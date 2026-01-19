Kejutan Pasokan XRP Meningkat saat Token Menghilang dari Exchange

Analisis Altcoin

XRP sedang mengalami perubahan lambat namun signifikan di balik layar. Selama setahun terakhir, sebagian besar token telah berpindah dari bursa terpusat, mengurangi jumlah XRP yang langsung tersedia untuk diperdagangkan.

Pada 18 Januari 2025, cadangan XRP yang disimpan di Binance bernilai sekitar $10,16 miliar. Pada pertengahan Januari 2026, angka tersebut turun menjadi sekitar $5,55 miliar, penurunan sekitar 45%, menurut data yang dilacak oleh CryptoQuant.

Poin Penting Cadangan XRP di bursa Binance telah turun sekitar 45% selama setahun terakhir, menandakan berkurangnya pasokan sisi jual

Token meninggalkan bursa dengan kecepatan yang stabil, menunjukkan kepemilikan jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek

Lebih dari 25.000 wallet baru-baru ini berpindah ke tingkat saldo yang lebih tinggi, menunjukkan akumulasi yang luas

Harga tetap dalam konsolidasi, tetapi likuiditas yang lebih tipis dapat memperbesar pergerakan besar berikutnya

Ini bukan peristiwa mendadak yang terjadi sekali saja. Kecepatan arus keluar yang stabil menunjukkan pergeseran jangka panjang dalam perilaku pemegang daripada reaksi terhadap pergerakan harga jangka pendek atau berita utama.

Apa arti sebenarnya dari pasokan bursa yang lebih rendah

Ketika lebih sedikit token berada di bursa, tekanan jual menjadi lebih lemah secara struktural. Itu tidak menjamin harga yang lebih tinggi, tetapi mengubah cara pasar bereaksi ketika permintaan muncul. Dengan buku pesanan yang lebih tipis, bahkan pembelian moderat dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada ketika saldo bursa lebih tinggi.

Secara praktis, XRP sekarang membutuhkan lebih sedikit permintaan baru untuk bergerak dibandingkan setahun yang lalu. Pada saat yang sama, likuiditas yang berkurang juga dapat meningkatkan volatilitas jangka pendek, yang berarti pergerakan harga dapat menjadi lebih tajam di kedua arah setelah momentum kembali.

Akumulasi menyebar di berbagai ukuran wallet

Data on-chain menunjukkan bahwa akumulasi XRP tidak terbatas pada satu jenis pemegang. Dalam periode 48 jam baru-baru ini, lebih dari 25.000 wallet berpindah ke tingkat saldo yang lebih tinggi, pola yang sering terlihat selama fase akumulasi daripada distribusi.

Pemegang yang lebih kecil tampaknya menambah secara bertahap, wallet berukuran menengah meningkatkan eksposur, dan pemegang yang lebih besar terus membangun posisi. Perilaku berbasis luas ini penting, karena menunjukkan kepercayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok yang sempit.

Pertumbuhan jaringan menambah lapisan dukungan lainnya

Jumlah total wallet XRP kini telah melampaui 7,5 juta, mencapai tonggak tersebut lebih awal dari yang diharapkan banyak orang pada tahun 2026. Basis wallet yang berkembang umumnya mengarah pada kepemilikan yang lebih terdistribusi, yang dapat mengurangi dampak penjualan mendadak oleh sejumlah kecil pemain besar.

Dikombinasikan dengan penurunan cadangan bursa, ini menunjukkan pasokan yang semakin terkunci di wallet pribadi daripada diposisikan untuk penjualan segera.

Aksi harga tertinggal di belakang sinyal on-chain

Meskipun terjadi perubahan struktural ini, harga XRP tetap relatif terikat kisaran. Indikator momentum mencerminkan keraguan daripada kelelahan. Pembacaan RSI berada di kisaran rendah hingga pertengahan 40-an, sementara MACD tetap mendekati netral setelah crossover bearish baru-baru ini.

Jenis divergensi ini, di mana perilaku on-chain menguat sementara harga stagnan, sering menandakan pasar yang menunggu katalis. Apakah katalis tersebut berasal dari sentimen crypto yang lebih luas, regulasi, atau kondisi makro masih belum jelas.

Secara keseluruhan, XRP tampaknya berada dalam fase transisi. Pasokan mengencang, kepemilikan menyebar, dan pemegang memposisikan diri dengan tenang sementara harga bergerak menyamping. Secara historis, kombinasi ini sering mendahului pergerakan arah yang lebih kuat, meskipun waktunya sulit diprediksi.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Penulis

Alexander Zdravkov adalah orang yang selalu mencari logika di balik segala sesuatu. Dia memiliki lebih dari 3 tahun pengalaman di ruang crypto, di mana dia dengan terampil mengidentifikasi tren baru di dunia mata uang digital. Baik memberikan analisis mendalam atau laporan harian tentang semua topik, pemahaman mendalam dan antusiasmenya terhadap apa yang dia lakukan menjadikannya anggota tim yang berharga.

