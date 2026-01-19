"Ambang batas modal baru SEC tidak adil bagi industri yang masih berkembang" – Presiden SiBAN

Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) telah secara diam-diam namun tegas menata ulang fondasi pasar modalnya.

Sebuah surat edaran baru yang diterbitkan pada hari Jumat menaikkan persyaratan modal minimum di hampir setiap kategori pelaku pasar, dari broker dan manajer investasi hingga bursa, fintech, bursa kripto, dan perantara.

Kenaikannya curam dan jelas disengaja. Lisensi broker yang sebelumnya memerlukan ₦200 juta kini membutuhkan ₦600 juta. Broker-dealer harus memegang ₦2 miliar. Manajer investasi tingkat atas melonjak ke ₦5 miliar. Di ranah kripto, perantara aset digital kini memerlukan modal ₦500 juta, sementara bursa aset digital harus memenuhi ambang batas ₦2 miliar.

Persyaratan modal baru SEC untuk aset virtual

Sinyalnya jelas. SEC menginginkan lebih sedikit operator yang rapuh dan lebih banyak institusi dengan neraca yang mampu menyerap guncangan. Ini adalah pergeseran dari struktur wirausaha yang bermodal ringan menuju pasar yang didominasi oleh bank, bursa besar, dan fintech yang didanai dengan baik.

Bagi perusahaan kecil, pilihannya menyempit menjadi mengumpulkan modal, merger, mencari investor strategis, atau keluar sepenuhnya.

Pemikiran pemangku kepentingan tentang aturan modal miliaran naira baru SEC

Para pemangku kepentingan dan pelaku industri secara luas melihat logikanya, meskipun mereka berbeda pendapat tentang konsekuensinya. Olumide Adesina, seorang analis keuangan dan pedagang investasi bersertifikat, mengatakan regulator bermaksud memperkuat sistem.

Menurutnya, SEC bertujuan "untuk memperkuat pasar modal negara dengan menciptakan penyangga modal yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan hambatan masuk di antara dealer, penjamin emisi, dan manajer investasi."

Namun, untuk ekosistem kripto dan blockchain Nigeria, reaksinya jauh lebih kritis. Barrister Mela Claude Ake, Presiden Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), menggambarkan langkah ini sebagai hukuman daripada perlindungan.

"Ini adalah persyaratan yang tidak adil untuk industri yang baru berkembang dan terlalu dianiaya," katanya. "Ini mulai terasa seperti regulasi telah dipersenjatai melawan sektor ini, dan pelaku domestik yang adalah generasi muda Nigeria yang membangun industri ini dari nol sedang dengan sengaja disingkirkan demi orang kaya dan kepentingan asing. Dampaknya akan tidak diinginkan."

Barrister Mela Claude Ake, presiden SiBAN

Kekhawatiran tersebut mencerminkan kecemasan yang lebih dalam dalam komunitas fintech dan kripto. Selama bertahun-tahun, ambang batas modal yang rendah memungkinkan startup berinovasi dengan cepat dan memperluas akses ke layanan keuangan. Aturan baru secara fundamental mengubah persamaan itu. Batas bawah modal yang lebih tinggi meningkatkan standar kepatuhan, tata kelola, dan kustodian, yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen. Hal ini juga meningkatkan biaya untuk bertahan hidup, terutama bagi pelaku tahap awal yang didirikan secara lokal.

SEC telah memberikan waktu kepada perusahaan hingga 30 Juni 2027 untuk mematuhi, dengan pengaturan transisi tersedia berdasarkan kasus per kasus. Tenggat waktu yang diperpanjang menawarkan ruang bernapas, tetapi angka bulat dalam surat edaran menunjukkan rekalibrasi permanen daripada pengetatan sementara.

Upaya untuk mengumpulkan reaksi dari platform kripto global besar yang beroperasi di Nigeria tidak berhasil. Binance dan ByBit tidak menanggapi permintaan komentar. Seorang perwakilan Blockchain.com di Nigeria mengatakan perusahaan masih meninjau surat edaran tersebut dan menilai implikasinya.

Bagi Buki Ogunsakin, Konsultan Kebijakan dan Hukum Web3 di Interstellar Inc, "Surat edaran ini merepresentasikan perombakan strategis pasar saat ini. Ini menggambarkan langkah untuk secara agresif mengejar pelaku yang lebih sedikit dan lebih besar dengan tujuan yang jelas untuk menyingkirkan entitas yang lebih lemah."

Dia mengamati bahwa "meskipun ini pasti akan membentuk ulang lanskap industri, transisi itu sendiri akan menjadi bagian paling menarik untuk disaksikan. Pertanyaan kritis tetap ada tentang bagaimana inovasi akan didorong di bawah rezim ini. Transisinya akan menantang, dan pelaku dalam ekosistem harus menggunakan kerangka kerja yang sama strategisnya untuk menavigasinya dengan sukses."

Di luar kripto, surat edaran ini membentuk ulang arsitektur pasar yang lebih luas. Persyaratan kustodian sekarang secara eksplisit terkait dengan ketentuan Bank Sentral. Lembaga kliring, pihak lawan sentral, dan bursa komposit menghadapi kenaikan modal yang signifikan.

Gedung SEC

Lembaga pemeringkat, registrar, dan wali amanat juga terseret ke dalam rezim yang lebih menuntut. Efek kumulatifnya adalah dorongan untuk memprofesionalkan pasar yang lama ditandai dengan garis kabur antara eksperimen fintech informal dan layanan keuangan yang diatur.

Konsolidasi kini tampak tak terhindarkan. Petahana yang bermodal baik akan lebih baik posisinya untuk mengakuisisi pelaku yang lebih kecil atau menawarkan infrastruktur white-label. Beberapa inovasi mungkin berpindah ke luar negeri atau ke model yang kurang diatur, menimbulkan pertanyaan kebijakan yang sulit tentang menyeimbangkan keamanan sistemik dengan kewirausahaan lokal.

Bagi investor, alasannya lugas. Perusahaan yang bermodal lebih baik seharusnya lebih aman. Bagi pendiri, terutama di kripto, pesannya lebih keras. Pasar modal Nigeria sedang didesain ulang untuk skala, ketahanan, dan partisipasi institusional. Apakah itu datang dengan mengorbankan inovasi domestik adalah ketegangan yang akan menentukan fase regulasi berikutnya.

