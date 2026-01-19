Qubic Menghapus Biaya Gas untuk Memastikan Transaksi Blockchain yang Dapat Diskalakan dan Tanpa Biaya

Qubic telah memasuki pasar transaksi blockchain dengan penuh semangat melalui transaksi berbasis fitur yang unik dan inovatif. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memungkinkan metode transaksi blockchain yang lancar dengan biaya nol. Qubic adalah protokol blockchain Layer 1 terdesentralisasi yang menggabungkan transaksi berkecepatan tinggi tanpa biaya dengan pelatihan kecerdasan buatan (AI) terdesentralisasi dengan memanfaatkan sistem "Useful Proof-of-Work" (uPoW).

Pembayaran online yang aman jauh lebih nyaman bagi investor, pengembang, dan pengguna di seluruh dunia. Saat ini, dunia sepenuhnya berbasis pada sistem terdesentralisasi dan secara aktif beralih ke adopsi mata uang digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada persaingan di pasar untuk menawarkan biaya terendah atau biaya gas pada setiap transaksi. Qubic telah mengungkapkan berita ini melalui akun media sosial resminya di X.

Qubic Memungkinkan Pembayaran Blockchain yang Aman dengan Biaya Transaksi Nol

Pengguna sekarang dengan penuh perhatian menggunakan metode pembayaran blockchain untuk memastikan keamanan dan perlindungan transformasi aset mereka. Dalam skenario ini, Qubic hadir dengan penawaran baru dan menguntungkan bagi pengguna dalam melakukan perpindahan aset mereka dengan sukses.

Metode transaksi blockchain Qubic memberikan dukungan kepada pengguna dengan biaya nol atau biaya gas nol untuk memulai proses transaksi. Satu hal yang secara alami tertanam dalam pikiran manusia, bahwa ia selalu tertarik pada manfaat dan mencoba menangkap sebanyak mungkin peluang dalam satu langkah.

Qubic Menghadirkan Transaksi Blockchain Berkecepatan Tinggi Tanpa Biaya

Qubic memastikan bahwa setiap transaksi berbasis blockchain tidak akan dikenakan biaya apa pun; sebaliknya, ia menyediakan lapisan yang lancar di atas eksekusi. Selain itu, Qubic juga berfokus pada kecepatan dan finalitas sebagai prioritas dan secara aktif memenuhi kebutuhan pengguna dalam transaksi berbasis blockchain.

Singkatnya, sistem transaksi canggih ini sangat membantu pengguna dalam menangani transaksi blockchain dengan kejelasan dan kelancaran. Ini sendiri merupakan jenis keajaiban transaksi baru yang akan digunakan pengguna untuk mendapatkan manfaat dalam hal tidak ada biaya pada setiap transaksi.

Sumber: https://blockchainreporter.net/qubic-eliminates-gas-fees-to-ensure-scalable-and-feeless-blockchain-transactions/