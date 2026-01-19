BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dalam edisi hari ini: Persyaratan modal SEC Nigeria || MAX mendapat pendanaan || Kuda menghidupkan kembali rencana ekspansiDalam edisi hari ini: Persyaratan modal SEC Nigeria || MAX mendapat pendanaan || Kuda menghidupkan kembali rencana ekspansi

👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Pengisian MAXimum

Penulis: TechcabalSumber: Techcabal
2026/01/19 13:59
Bermitra dengan
Baca dalam bahasa Prancis
اقرأ هذا باللغة العربية

Selamat pagi. ☀

Berita utama menyebar dengan cepat, tetapi konteks, dan sering kali, maknanya tidak. Kami ingin mengubah itu, jadi kami meluncurkan acara baru.

Headlines by TechCabal adalah podcast baru kami di mana kami memperlambat berita dan mendalaminya dengan orang-orang yang benar-benar memahaminya. Setiap episode membedah cerita terbesar dalam teknologi Afrika setiap minggu, menguraikan apa artinya sebenarnya bagi founder, operator, investor, dan ekosistem secara keseluruhan. Melampaui hype, melampaui kebisingan, ini adalah konteks, kejelasan, dan wawasan, langsung dari para ahli.

Episode pertama sudah tayang; tonton di sini, dan klik ikon 🔔 itu untuk menjadi yang pertama diberi tahu ketika episode berikutnya tayang.

Dalam berita lain, kami meluncurkan proyek Prediksi perdana kami minggu ini, menampilkan prakiraan tentang teknologi Afrika dari investor, termasuk Uwem Uwemakpan, kepala investasi di Launch Africa; operator seperti CEO Lendsqr Adedeji Olowe; dan jurnalis, termasuk Chimgozirim Nwokoma dari Techpoint Africa. Mereka dan lainnya telah memprediksi apa yang mereka harapkan akan terjadi tahun ini, mengapa mereka percaya itu akan terjadi, dan apa yang dapat menggagalkan ekspektasi tersebut. Nantikan Prediksi kami!

  • Persyaratan modal SEC Nigeria
  • MAX mendapat pendanaan
  • Kuda menghidupkan kembali rencana ekspansi
  • World Wide Web 3
  • Acara

Regulasi

SEC Nigeria meningkatkan ambang batas modal untuk operator pasar modal

Dr. Emomotimi Agama, Direktur Jenderal SEC Nigeria. Sumber Gambar: Regtech Africa.

Nigeria baru saja membuat pengoperasian bisnis aset digital, fintech, dan intermediasi investasi menjadi olahraga anak orang kaya.

Pada pagi hari 16 Januari 2026, Komisi Bursa Efek Nigeria (SEC), regulator pasar modal, menerbitkan persyaratan modal baru untuk hampir setiap pelaku pasar modal di ruang tersebut, termasuk broker, robo-advisor, penasihat investasi, dan pemangku kepentingan aset digital, menerima kenaikan—beberapa di atas 2x, tetapi sebagian besar dari mereka di atas kenaikan 50%.

Dalam memo tersebut, SEC menggambarkan ambang batas baru sebagai "persyaratan modal minimum," yang berarti ini adalah jumlah yang diharuskan yang harus dimiliki pemangku kepentingan dalam modal disetor (saham yang diterbitkan dan dibayar) ditambah premi saham. Direktur jenderal SEC, Emomotimi Agama, kemudian muncul di podcast Closing Bell CNBC untuk mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan kepercayaan investor di pasar modal.

"Alasan mendasarnya adalah untuk mengumpulkan modal jangka panjang, dan itu hanya bisa terjadi dengan kepercayaan, [yang] berasal dari keberlanjutan, ketahanan, transparansi, dan integritas. Untuk tahun 2026, kami akan lebih ketat dalam memastikan bahwa tindakan penegakan dilaksanakan, dan pelaku pasar mulai melihat kemampuan SEC dan regulator [untuk melindungi] mereka dari tantangan yang, sampai sekarang, telah menjadi kejadian biasa di dalam pasar," kata Agama.

Pada awal Januari, indeks pasar saham Nigeria melampaui ₦100 triliun ($70 miliar) dalam kapitalisasi untuk pertama kalinya, mengisyaratkan bahwa lebih banyak kepercayaan investor kembali, dan pelaku pasar harus bertanggung jawab, dari posisi SEC.

Namun, mengapa sektor aset digital, industri yang berkembang dengan kerangka regulasi yang kurang terdefinisi, digabungkan dengan yang lain? Ingat bahwa pada tahun 2025, Nigeria mengklasifikasikan aset digital sebagai "sekuritas," di bawah Undang-Undang Investasi dan Sekuritas, yang menjadikannya berada di bawah kewenangan SEC. Alih-alih memberikan pasar kerangka perizinan dan operasi yang dapat diprediksi, SEC telah memilih kontrol pasar dengan menyaring siapa yang masuk dan siapa yang keluar.

Kami tidak akan bermain sebagai jin dan memberi tahu Anda bahwa kami telah melihat ke masa depan untuk melihat apakah ini ide yang baik atau buruk. Tetapi pertanyaan sebenarnya di sini adalah apakah menaikkan persyaratan modal minimum adalah cara paling ketat untuk melindungi investor tanpa mempersempit pasar, terutama pasar modal yang masih membutuhkan kompetisi, inovasi, dan intermediari yang lebih kecil untuk memperdalam likuiditas daripada mengonsentrasikannya di tangan yang lebih sedikit dan lebih besar.

2026 Anda menuntut operasi keuangan yang disiplin

Fincra menggerakkan infrastruktur pembayaran yang diandalkan bisnis untuk mengumpulkan, membayar, dan menyelesaikan di seluruh mata uang lokal dan utama Afrika dengan percaya diri. Mulai sekarang.

Pendanaan

MAX Nigeria mengumpulkan $24 juta, melaporkan profitabilitas

Meme "The rock smell". Sumber Gambar: Tenor.

Pada tahun 2025, Metro Africa Xpress (MAX), startup mobilitas Nigeria, memberhentikan 150 karyawan—sekitar 30% dari tenaga kerjanya—dan mengurangi konsumsi energi untuk memotong biaya dan tetap ramping. Semua tanda klasik dari perusahaan yang memprioritaskan efisiensi operasional. Hari ini, ceritanya telah berubah; MAX mengatakan bahwa sekarang sudah menguntungkan.

Startup mobilitas tersebut melihat kebangkitan setelah mengumpulkan putaran campuran (ekuitas plus utang) senilai $24 juta. Modal segar dan komitmen dari para penyandang dana berarti ada harapan yang diperbaharui untuk model bisnis MAX dan taruhan terbarunya pada e-mobilitas, setelah memulai rencana untuk membiayai 120.000 kendaraan listrik (EV) pada Januari 2025.

MAX mungkin salah satu startup paling tangguh di Afrika. Ini telah berputar tiga kali sejak didirikan pada tahun 2015. Pertama, sebagai layanan pengiriman, kemudian mengubah bisnisnya menjadi ride-hailing dan pembiayaan kendaraan; sekarang, MAX melemparkan semuanya pada e-mobilitas.

Dengan modal baru, MAX ingin menggandakan bisnis e-mobilitas yang menguntungkan dan meningkatkan produksi armada EV-nya, memperluas infrastruktur penukaran baterai dan energi bersih, memperdalam sistem manajemen armada proprietary dan IoT, dan mendukung ekspansi di seluruh Afrika Barat dan Tengah. MAX juga sekarang menjalankan pabrik perakitan di Ibadan, Nigeria, dengan kapasitas untuk memproduksi hingga 3.600 EV roda dua dan tiga per bulan.

MAX bermain di liga yang kompetitif: Spiro Kenya mendorong keras sepeda listrik di seluruh Afrika dan mengumpulkan $100 juta untuk mendukung ambisinya pada Oktober 2025. Sementara M-KOPA, startup pembiayaan aset berbasis Kenya, mendominasi aset bayar sesuai penggunaan (PAYG) di Afrika Timur; ia menjadi menguntungkan pada tahun 2025. Yang memisahkan MAX adalah mengintegrasikan pembiayaan, manajemen armada, dan sekarang perakitan di bawah satu atap. 

Pemotongan biaya dan pivot berhasil untuk MAX. Selanjutnya, ia akan melihat untuk meningkatkan taruhan e-mobilitas barunya.

Fintech

Kuda bersiap memindahkan uang melampaui Nigeria

Sumber Gambar: Kuda.

Kuda, bank digital Nigeria, telah menegaskan kembali rencana untuk memperluas bisnisnya ke Tanzania dan Kanada, kali ini dalam email Januari yang dikirim ke pelanggan. Pada tahun 2024, bank digital ini mengamankan lisensi pembayaran di Tanzania dan Kanada, tetapi tampaknya rencana itu ditunda, sampai sekarang. 

Ringkasan: Dorongan ini mengikuti tahun 2025 yang kuat. Kuda memproses lebih dari ₦29 triliun ($20,4 miliar) dalam transaksi di lebih dari satu miliar transfer individu, dengan pelanggan menabung ₦656 miliar ($461 juta) dan menarik lebih dari ₦125 miliar ($88 juta) dalam cerukan. Angka-angka tersebut penting karena perbankan lintas batas kurang tentang geografi dan lebih tentang skala. Platform yang sudah menangani volume, likuiditas, dan risiko kredit di dalam negeri lebih baik diposisikan untuk memindahkan uang melintasi perbatasan dengan murah dan andal.

Kondisi saat ini: Tanzania dan Kanada masuk akal secara strategis. Tanzania menawarkan pijakan di Afrika Timur, di mana mobile money tertanam dalam, dan remitansi lintas batas dalam wilayah, yang telah lebih dari $500 juta sejak 2021, sering tetapi terfragmentasi. Kanada, sebaliknya, adalah tentang diaspora. Ini memberi Kuda kedekatan dengan orang Afrika di luar negeri yang mengirim uang pulang secara teratur dan menginginkan lebih sedikit perantara antara pendapatan mereka dan keluarga mereka.

Di antara baris: Apa yang dapat ditawarkan Kuda di luar negeri bukanlah perbankan layanan penuh, setidaknya awalnya, tetapi transfer internasional yang lebih cepat dan lebih murah yang dibangun di atas infrastruktur sendiri daripada platform pihak ketiga. Jika dijalankan dengan baik, ekspansi ini menggeser Kuda dari menjadi bank digital Nigeria menjadi utilitas keuangan lintas batas, melayani pengguna di mana mereka mendapatkan dan di mana mereka menghabiskan. Bagian yang lebih sulit sekarang adalah navigasi regulasi dan lokalisasi. Bagian yang lebih mudah, permintaan, sudah ada di sana.

PELACAK KRIPTO

The World Wide Web3

Sumber:

Logo CoinMarketCap

Nama Koin

Nilai Saat Ini

Hari

Bulan

Bitcoin$92.684

– 2,44%

+ 5,01%

Ether$3.212

– 2,95%

+ 7,71%

RollX$0,1360

+ 39,39%

+ 27,33%

Solana$133,69

– 6,35%

+ 5,90%

* Data per 06.15 Pagi WAT, 19 Januari 2026.

Acara

  • Africa Tech Summit Nairobi kembali untuk edisi kedelapannya pada Februari 2026, dan kali ini, infrastruktur pembayaran mendapat penagihan teratas. Fincra, perusahaan fintech pan-Afrika, telah diumumkan sebagai pendukung utama acara tersebut, yang akan diadakan pada 11–12 Februari 2026, di Sarit Expo Centre, Nairobi, Kenya. Summit akan menyatukan lebih dari 2.000 delegasi di seluruh fintech, AI, teknologi iklim, dan startup untuk membahas bagaimana Afrika membangun rel pembayaran interoperabel untuk perdagangan lintas batas dan perdagangan digital. Tiket early bird terjual cepat; dapatkan milik Anda sekarang. Jika Anda tidak tergesa-gesa, harga tiket meningkat pada 16 Januari 2026, pukul 03:01 Pagi EAT. Dapatkan tiket early bird Anda.
  • Hari 1-1000 Muvment oleh Autogirl: Pelajaran ₦20 juta mengapa "vibes" tidak menggantikan asuransi
  • Bahaya terbesar Grok bukanlah apa yang dikatakannya — tetapi di mana ia tinggal
  • Mengapa rencana India untuk membuat perusahaan AI membayar untuk data pelatihan harus global
  • Mengapa Coinbase menggagalkan masa depan politik industri kripto

Ditulis oleh: Emmanuel Nwosu dan Opeyemi Kareem

Diedit oleh: Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade

Ingin lebih banyak dari TechCabal?

Daftar untuk newsletter wawasan kami tentang bisnis dan ekonomi teknologi di Afrika.

  • The Next Wave: analisis futuristik tentang bisnis teknologi di Afrika.
  • Francophone Weekly oleh TechCabal: wawasan dan analisis orang dalam dari ekosistem teknologi Francophone

P:S Jika Anda sering kehilangan TC Daily di kotak masuk Anda, periksa folder Promosi Anda dan pindahkan edisi TC Daily apa pun dari "Promosi" ke folder "Utama" atau "Primer" Anda dan TC Daily akan selalu datang kepada Anda.

Email Kami
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

BitcoinWorld Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas Transaksi besar mengguncang dunia cryptocurrency
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:45
Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regional
Bagikan
Agbi2026/01/19 14:43
Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld Bank Korea dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap untuk
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:25