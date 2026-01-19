Hashrate Bitcoin turun ke level terendah empat bulan, dengan persaingan AI untuk sumber daya listrik menjadi faktor kunci.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, hashrate jaringan Bitcoin baru-baru ini turun di bawah 1 ZH/s (1.000 EH/s), terendah sejak September 2025. Analis menunjukkan bahwa para penambang, yang menghadapi tekanan keuntungan, mengalihkan sumber daya listrik mereka ke AI dan komputasi berperforma tinggi. Meskipun kesulitan penambangan telah menurun empat kali sejak November lalu, dan harga per hashrate baru-baru ini naik menjadi $40 per PH/s/hari, hashrate keseluruhan masih menurun hampir 15% dari puncaknya pada Oktober tahun lalu. Pendiri Standard Hash menyatakan bahwa AI telah menjadi pesaing nyata untuk listrik, memperburuk tekanan kelangsungan hidup perusahaan penambangan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.