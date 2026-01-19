👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Pengisian MAXimum

Selamat pagi.
Berita utama menyebar dengan cepat, tetapi konteks, dan sering kali, maknanya tidak. Kami ingin mengubah itu, jadi kami meluncurkan acara baru.
Headlines by TechCabal adalah podcast baru kami di mana kami memperlambat berita dan mendalaminya dengan orang-orang yang benar-benar memahaminya. Setiap episode membedah cerita terbesar dalam teknologi Afrika setiap minggu, menguraikan apa artinya sebenarnya bagi founder, operator, investor, dan ekosistem secara keseluruhan. Melampaui hype, melampaui kebisingan, ini adalah konteks, kejelasan, dan wawasan, langsung dari para ahli.
Episode pertama sudah tayang; tonton di sini, dan klik ikon itu untuk menjadi yang pertama diberi tahu ketika episode berikutnya tayang.
Dalam berita lain, kami meluncurkan proyek Prediksi perdana kami minggu ini, menampilkan prakiraan tentang teknologi Afrika dari investor, termasuk Uwem Uwemakpan, kepala investasi di Launch Africa; operator seperti CEO Lendsqr Adedeji Olowe; dan jurnalis, termasuk Chimgozirim Nwokoma dari Techpoint Africa. Mereka dan lainnya telah memprediksi apa yang mereka harapkan akan terjadi tahun ini, mengapa mereka percaya itu akan terjadi, dan apa yang dapat menggagalkan ekspektasi tersebut. Nantikan Prediksi kami!
Nigeria baru saja membuat pengoperasian bisnis aset digital, fintech, dan intermediasi investasi menjadi olahraga anak orang kaya.
Pada pagi hari 16 Januari 2026, Komisi Bursa Efek Nigeria (SEC), regulator pasar modal, menerbitkan persyaratan modal baru untuk hampir setiap pelaku pasar modal di ruang tersebut, termasuk broker, robo-advisor, penasihat investasi, dan pemangku kepentingan aset digital, menerima kenaikan—beberapa di atas 2x, tetapi sebagian besar dari mereka di atas kenaikan 50%.
Dalam memo tersebut, SEC menggambarkan ambang batas baru sebagai "persyaratan modal minimum," yang berarti ini adalah jumlah yang diharuskan yang harus dimiliki pemangku kepentingan dalam modal disetor (saham yang diterbitkan dan dibayar) ditambah premi saham. Direktur jenderal SEC, Emomotimi Agama, kemudian muncul di podcast Closing Bell CNBC untuk mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan kepercayaan investor di pasar modal.
"Alasan mendasarnya adalah untuk mengumpulkan modal jangka panjang, dan itu hanya bisa terjadi dengan kepercayaan, [yang] berasal dari keberlanjutan, ketahanan, transparansi, dan integritas. Untuk tahun 2026, kami akan lebih ketat dalam memastikan bahwa tindakan penegakan dilaksanakan, dan pelaku pasar mulai melihat kemampuan SEC dan regulator [untuk melindungi] mereka dari tantangan yang, sampai sekarang, telah menjadi kejadian biasa di dalam pasar," kata Agama.
Pada awal Januari, indeks pasar saham Nigeria melampaui ₦100 triliun ($70 miliar) dalam kapitalisasi untuk pertama kalinya, mengisyaratkan bahwa lebih banyak kepercayaan investor kembali, dan pelaku pasar harus bertanggung jawab, dari posisi SEC.
Namun, mengapa sektor aset digital, industri yang berkembang dengan kerangka regulasi yang kurang terdefinisi, digabungkan dengan yang lain? Ingat bahwa pada tahun 2025, Nigeria mengklasifikasikan aset digital sebagai "sekuritas," di bawah Undang-Undang Investasi dan Sekuritas, yang menjadikannya berada di bawah kewenangan SEC. Alih-alih memberikan pasar kerangka perizinan dan operasi yang dapat diprediksi, SEC telah memilih kontrol pasar dengan menyaring siapa yang masuk dan siapa yang keluar.
Kami tidak akan bermain sebagai jin dan memberi tahu Anda bahwa kami telah melihat ke masa depan untuk melihat apakah ini ide yang baik atau buruk. Tetapi pertanyaan sebenarnya di sini adalah apakah menaikkan persyaratan modal minimum adalah cara paling ketat untuk melindungi investor tanpa mempersempit pasar, terutama pasar modal yang masih membutuhkan kompetisi, inovasi, dan intermediari yang lebih kecil untuk memperdalam likuiditas daripada mengonsentrasikannya di tangan yang lebih sedikit dan lebih besar.
Fincra menggerakkan infrastruktur pembayaran yang diandalkan bisnis untuk mengumpulkan, membayar, dan menyelesaikan di seluruh mata uang lokal dan utama Afrika dengan percaya diri. Mulai sekarang.
Pada tahun 2025, Metro Africa Xpress (MAX), startup mobilitas Nigeria, memberhentikan 150 karyawan—sekitar 30% dari tenaga kerjanya—dan mengurangi konsumsi energi untuk memotong biaya dan tetap ramping. Semua tanda klasik dari perusahaan yang memprioritaskan efisiensi operasional. Hari ini, ceritanya telah berubah; MAX mengatakan bahwa sekarang sudah menguntungkan.
Startup mobilitas tersebut melihat kebangkitan setelah mengumpulkan putaran campuran (ekuitas plus utang) senilai $24 juta. Modal segar dan komitmen dari para penyandang dana berarti ada harapan yang diperbaharui untuk model bisnis MAX dan taruhan terbarunya pada e-mobilitas, setelah memulai rencana untuk membiayai 120.000 kendaraan listrik (EV) pada Januari 2025.
MAX mungkin salah satu startup paling tangguh di Afrika. Ini telah berputar tiga kali sejak didirikan pada tahun 2015. Pertama, sebagai layanan pengiriman, kemudian mengubah bisnisnya menjadi ride-hailing dan pembiayaan kendaraan; sekarang, MAX melemparkan semuanya pada e-mobilitas.
Dengan modal baru, MAX ingin menggandakan bisnis e-mobilitas yang menguntungkan dan meningkatkan produksi armada EV-nya, memperluas infrastruktur penukaran baterai dan energi bersih, memperdalam sistem manajemen armada proprietary dan IoT, dan mendukung ekspansi di seluruh Afrika Barat dan Tengah. MAX juga sekarang menjalankan pabrik perakitan di Ibadan, Nigeria, dengan kapasitas untuk memproduksi hingga 3.600 EV roda dua dan tiga per bulan.
MAX bermain di liga yang kompetitif: Spiro Kenya mendorong keras sepeda listrik di seluruh Afrika dan mengumpulkan $100 juta untuk mendukung ambisinya pada Oktober 2025. Sementara M-KOPA, startup pembiayaan aset berbasis Kenya, mendominasi aset bayar sesuai penggunaan (PAYG) di Afrika Timur; ia menjadi menguntungkan pada tahun 2025. Yang memisahkan MAX adalah mengintegrasikan pembiayaan, manajemen armada, dan sekarang perakitan di bawah satu atap.
Pemotongan biaya dan pivot berhasil untuk MAX. Selanjutnya, ia akan melihat untuk meningkatkan taruhan e-mobilitas barunya.
Kuda, bank digital Nigeria, telah menegaskan kembali rencana untuk memperluas bisnisnya ke Tanzania dan Kanada, kali ini dalam email Januari yang dikirim ke pelanggan. Pada tahun 2024, bank digital ini mengamankan lisensi pembayaran di Tanzania dan Kanada, tetapi tampaknya rencana itu ditunda, sampai sekarang.
Ringkasan: Dorongan ini mengikuti tahun 2025 yang kuat. Kuda memproses lebih dari ₦29 triliun ($20,4 miliar) dalam transaksi di lebih dari satu miliar transfer individu, dengan pelanggan menabung ₦656 miliar ($461 juta) dan menarik lebih dari ₦125 miliar ($88 juta) dalam cerukan. Angka-angka tersebut penting karena perbankan lintas batas kurang tentang geografi dan lebih tentang skala. Platform yang sudah menangani volume, likuiditas, dan risiko kredit di dalam negeri lebih baik diposisikan untuk memindahkan uang melintasi perbatasan dengan murah dan andal.
Kondisi saat ini: Tanzania dan Kanada masuk akal secara strategis. Tanzania menawarkan pijakan di Afrika Timur, di mana mobile money tertanam dalam, dan remitansi lintas batas dalam wilayah, yang telah lebih dari $500 juta sejak 2021, sering tetapi terfragmentasi. Kanada, sebaliknya, adalah tentang diaspora. Ini memberi Kuda kedekatan dengan orang Afrika di luar negeri yang mengirim uang pulang secara teratur dan menginginkan lebih sedikit perantara antara pendapatan mereka dan keluarga mereka.
Di antara baris: Apa yang dapat ditawarkan Kuda di luar negeri bukanlah perbankan layanan penuh, setidaknya awalnya, tetapi transfer internasional yang lebih cepat dan lebih murah yang dibangun di atas infrastruktur sendiri daripada platform pihak ketiga. Jika dijalankan dengan baik, ekspansi ini menggeser Kuda dari menjadi bank digital Nigeria menjadi utilitas keuangan lintas batas, melayani pengguna di mana mereka mendapatkan dan di mana mereka menghabiskan. Bagian yang lebih sulit sekarang adalah navigasi regulasi dan lokalisasi. Bagian yang lebih mudah, permintaan, sudah ada di sana.
Sumber:
|
Nama Koin
|
Nilai Saat Ini
|
Hari
|
Bulan
|Bitcoin
|$92.684
|
– 2,44%
|
+ 5,01%
|Ether
|$3.212
|
– 2,95%
|
+ 7,71%
|RollX
|$0,1360
|
+ 39,39%
|
+ 27,33%
|Solana
|$133,69
|
– 6,35%
|
+ 5,90%
* Data per 06.15 Pagi WAT, 19 Januari 2026.
Ditulis oleh: Emmanuel Nwosu dan Opeyemi Kareem
Diedit oleh: Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade
