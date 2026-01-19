Fitch mempertahankan peringkat Arab Saudi atas penyangga fiskal yang kuat

Reformasi mendukung diversifikasi ekonomi

Namun biaya terhadap neraca cukup signifikan

Defisit transaksi berjalan akan melebar

Lembaga pemeringkat global Fitch telah mempertahankan peringkat kredit Arab Saudi di A+ dengan prospek stabil, mengutip neraca fiskal dan eksternal yang kuat serta cadangan fiskal yang besar.

Reformasi sosial dan ekonomi yang mendalam dan luas yang diterapkan di bawah Vision 2030 mendukung diversifikasi ekonomi, meskipun dengan biaya yang signifikan terhadap neraca, kata Fitch dalam laporan baru.

Cadangan devisa diproyeksikan mencapai 11,6 bulan pembayaran eksternal saat ini tahun ini, jauh di atas median rekan sebesar 1,9 bulan.

Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 4,3 persen dari PDB pada tahun 2026, dari perkiraan 3 persen pada tahun 2025, didorong oleh biaya impor yang lebih tinggi di tengah peningkatan belanja domestik dan kenaikan moderat dalam penerimaan ekspor minyak.

Lembaga pemeringkat memperkirakan minyak mentah Brent rata-rata $63 per barel pada tahun 2026 dan 2027.

Defisit seharusnya menyempit sedikit pada tahun 2027 karena pendapatan mendapat manfaat dari volume ekspor minyak yang lebih tinggi, fasilitas ekspor baru yang beroperasi, dan arus masuk pariwisata yang lebih tinggi.

Pada bulan Desember, pemerintah mengatakan mengharapkan defisit anggaran akan menyempit pada tahun 2026 karena mengurangi belanja di tengah pendapatan minyak dan investasi asing yang lebih lemah.

Pengeluaran diproyeksikan sebesar SAR1,31 triliun ($349 miliar) pada tahun 2026, lebih rendah dari perkiraan SAR1,34 triliun tahun lalu. Pendapatan diperkirakan sebesar SAR1,15 triliun, naik sedikit dari perkiraan SAR1,09 triliun untuk tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,8 persen pada tahun 2026, setelah perkiraan 4,6 persen pada tahun 2025, didukung oleh produksi minyak yang lebih tinggi karena output terkait Opec meningkat sepanjang tahun 2025.

Pertumbuhan akan melambat pada tahun 2027, sejalan dengan ekspansi produksi minyak yang lebih lambat, kata Fitch.

Kalibrasi ulang proyek, pengeluaran modal pemerintah yang lebih rendah, dan likuiditas yang lebih ketat juga akan menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan non-minyak, katanya.

Awal bulan ini, Riyadh mengatakan order book untuk obligasi internasional pertamanya pada tahun 2026 mencapai $31 miliar, yang mencerminkan permintaan kuat untuk penerbitannya.

AGBI juga melaporkan pada bulan Januari bahwa Pusat Manajemen Utang Nasional telah mengamankan $13 miliar melalui pinjaman sindikasi tujuh tahun untuk membantu membiayai proyek listrik, air, dan utilitas publik.