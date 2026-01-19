Pengacara Terkemuka Angkat Bicara Tentang Kekhawatiran KOL Crypto

[Berita Hangat] – Pengacara Đào Tiến Phong – pakar hukum terkemuka di bidang Blockchain dan Fintech di Vietnam – telah resmi mempublikasikan analisis mendetail tentang posisi KOL, Agency dan mitra exchange dalam Keputusan 05/2025/NQ-CP. Artikel tersebut langsung mendapatkan ribuan kali dibagikan dari komunitas crypto Vietnam.

Komunitas crypto "seperti duduk di atas bara api"

Sejak Keputusan 05/2025/NQ-CP tentang implementasi uji coba pasar aset kripto di Vietnam dikeluarkan, komunitas KOL, Agency dan mitra exchange crypto telah jatuh ke dalam keadaan khawatir yang ekstrem. Banyak orang telah mempertimbangkan untuk menghapus semua konten lama, bahkan beralih ke bidang lain.

Menyadari psikologi kebingungan ini, Pengacara Đào Tiến Phong – Pengacara Eksekutif di Investpush Legal dan Anggota Komite Eksekutif Keuangan Pribadi VFCA – telah mempublikasikan analisis komprehensif dengan judul "KOL, AGENCY DAN MITRA EXCHANGE DI MANA DALAM KEPUTUSAN 05/2025/NQ-CP?"

Teks lengkap analisis Pengacara Đào Tiến Phong

Dalam artikel tersebut, Pengacara Đào Tiến Phong menekankan sejak awal:

"Selama ini semua orang terutama berbicara tentang Exchange dan Pengguna ketika Keputusan 05 tentang Aset Kripto lahir namun melupakan bagian paling penting dari pasar ini yaitu KOL, Agency dan Mitra exchange. Karakteristik pasar aset kripto berkembang terutama berdasarkan komunitas, KOL dan mitra media. Oleh karena itu, setiap kali ada informasi tentang Negara "memperketat pengawasan", psikologi khawatir dan ragu-ragu adalah hal yang wajar. Namun, jika melihat dengan benar esensi kebijakan saat ini, dapat dilihat gambaran tidak negatif seperti yang banyak orang pikirkan."

1. Negara tidak melarang, tetapi sedang membawa pasar ke jalur yang benar

"Keputusan 05 dikeluarkan dengan arah uji coba terkontrol, dengan jangka waktu 5 tahun. Pasal 1, Ayat 4 dari NQ05 bersama isi NQ menunjukkan pendekatan Vietnam adalah:

Tidak melegalkan secara massal• Tidak "menyerang mendadak" pasar• Tidak menghilangkan ekosistem yang ada

Melainkan sebaliknya, Negara sedang mencoba, memilih dan menyesuaikan, untuk mengurangi risiko bagi investor, manajemen negara dan pasar itu sendiri. Oleh karena itu, munculnya peraturan baru tidak berarti kegiatan sebelumnya dianggap salah atau akan diproses secara massal."

2. Untuk KOL, agency, mitra exchange: Prinsip tidak berlaku surut dan roadmap kepatuhan

"Satu kekhawatiran yang sering saya dengar adalah: 'Apakah kegiatan promosi untuk exchange internasional atau TSMH sebelumnya akan diproses secara retroaktif?'. Menurut konvensi legislatif dan praktik penanganan di Vietnam saya melihat:

Peraturan baru biasanya tidak berlaku surut dengan arah yang merugikan• Draft saat ini tidak mencatat mekanisme sanksi retroaktif• Fokus penanganan (jika ada) terutama ditujukan pada penipuan, kecurangan, penggelapan aset

Oleh karena itu, KOL, agency dan mitra yang pernah bekerja sama, mempromosikan dalam periode pasar belum memiliki kerangka hukum yang lengkap bisa tenang ya, asalkan tidak terkait dengan proyek scam atau pelanggaran yang jelas."

3. Promosi exchange internasional, promosi token, proyek penerbitan

"Satu poin yang sangat penting namun sering disalahpahami karena memang peraturan baru belum ada panduan, yaitu tidak semua kegiatan promosi dianggap sebagai pelanggaran. Menurut semangat kebijakan saat ini, dapat dibedakan:

Promosi aset kripto spesifik, proyek penerbitan token, ajakan investasi token: kelompok ini akan dikontrol ketat dan harus dilakukan di Exchange yang berlisensi ke depannya.• Pengenalan platform, merek, pengalaman penggunaan layanan: belum menjadi fokus penanganan.• Berbagi pengetahuan pasar, pandangan pribadi, konten edukatif: masih merupakan zona kegiatan normal

Dengan kata lain, membangun merek untuk exchange, platform teknologi blockchain, berbagi pengalaman pribadi atau membuat konten edukatif berbeda esensi dengan "shill coin" atau ajakan investasi ke token spesifik. Meskipun demikian, saya masih sangat berharap ke depan akan ada panduan spesifik untuk masalah ini."

4. "3 TIDAK" membantu meminimalkan risiko hukum

"Dalam periode transisi saat ini dan bahkan setelahnya, untuk beroperasi dengan aman dan berkelanjutan, mematuhi peraturan hukum, saya pikir teman-teman KOL, Agency, mitra sebaiknya mematuhi beberapa prinsip dasar berikut:

Tidak menjanjikan, berkomitmen keuntungan• Tidak menerima investasi perwalian atau pengelolaan modal• Tidak memberikan rekomendasi yang bersifat personal untuk setiap investor

Ini juga merupakan standar yang diterapkan secara luas di banyak pasar internasional, dan merupakan zona aman secara hukum. Dan tentu saja, tidak membantu platform yang memiliki tanda-tanda kriminal ya."

5. Berbagi sinyal trading: risiko ada di mana?

"Dalam trading seperti saham, TSMH berbagi pandangan, analisis teknikal atau sinyal pasar tidak dilarang. Risiko hukum hanya muncul ketika:

Ada kesepakatan bagi hasil keuntungan• Ada unsur menerima uang• Atau ada tanda-tanda memanfaatkan kegiatan ini untuk menggelapkan aset

Dalam konteks TSMH belum dilegalkan sepenuhnya tentang status hukum dalam hubungan perdata, sengketa murni tentang rugi, laba investasi juga sulit menjadi objek penanganan perdata atau administratif, kecuali ada tanda-tanda pidana."

6. Pajak dan kewajiban keuangan: Dalam roadmap pelaksanaan kewajiban pajak sesuai peraturan baru

"Peraturan tentang pajak untuk transfer aset digital baru mulai berlaku dari pertengahan tahun 2026 dan masih memerlukan dokumen panduan detail. Pada saat ini:

Tidak ada mekanisme penagihan massal• Belum ada panduan kewajiban pelaporan spesifik untuk setiap model transaksi• Negara masih dalam tahap penyempurnaan kerangka hukum"

Pesan terpenting

Pengacara Đào Tiến Phong menyimpulkan artikel dengan pesan yang diterima hangat oleh komunitas:

"Periode saat ini adalah periode transisi, bukan 'menutup pasar' bahkan seharusnya dipahami negara sedang langkah demi langkah membantu pasar menjadi lebih sehat. Untuk KOL, Agency dan Mitra exchange tidak perlu mundur secara ekstrem, juga tidak perlu khawatir menghapus riwayat aktivitas. Kalian hanya perlu menyesuaikan cara kerja agar lebih transparan, lebih bertanggung jawab sudah cukup. Pasar TSMH di Vietnam tidak hilang, tetapi sedang dibentuk. Siapa yang memahami aturan main dengan benar, dialah yang akan bertahan paling lama."

