BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Toncoin: Bagaimana tekanan ambil untung dapat membatasi reli TON muncul di BitcoinEthereumNews.com. Toncoin [TON] menghadapi resistensi di wilayah $1,70 selamaPostingan Toncoin: Bagaimana tekanan ambil untung dapat membatasi reli TON muncul di BitcoinEthereumNews.com. Toncoin [TON] menghadapi resistensi di wilayah $1,70 selama

Toncoin: Bagaimana tekanan ambil untung dapat membatasi reli TON

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 09:06
TONCOIN
TON$1.618-5.71%
Bullish Degen
BULLISH$0.0167-7.42%
Ucan fix life in1day
1$0.0088+29.20%

Toncoin [TON] menghadapi resistensi di wilayah $1,70 selama sebulan terakhir. Momentum bullish yang dialami banyak altcoin pada minggu pertama Januari terinspirasi dari reli Bitcoin [BTC] melampaui $90k pada saat itu.

Meskipun Bitcoin berhasil merebut kembali $94,5k sebagai support, Toncoin tidak menunjukkan banyak momentum bullish selama seminggu terakhir, mengalami penurunan 1,29% dalam seminggu terakhir.

Dalam laporan AMBCrypto baru-baru ini, pentingnya area $1,70 disorot. Breakout bullish melewati level ini dapat memicu reli jangka pendek, demikian kesimpulan laporan tersebut.

Metrik on-chain mengungkapkan peningkatan signifikan dalam rasio MVRV 90 hari. Kenaikan harga lebih lanjut dapat dibatasi karena holder mengambil profit.

Open Interest juga melonjak, tetapi mean coin age bergerak sideways. Ini mencerminkan kurangnya akumulasi di seluruh jaringan, yang berarti kurangnya keyakinan pasar.

Apa yang diungkapkan grafik harga untuk holder TON

Sumber: TON/USDT di TradingView

Tren mingguan sangat bearish, seperti yang ditunjukkan oleh DMI dan aksi harga. Titik swing bagi bulls untuk dikalahkan pada timeframe ini berada di $3,75, lebih dari dua kali lipat harga pasar saat ini.

Pergerakan melampaui level ini akan menandakan tren bullish jangka panjang.

OBV belum membuat low baru selama dua bulan terakhir, yang merupakan sedikit dorongan positif. Level $2,3-$2,4 dan $2,8 adalah zona supply penting yang terungkap dari grafik mingguan.

Seruan bertindak bagi trader: Go long dan jangan lupa ambil profit

Sumber: TON/USDT di TradingView

Momentum bullish jangka pendek adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan trader. OBV dan bar volume harian menunjukkan gelombang pembelian dari minggu terakhir Desember.

Ketidakseimbangan dan zona supply lokal di $1,70 telah berubah menjadi support.

Swing trader dapat menggunakan pembalikan ini untuk membeli TON. Mereka perlu berhati-hati dan ingat untuk mengambil profit di $2,16 dan $2,37, dengan penurunan di bawah $1,56 menjadi invalidasi.

Pemikiran Akhir

  • Metrik on-chain Toncoin menunjukkan akumulasi di seluruh jaringan tidak sedang berlangsung. 
  • Reli ke $2,0 dan $2,37 tampak mungkin terjadi dalam beberapa minggu mendatang, dan swing trader harus siap untuk mengambil profit selama pergerakan tersebut.

Disclaimer: Informasi yang disajikan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, trading, atau jenis nasihat lainnya dan semata-mata merupakan pendapat penulis.

Selanjutnya: Cardano under pressure as whales buy 210 mln: Breakout or fake out, what's ahead?

Sumber: https://ambcrypto.com/toncoin-how-profit-taking-pressure-can-cap-tons-rally/

Peluang Pasar
Logo TONCOIN
Harga TONCOIN(TON)
$1.618
$1.618$1.618
-6.58%
USD
Grafik Harga Live TONCOIN (TON)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

BitcoinWorld Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas Transaksi besar mengguncang dunia cryptocurrency
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:45
Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regional
Bagikan
Agbi2026/01/19 14:43
Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld Bank Korea dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap untuk
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:25