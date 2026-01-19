BursaDEX+
PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, hashrate jaringan Bitcoin baru-baru ini turun di bawah 1 ZH/s (1.000 EH/s), terendah sejak September

Hashrate Bitcoin turun ke level terendah empat bulan, dengan persaingan AI untuk sumber daya listrik menjadi faktor kunci.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/19 14:23
PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, hashrate jaringan Bitcoin baru-baru ini turun di bawah 1 ZH/s (1.000 EH/s), terendah sejak September 2025. Analis menunjukkan bahwa para penambang, yang menghadapi tekanan keuntungan, mengalihkan sumber daya listrik mereka ke AI dan komputasi berperforma tinggi. Meskipun kesulitan penambangan telah menurun empat kali sejak November lalu, dan harga per hashrate baru-baru ini naik menjadi $40 per PH/s/hari, hashrate keseluruhan masih menurun hampir 15% dari puncaknya pada Oktober tahun lalu. Pendiri Standard Hash menyatakan bahwa AI telah menjadi pesaing nyata untuk listrik, memperburuk tekanan kelangsungan hidup perusahaan penambangan.

