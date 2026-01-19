SEI Akan Menguji Resistensi Kunci di $0,128 Menjelang Potensi Pergerakan Bullish

SEI menunjukkan pembalikan bullish, menargetkan resistensi kunci di $0,128 dengan potensi keuntungan hingga $0,136. Perhatikan aksi harga.

SEI baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda pembalikan bullish, menembus struktur pasar kunci dan mengambil likuiditas.

Harga telah berada di sekitar level support kunci $0,1169, yang dipantau dengan ketat oleh para trader.

Jika harga dapat mempertahankan level ini, aset berpotensi mendorong menuju target resistensi yang lebih tinggi. Seiring sentimen pasar bergeser, SEI bisa berada di ambang pergerakan harga signifikan dalam beberapa hari mendatang.

SEI Menunjukkan Pembalikan Bullish Setelah Mengambil Likuiditas

Aksi harga SEI telah menunjukkan pola pembalikan setelah berhasil mengambil likuiditas dan menembus struktur pasar sebelumnya.

Harga telah bangkit kembali setelah mencapai posisi terendah $0,1169, yang dianggap banyak orang sebagai level support krusial. Pergerakan harga terkini menunjukkan bahwa para pembeli secara aktif mempertahankan area ini, menandakan kekuatan.

Dengan memitigasi pool likuiditas dua kali, SEI tampaknya sedang mempersiapkan potensi kenaikan lebih lanjut.

Trader berfokus pada posisi terendah ini sebagai titik untuk dipertahankan guna mempertahankan pandangan bullish. Penembusan yang berhasil di atas level resistensi saat ini dapat membuka jalan untuk keuntungan lebih banyak dalam jangka pendek.

Level Resistensi dan Target untuk SEI

SEI mendekati zona resistensi kritis di $0,128, yang sebelumnya terbukti menjadi rintangan kuat.

Level ini adalah kunci, karena penembusan di atasnya dapat mengarah pada keuntungan lebih lanjut, dengan target berikutnya ditetapkan di $0,136.

Banyak trader memantau dengan ketat bagaimana harga bereaksi terhadap zona resistensi ini dalam beberapa hari mendatang.

Jika harga gagal menembus di atas $0,128, mungkin akan terjadi pullback, dengan trader menilai kembali posisi mereka.

Namun, jika SEI dapat bertahan di atas level ini, hal itu dapat memicu reli, mendorong harga menuju target kunci berikutnya.

Kemampuan untuk menembus $0,128 akan dilihat sebagai sinyal kuat untuk pergerakan aset selanjutnya.

Bacaan Terkait: SEI Bangkit dari $0,117: Bisakah Mendorong Menuju $0,136? Inilah yang Perlu Diperhatikan

Kehati-hatian dan Manajemen Risiko untuk Trader Altcoin

Seperti biasa dengan altcoin, kehati-hatian sangat penting karena volatilitasnya. Meskipun pengaturan untuk SEI terlihat menjanjikan, kondisi pasar dapat berubah dengan cepat.

Tren bearish potensial di Bitcoin dapat mempengaruhi pergerakan altcoin, membuat manajemen risiko sangat penting bagi para trader.

Disarankan bagi trader untuk menggunakan perintah stop-loss untuk melindungi dari ayunan harga yang tidak terduga. Memberikan ruang bernapas pada stop-loss dapat membantu menghindari terhenti karena fluktuasi kecil.

Jika Bitcoin menunjukkan tanda-tanda bullish, SEI dan altcoin lainnya mungkin melanjutkan pergerakan naik mereka.

Dalam beberapa hari ke depan, aksi harga SEI akan menjadi kunci dalam menentukan arah masa depannya. Jika mempertahankan support di $0,1169 dan menembus $0,128, aset tersebut dapat siap untuk keuntungan lebih banyak.

Namun, kondisi pasar tetap tidak dapat diprediksi, jadi trader harus tetap berhati-hati dan fleksibel.

Postingan SEI to Test Key Resistance at $0.128 Ahead of Potential Bullish Move muncul pertama kali di Live Bitcoin News.