FARTCOIN turun 10%, tembus di bawah $0,36 – Apakah ini jebakan likuiditas?

FARTCOIN anjlok lebih dari 10% dalam 24 jam terakhir, jatuh di bawah level $0,36.

Penurunan ini mengurangi return Januari menjadi sekitar 26% pada saat penulisan, meskipun sebelumnya dipercaya bahwa Q1 dapat menghasilkan keuntungan signifikan setelah penutupan yang lemah di tahun 2025.

Memecoin ini membuka tahun dengan rally melewati $0,40, meskipun gagal memenuhi ekspektasi. Dengan demikian, bisakah pembeli masuk dan membalikkan aksi harga yang menurun?

Harga melemah lebih jauh setelah liquidity sweep

Grafik menunjukkan harga FARTCOIN terus memperpanjang penurunannya bahkan setelah menyapu likuiditas sisi jual di $0,36. Awalnya, level ini bertahan dengan kuat, tetapi para penjual dan mungkin market maker memaksa penembusan.

Kelemahan ini terlihat jelas pada MACD, yang berwarna merah dengan garis sinyal melintasi di bawah level netral. Selain itu, On Balance Volume (OBV) telah turun selama dua hari terakhir.

Pembacaannya adalah negatif $0,163 miliar saat penulisan.

Penurunan berkelanjutan dapat membuat FARTCOIN mengunjungi kembali level sekitar $0,27, harga pembukaan tahun ini.

Sumber: TradingView

Sebaliknya, liquidity sweep bisa menjadi strategi untuk menyingkirkan holder yang lemah. Institusi dan whale memanipulasi harga dengan melakukan hal tersebut dan kemudian mendorongnya ke arah yang berlawanan.

Namun, penutupan candle hijau di atas $0,36 diperlukan untuk bertaruh pada harga yang diperdagangkan kembali ke level sekitar $0,40 atau lebih tinggi.

Dengan mengingat hal itu, layak untuk menganalisis aktivitas exchange terkini.

Apa arti aktivitas exchange tersebut?

Data dari Solscan menunjukkan bahwa Kraken dan Gate.io telah memindahkan token ke Wintermute, rata-rata sekitar $200K dalam FARTCOIN dalam berbagai batch.

Aktivitas ini memicu sell-off dari peserta lain, mengingat bahwa memecoin ini masih naik 26% di bulan Januari. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa trader mengikuti apa yang dilakukan exchange, karena mereka lebih berpengalaman.

Penarikan tidak hanya berarti exchange sedang menjual tetapi juga bisa menguntungkan bagi trader. Ini karena Wintermute selanjutnya mendepositkan token-token ini untuk penyediaan likuiditas.

Sumber: Solscan

Yang terakhir menjelaskan penurunan harga FARTCOIN. Jika penjualan itu direncanakan, harga memecoin ini dapat terus turun. Namun, pembeli mulai masuk.

Apakah pembeli masuk?

Data dari CoinGlass menunjukkan bahwa Funding Rates telah berubah menjadi hijau bersama dengan Open Interest (OI). Ini berarti pembeli membayar penjual untuk menutup order mereka.

Sebagian besar exchange populer berwarna hijau. Pembacaan tertinggi pada exchange Hyperliquid dan KuCoin masing-masing adalah 0,01% dan 0,0119%. Nilai-nilai ini berarti pembeli kembali masuk ke trading memecoin tersebut.

Sumber: CoinGlass

Dengan liquidity sweep dan pembeli yang kembali secara bertahap, penurunan harga bisa berumur pendek. Namun, perlu waspada terhadap kekuatan penjual yang menembus level support di $0,35.

Kesimpulan Akhir

Harga FARTCOIN anjlok di bawah level support kunci karena exchange mentransfer token ke market maker Wintermute.

FARTCOIN dapat membentuk pembalikan bullish setelah liquidity sweep dan pembeli kembali masuk.