Dolar Australia bertahan saat ekonomi China tumbuh di Q4 2025

Dolar Australia menguat terhadap Dolar AS (USD) pada hari Senin setelah rilis Indikator Inflasi TD-MI Australia, yang naik menjadi 3,5% year-over-year (YoY) pada bulan Desember, naik dari 3,2% sebelumnya. Secara bulanan, inflasi melonjak 1,0% month-over-month (MoM) pada Desember 2025, laju tercepat sejak Desember 2023 dan akselerasi tajam dari 0,3% pada dua bulan sebelumnya.
Pasangan AUD/USD tetap stabil menyusul data ekonomi utama China. Penting untuk dicatat bahwa setiap perubahan dalam ekonomi China dapat berdampak pada Dolar Australia karena kedua negara adalah mitra dagang yang erat.
Data dari Biro Statistik Nasional (NBS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) China naik 1,2% quarter-over-quarter pada Q4 2025, mengalami akselerasi dari 1,1% pada Q3 dan melampaui konsensus pasar sebesar 1,0%. Secara tahunan, PDB tumbuh 4,5% pada Q4, melambat dari 4,8% pada kuartal sebelumnya tetapi berada di atas ekspektasi sebesar 4,4%.
Sementara itu, Penjualan Ritel Desember naik 0,9% YoY, di bawah perkiraan 1,2% dan 1,3% pada November. Sebaliknya, Produksi Industri meningkat 5,2% YoY, melampaui estimasi 5,0% dan membaik dari 4,8% pada November.
Dolar AS melemah karena ketidakpastian seputar isu AS–Greenland meningkat
- Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Dolar AS terhadap enam mata uang utama, kehilangan posisi dan diperdagangkan di sekitar 99,20 pada saat penulisan. Pasar AS tutup untuk merayakan libur Martin Luther King Jr. Day pada hari Senin.
- Greenback menghadapi tantangan di tengah meningkatnya penghindaran risiko, didorong oleh eskalasi ketidakpastian seputar isu AS–Greenland. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia akan memberlakukan tarif pada delapan negara Eropa yang menentang usulannya untuk mengakuisisi Greenland.
- Menurut Bloomberg, Trump menyatakan bahwa tarif 10% akan dikenakan pada barang dari anggota UE Denmark, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Finlandia, serta Inggris dan Norwegia, efektif 1 Februari, hingga AS diizinkan untuk membeli Greenland.
- Data pasar tenaga kerja AS telah menunda ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) lebih lanjut hingga Juni. Pejabat Fed telah menandakan sedikit urgensi untuk melonggarkan kebijakan lebih lanjut hingga ada bukti yang lebih jelas bahwa inflasi secara berkelanjutan bergerak menuju target 2%.
- Analis Morgan Stanley merevisi prospek 2026 mereka, sekarang memperkirakan satu pemotongan suku bunga pada Juni diikuti dengan satu lagi pada September, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya untuk pemotongan pada Januari dan April.
- Departemen Tenaga Kerja AS (DOL) melaporkan pada hari Kamis bahwa Klaim Pengangguran Awal secara tak terduga turun menjadi 198K pada minggu yang berakhir 10 Januari, di bawah ekspektasi pasar sebesar 215K dan turun dari revisi minggu sebelumnya sebesar 207K. Data tersebut mengonfirmasi bahwa PHK tetap terbatas dan pasar tenaga kerja bertahan meskipun dalam periode biaya pinjaman tinggi yang berkepanjangan.
- Indeks Harga Konsumen (CPI) Inti AS, tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,2% pada Desember, di bawah ekspektasi pasar, sementara inflasi inti tahunan bertahan di 2,6%, menyamai level terendah empat tahun. Data tersebut memberikan tanda yang lebih jelas tentang pelonggaran inflasi setelah rilis sebelumnya terdistorsi oleh efek penutupan. Sementara itu, CPI meningkat 0,3% month-over-month pada Desember 2025, sesuai ekspektasi pasar dan mengulangi kenaikan yang terlihat pada September. Inflasi tahunan tetap pada peningkatan 2,7% sesuai perkiraan.
- Pembuat kebijakan RBA mengakui bahwa inflasi telah mereda secara signifikan dari puncak 2022, meskipun data terbaru menunjukkan momentum kenaikan yang diperbarui. CPI Utama melambat menjadi 3,4% YoY pada November, pembacaan terendah sejak Agustus, tetapi tetap di atas rentang target RBA sebesar 2–3%. Sementara itu, CPI mean yang dipangkas turun menjadi 3,2% dari level tertinggi delapan bulan Oktober sebesar 3,3%.
- RBA menilai bahwa risiko inflasi telah sedikit condong ke atas, sementara risiko penurunan, terutama dari kondisi global, telah berkurang. Anggota dewan memperkirakan hanya satu pemotongan suku bunga tambahan tahun ini, dengan inflasi dasar diproyeksikan tetap di atas 3% dalam jangka pendek sebelum mereda menjadi sekitar 2,6% pada 2027.
- ASX 30-Day Interbank Cash Rate Futures untuk Februari 2026 diperdagangkan pada 96,35 per 16 Januari, menyiratkan probabilitas 22% untuk kenaikan suku bunga menjadi 3,85% pada pertemuan Dewan RBA berikutnya.
Dolar Australia membidik 0,6700 dekat penghalang EMA sembilan hari
Pasangan AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6680 pada hari Senin. Analisis grafik harian menunjukkan pasangan ini berkonsolidasi di sekitar Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari, menunjukkan bias netral untuk jangka pendek. Relative Strength Index (RSI) 14 hari pada 52,78 tetap di atas titik tengah, mendukung momentum naik.
Penembusan harian di bawah rata-rata jangka pendek dapat mengekspos EMA 50 hari di 0,6642 sebagai support awal. Kerugian lebih lanjut akan membuka sisi bawah menuju 0,6414, level terendah sejak Juni 2025.
Pelampauan yang berhasil dari EMA sembilan hari sebesar 0,6690 akan memperkuat bias bullish dan mendukung pasangan AUD/USD untuk menargetkan 0,6766, level tertingginya sejak Oktober 2024.AUD/USD: Grafik Harian
Harga Dolar Australia Hari Ini
Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Dolar AS.
|USD
|EUR
|GBP
|JPY
|CAD
|AUD
|NZD
|CHF
|USD
|-0.17%
|-0.04%
|-0.14%
|-0.11%
|0.02%
|-0.19%
|-0.49%
|EUR
|0.17%
|0.12%
|0.04%
|0.06%
|0.19%
|-0.03%
|-0.33%
|GBP
|0.04%
|-0.12%
|-0.08%
|-0.06%
|0.07%
|-0.14%
|-0.45%
|JPY
|0.14%
|-0.04%
|0.08%
|0.01%
|0.15%
|-0.07%
|-0.37%
|CAD
|0.11%
|-0.06%
|0.06%
|-0.01%
|0.14%
|-0.08%
|-0.39%
|AUD
|-0.02%
|-0.19%
|-0.07%
|-0.15%
|-0.14%
|-0.22%
|-0.53%
|NZD
|0.19%
|0.03%
|0.14%
|0.07%
|0.08%
|0.22%
|-0.30%
|CHF
|0.49%
|0.33%
|0.45%
|0.37%
|0.39%
|0.53%
|0.30%
Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (kutipan).
FAQ Dolar Australia
Salah satu faktor paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Karena Australia adalah negara kaya sumber daya, penggerak utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi China, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, serta inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah investor mengambil aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari safe-haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif untuk AUD.
Reserve Bank of Australia (RBA) mempengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank Australia satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga dalam ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama RBA adalah untuk mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk suku bunga yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama negatif untuk AUD dan yang terakhir positif untuk AUD.
China adalah mitra dagang terbesar Australia sehingga kesehatan ekonomi China merupakan pengaruh utama terhadap nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi China berkembang dengan baik, ia membeli lebih banyak bahan baku, barang dan jasa dari Australia, meningkatkan permintaan untuk AUD, dan mendorong nilainya naik. Sebaliknya ketika ekonomi China tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan China, oleh karena itu, sering memiliki dampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi adalah ekspor terbesar Australia, mencapai $118 miliar per tahun menurut data dari 2021, dengan China sebagai tujuan utamanya. Harga Bijih Besi, oleh karena itu, dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif untuk AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya versus apa yang dibayarkan untuk impornya, adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia menghasilkan ekspor yang sangat dicari, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli ekspornya versus apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-ground-as-chinas-economy-expands-in-q4-2025-202601190255