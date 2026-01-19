Badan Keamanan India Tandai Jaringan 'Crypto Hawala' untuk Pendanaan Teror di Kashmir – Laporan

Jaringan 'crypto hawala' baru yang canggih, mencerminkan sistem hawala tradisional, dilaporkan digunakan untuk menyalurkan dana guna mendukung aktivitas teroris di Jammu dan Kashmir, demikian peringatan pejabat keamanan India pada hari Minggu.

Menurut Press Trust of India, dana asing bayangan ini melewati pengamanan finansial, beroperasi sepenuhnya di luar jaringan resmi.

Berdasarkan peraturan India, Penyedia Layanan Aset Digital Virtual diwajibkan mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan (FIU). Sejak tahun fiskal 2024-25, hanya 49 bursa yang terdaftar sebagai entitas pelaporan legal.

Crypto hawala yang tidak dapat dilacak ini telah memicu kekhawatiran serius, dengan pejabat memperingatkan bahwa hal ini dapat menghidupkan kembali elemen-elemen separatis di wilayah tersebut.

Crypto Hawala Menggunakan 'Akun Perantara' untuk 'Parkir' Dana

Jaringan ini menggunakan "akun perantara" untuk memarkir dana sementara. Akun-akun ini melapisi transaksi untuk mengaburkan jejak uang. Selanjutnya, sindikat di balik jaringan membayar komisi 0,8 hingga 1,8 persen per transaksi untuk pemegang akun tersebut yang umumnya adalah orang biasa, tambah para pejabat.

Sindikat memikat para pemegang akun ini dengan janji komisi, meyakinkan mereka bahwa peran mereka aman dan hanya sekadar untuk memarkir dana. Mereka kemudian menangani rekening bank dan kata sandi semua pemegang akun perantara.

"Ini secara efektif 'memutus jejak keuangan,' memungkinkan uang asing masuk ke ekonomi lokal sebagai uang tunai yang tidak dapat dilacak," kata para pejabat.

Pengelola asing mengirim kripto langsung ke dompet-dompet ini tanpa melibatkan lembaga keuangan yang diatur. Selanjutnya, pemegang dompet bepergian ke kota-kota besar India seperti Delhi dan Mumbai untuk bertemu pedagang peer-to-peer (P2P) yang tidak diatur guna menjual kripto dengan harga yang dapat dinegosiasikan.

Menurut Polisi Jammu dan Kashmir serta badan keamanan pusat, orang-orang dari negara-negara termasuk Tiongkok, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja terlibat dalam pembuatan akun kripto pribadi untuk warga India lokal. Pengelola internasional ini menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk menghindari deteksi dan tidak memerlukan verifikasi KYC.

Penggunaan VPN sudah ditangguhkan di wilayah tersebut, konfirmasi polisi, sambil menambahkan bahwa pendaftaran di dompet kripto semakin sering terlihat belakangan ini.