.


$NEX mendapat perhatian sebagai potensi pegangan infrastruktur untuk alokasi jangka panjang dengan fokus pada tooling perusahaan dan integrasi pasar yang diatur.


BlockchainFX ($BFX)

Presale berfokus pada infrastruktur kripto multi-aset


BlockchainFX adalah proyek perdagangan multi-aset yang menawarkan alternatif native blockchain untuk sistem FX tradisional. Presale-nya saat ini dalam putaran awal, dengan pitch kuat seputar penyelesaian lintas aset dan alat regulasi.


$BFX masih di bawah radar, tetapi penyebutan terbaru di forum perdagangan dan aktivitas Discord awal menunjukkan bahwa ini sedang diambil oleh komunitas perdagangan kripto kecil hingga menengah. Jika dapat memenuhi klaim infrastruktur lintas rantainya, ini bisa masuk ke daftar pantauan yang lebih luas pada Q2 2026.


DeepSnitch AI

Kripto berfokus AI dengan fitur pelacakan dataset


DeepSnitch AI membangun platform bertenaga kripto untuk analitik AI, validasi dataset, dan transparansi pelatihan. Presale-nya aktif dan mendapat daya tarik di antara pengembang yang bekerja pada asal model dan berbagi data yang aman.



Januari melihat tim mendemonstrasikan alpha dari protokol verifikasi modelnya menggunakan attestasi berbasis zk. $DSAI (ticker belum dikonfirmasi) belum terdaftar di agregator presale besar tetapi telah melihat pendaftaran stabil melalui rilis GitHub-nya dan liputan whitepaper di forum seperti X dan Reddit.


Nilainya kemungkinan akan datang dari kemitraan dengan kolektif penelitian AI dan jaringan akademis selama 12 bulan ke depan. 


Mengapa Waktu Penting di 2026

Presale tidak diciptakan sama. Banyak yang bergantung pada hype atau kelangkaan buatan. Tetapi beberapa, seperti ZKP, mengubah struktur masuk sepenuhnya. Ketika sebuah proyek bergerak dari positioning terbuka ke kompetisi terbatas, seluruh profil risiko-reward bergeser.


Kripto terbaik untuk dibeli sekarang di 2026 mungkin bukan yang memiliki klaim terbesar, tetapi yang mengencangkan akses sambil membangun bukti on-chain dari distribusi, pasokan, dan asimetri ROI. Di situlah keuntungan jangka panjang dimulai, bukan dengan janji, tetapi dengan struktur.


Disclaimer: Konten ini adalah pos bersponsor dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Ini tidak ditulis oleh 36crypto, tidak mencerminkan pandangan 36crypto dan bukan merupakan nasihat keuangan. Harap lakukan riset Anda sendiri sebelum terlibat dengan produk.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

