Emas Melonjak ke Rekor Tertinggi di Atas $4.650 di Tengah Ancaman Tarif Greenland

Harga emas (XAU/USD) naik ke rekor tertinggi baru mendekati $4.675 selama sesi awal Asia pada hari Senin. Logam mulia ini mendapatkan momentum setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia akan mengenakan tarif pada delapan negara Eropa yang menentang rencananya untuk mengambil Greenland.
Trump mengumumkan tarif 10% pada barang-barang dari negara-negara termasuk Denmark, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda dan Finlandia, bersama dengan Britania Raya (UK) dan Norwegia, mulai 1 Februari, hingga AS diizinkan untuk membeli Greenland. Langkah tersebut memicu kekhawatiran akan pembalasan dari Eropa, mendukung aset safe-haven tradisional seperti emas.
Duta besar Uni Eropa (EU) mencapai kesepakatan luas pada hari Minggu untuk mengintensifkan upaya membujuk Trump agar tidak mengenakan bea pada sekutu Eropa, sambil juga mempersiapkan tindakan pembalasan jika bea tersebut diterapkan.
Di sisi lain, serangkaian data ekonomi AS, termasuk data pasar tenaga kerja AS yang membaik, telah menurunkan probabilitas tersirat dari pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) AS yang akan segera terjadi. Futures dana Fed telah mendorong ekspektasi untuk pemotongan suku bunga berikutnya ke Juni dan September dari Januari dan April.
Pandangan bahwa bank sentral AS dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama umumnya mendukung Dolar AS (USD) dan menekan aset tanpa bunga seperti emas.
