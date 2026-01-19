Indeks Harga Rumah Rightmove Inggris (MoM) naik menjadi 2,8% pada Januari dari sebelumnya -1,8%

Emas melonjak ke puncak tertinggi sepanjang masa yang baru, sekitar kisaran $4.700, di awal minggu baru saat Presiden AS Donald Trump memicu kembali perang dagang terkait Greenland, meningkatkan permintaan untuk aset safe-haven. Selain itu, pelemahan Dolar AS dari level tertingginya sejak 9 Desember ternyata menjadi faktor lain yang menguntungkan logam mulia tersebut. Namun, meningkatnya taruhan Fed untuk menahan suku bunga dapat menjadi hambatan bagi logam kuning yang tidak menghasilkan imbal hasil ini.

