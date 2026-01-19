[EDITORIAL] Media dan institusi paling terpercaya. Pergeseran pola pikir apa ini?

Menurut survei Pulse Asia, mayoritas warga Filipina menganggap media sebagai institusi paling dapat diandalkan dalam merespons korupsi pengendalian banjir.

Ini kebalikan dari survei di akhir masa jabatan Rodrigo Duterte hanya empat tahun lalu, yang menyatakan kepercayaan terhadap media sangat rendah. Jelas telah terjadi pergeseran pola pikir.

Apa yang terjadi antara 2016 hingga 2022 selain puncak kekuasaan Duterte? Ini adalah masa puncak disinformasi terhadap jurnalis di mana media dijuluki "presstitutes" dan "bias."

Di tengah "firehose of falsehoods" yang menginjak-injak kemanusiaan dan kewanitaan para jurnalis, media juga yang pertama kali secara ilmiah menganalisis dan menyatakan bahwa internet telah dipersenjatai dan sedang terjadi perang hati dan pikiran. (BACA. Bagian 1: Perang propaganda: Mempersenjatai internet Bagian 2: Bagaimana algoritma Facebook memengaruhi demokrasi Bagian 3: Akun palsu, realitas buatan di media sosial)

Melaju cepat ke 2025, dan kebenaran pun muncul. The truth will out, seperti kata mereka. Beberapa (tidak semua) kebohongan telah tersingkap di mata publik. Dan di hadapan korupsi pengendalian banjir yang terang-terangan, bangsa kembali bersandar tidak hanya pada para reporter, tetapi juga pada para analis.

Dari mana kepercayaan itu berasal? Berasal dari pembahasan yang berani dan berbasis fakta tentang kisah-kisah kompleks mengenai korupsi, disinformasi, manuver politik, dan bencana.

Mari kita ingat juga bahwa kepercayaan ini diraih di tengah popularitas para influencer — kesayangan baru dari lanskap disinformasi yang apokaliptik.

Namun para jurnalis memiliki kemampuan untuk menggali dan memperdalam isu-isu.

Mereka yang berani menyelidiki without fear or favor.

Mereka yang tegak berdiri menghadapi tuntutan hukum dan pelecehan.

Mereka yang menindaklanjuti tips dan petunjuk yang dikirim oleh para pembaca dan pemirsa.

Para jurnalis memiliki keberanian dan pelatihan, dan tidak memiliki kepentingan partisan atau politik.

Menurut Kepala Investigasi Rappler, Chay Hofileña yang telah menulis banyak karya tentang korupsi media, "In its purest, unadulterated form, media doing its mandated job in the interest of the public is public service."

Namun ingat — semua ini tidak boleh berakhir hanya pada pengungkapan oleh jurnalis. Ini harus berakhir pada perombakan sistem alokasi dan pengeluaran uang rakyat, penahanan para koruptor, dan perubahan sistem patronase. Ini harus berujung pada tindakan warga.

Kata pemenang Nobel Perdamaian Maria Ressa: "Character is built on the small decisions we make."

Jadi mulailah dari yang kecil: tulis kepada anggota kongres atau senator dan sampaikan kekecewaan serta tuntut tindakan. Adakan diskusi di sekolah atau komunitas.

Tambah Ressa: "2026 will demand great — even greater — character. Or we lose it all."