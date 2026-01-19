👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Pengisian MAXimum

Dr. Emomotimi Agama, Direktur Jenderal SEC Nigeria. Sumber Gambar: Regtech Africa.

Nigeria baru saja membuat pengoperasian bisnis aset digital, fintech, dan intermediasi investasi menjadi olahraga anak orang kaya.

Pada pagi hari 16 Januari 2026, Komisi Bursa Efek Nigeria (SEC), regulator pasar modal, menerbitkan persyaratan modal baru untuk hampir setiap pelaku pasar modal di ruang tersebut, termasuk broker, robo-advisor, penasihat investasi, dan pemangku kepentingan aset digital, menerima kenaikan—beberapa di atas 2x, tetapi sebagian besar dari mereka di atas kenaikan 50%.

Dalam memo tersebut, SEC menggambarkan ambang batas baru sebagai "persyaratan modal minimum," yang berarti ini adalah jumlah yang diharuskan yang harus dimiliki pemangku kepentingan dalam modal disetor (saham yang diterbitkan dan dibayar) ditambah premi saham. Direktur jenderal SEC, Emomotimi Agama, kemudian muncul di podcast Closing Bell CNBC untuk mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan kepercayaan investor di pasar modal.

"Alasan mendasarnya adalah untuk mengumpulkan modal jangka panjang, dan itu hanya bisa terjadi dengan kepercayaan, [yang] berasal dari keberlanjutan, ketahanan, transparansi, dan integritas. Untuk tahun 2026, kami akan lebih ketat dalam memastikan bahwa tindakan penegakan dilaksanakan, dan pelaku pasar mulai melihat kemampuan SEC dan regulator [untuk melindungi] mereka dari tantangan yang, sampai sekarang, telah menjadi kejadian biasa di dalam pasar," kata Agama.

Pada awal Januari, indeks pasar saham Nigeria melampaui ₦100 triliun ($70 miliar) dalam kapitalisasi untuk pertama kalinya, mengisyaratkan bahwa lebih banyak kepercayaan investor kembali, dan pelaku pasar harus bertanggung jawab, dari posisi SEC.

Namun, mengapa sektor aset digital, industri yang berkembang dengan kerangka regulasi yang kurang terdefinisi, digabungkan dengan yang lain? Ingat bahwa pada tahun 2025, Nigeria mengklasifikasikan aset digital sebagai "sekuritas," di bawah Undang-Undang Investasi dan Sekuritas, yang menjadikannya berada di bawah kewenangan SEC. Alih-alih memberikan pasar kerangka perizinan dan operasi yang dapat diprediksi, SEC telah memilih kontrol pasar dengan menyaring siapa yang masuk dan siapa yang keluar.

Kami tidak akan bermain sebagai jin dan memberi tahu Anda bahwa kami telah melihat ke masa depan untuk melihat apakah ini ide yang baik atau buruk. Tetapi pertanyaan sebenarnya di sini adalah apakah menaikkan persyaratan modal minimum adalah cara paling ketat untuk melindungi investor tanpa mempersempit pasar, terutama pasar modal yang masih membutuhkan kompetisi, inovasi, dan intermediari yang lebih kecil untuk memperdalam likuiditas daripada mengonsentrasikannya di tangan yang lebih sedikit dan lebih besar.