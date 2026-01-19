Toncoin: Bagaimana tekanan ambil untung dapat membatasi reli TON

Toncoin [TON] menghadapi resistensi di wilayah $1,70 selama sebulan terakhir. Momentum bullish yang dialami banyak altcoin pada minggu pertama Januari terinspirasi dari reli Bitcoin [BTC] melampaui $90k pada saat itu.

Meskipun Bitcoin berhasil merebut kembali $94,5k sebagai support, Toncoin tidak menunjukkan banyak momentum bullish selama seminggu terakhir, mengalami penurunan 1,29% dalam seminggu terakhir.

Dalam laporan AMBCrypto baru-baru ini, pentingnya area $1,70 disorot. Breakout bullish melewati level ini dapat memicu reli jangka pendek, demikian kesimpulan laporan tersebut.

Metrik on-chain mengungkapkan peningkatan signifikan dalam rasio MVRV 90 hari. Kenaikan harga lebih lanjut dapat dibatasi karena holder mengambil profit.

Open Interest juga melonjak, tetapi mean coin age bergerak sideways. Ini mencerminkan kurangnya akumulasi di seluruh jaringan, yang berarti kurangnya keyakinan pasar.

Apa yang diungkapkan grafik harga untuk holder TON

Sumber: TON/USDT di TradingView

Tren mingguan sangat bearish, seperti yang ditunjukkan oleh DMI dan aksi harga. Titik swing bagi bulls untuk dikalahkan pada timeframe ini berada di $3,75, lebih dari dua kali lipat harga pasar saat ini.

Pergerakan melampaui level ini akan menandakan tren bullish jangka panjang.

OBV belum membuat low baru selama dua bulan terakhir, yang merupakan sedikit dorongan positif. Level $2,3-$2,4 dan $2,8 adalah zona supply penting yang terungkap dari grafik mingguan.

Seruan bertindak bagi trader: Go long dan jangan lupa ambil profit

Sumber: TON/USDT di TradingView

Momentum bullish jangka pendek adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan trader. OBV dan bar volume harian menunjukkan gelombang pembelian dari minggu terakhir Desember.

Ketidakseimbangan dan zona supply lokal di $1,70 telah berubah menjadi support.

Swing trader dapat menggunakan pembalikan ini untuk membeli TON. Mereka perlu berhati-hati dan ingat untuk mengambil profit di $2,16 dan $2,37, dengan penurunan di bawah $1,56 menjadi invalidasi.

Pemikiran Akhir

Metrik on-chain Toncoin menunjukkan akumulasi di seluruh jaringan tidak sedang berlangsung.

Reli ke $2,0 dan $2,37 tampak mungkin terjadi dalam beberapa minggu mendatang, dan swing trader harus siap untuk mengambil profit selama pergerakan tersebut.

Disclaimer: Informasi yang disajikan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, trading, atau jenis nasihat lainnya dan semata-mata merupakan pendapat penulis.