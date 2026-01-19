Marcos menghadapi pengaduan pemakzulan atas skandal korupsi pengendalian banjir

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos, Jr. menghadapi pengaduan pemakzulan atas tuduhan ia memperoleh keuntungan dari kontrak infrastruktur yang mencurigakan, meningkatkan tekanan politik di tengah skandal korupsi bernilai miliaran peso.

Pengaduan tersebut, yang diendors pada hari Senin oleh Wakil Pemimpin Minoritas DPR dan Anggota Daftar Partai Jernie Jett V. Nisay dan diajukan oleh pengacara Andre R. de Jesus, menyebutkan lima alasan pemecatan, termasuk tiga yang terkait langsung dengan skandal pengendalian banjir, menurut foto ponsel dari pengaduan pemakzulan 12 halaman yang beredar ke media.

"Proliferasi proyek pengendalian banjir fiktif di seluruh negeri mengkonfirmasi adanya upaya terkoordinasi dan disengaja untuk menjarah dana publik," demikian pernyataannya.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Cheloy Velicaria-Garafil mengkonfirmasi penerimaan pengaduan pemakzulan tersebut.

'Pengaduan ini akan diteruskan kepada Ketua Faustino 'Bojie' G. Dy III sesuai dengan Konstitusi dan aturan Dewan Perwakilan Rakyat," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tuan Nisay, yang tahun lalu oleh Komisi Independen untuk Infrastruktur diusulkan untuk didakwa oleh ombudsman dengan tuduhan penjarahan karena dugaan keterlibatannya dalam proyek pengendalian banjir yang mencurigakan, mengatakan ia mengharapkan proses pemakzulan terhadap Tuan Marcos dimulai ketika pengaduan tersebut dirujuk ke komite keadilan pada 26 Januari, ketika Kongres melanjutkan sidang.

"Kami percaya bahwa dalam Konstitusi... tidak ada seorang pun, bahkan Presiden sekalipun, yang berada di atas hukum," katanya kepada wartawan setelah pengajuan pengaduan.

Pengaduan ini muncul saat pemerintahan Tuan Marcos berjuang menahan dampak dari skandal yang melibatkan miliaran peso dana pengendalian banjir. Beberapa pejabat, politisi dan kontraktor swasta dituduh mengalihkan P100 miliar dari P545 miliar yang dihabiskan untuk proyek pengendalian banjir sejak 2022 kepada segelintir kontraktor, menurut laporan pemerintah.

Kantor Presiden membentuk badan pencari fakta independen untuk menyelidiki kontroversi tersebut, namun pengaduan tersebut menggambarkannya sebagai "taktik yang berbau putus asa," mengklaim panel tersebut secara selektif menargetkan lawan politik sambil melindungi sekutu.

Minggu lalu, Tuan Marcos mengisyaratkan mandat komisi mungkin berakhir setelah dua komisioner teratas mengundurkan diri, meninggalkan keraguan atas efektivitasnya.

Pengaduan tersebut juga menuduh Tuan Marcos mengkhianati kepercayaan publik dengan gagal memveto dana tidak terprogram dalam anggaran sebelumnya, yang menurut para kritikus rentan terhadap korupsi.

Pengaduan ini juga menyebutkan keputusannya untuk mengirim mantan Presiden Rodrigo R. Duterte ke Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kampanye anti-narkobanya, dengan tuduhan ia melewati proses hukum domestik.

"Sejak awal masa jabatannya, pemerintahannya telah dilanda skandal korupsi, manipulasi anggaran dan penyalahgunaan sistematis dana publik — semuanya dapat dilacak ke keputusan yang dibuat atau disahkan di tingkat tertinggi," menurut pengaduan tersebut.

Anggota parlemen dari partai oposisi Makabayan menyambut baik pengajuan tersebut. Anggota Daftar Partai Antonio L. Tinio, Renee Louise M. Co, dan Sarah Jane Elago mengatakan blok mereka akan melanjutkan inisiatif pemakzulan mereka sendiri.

"Kami percaya bahwa dasar pemakzulan ada dalam penjarahan anggaran yang sistematis," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Berdasarkan Konstitusi 1987, pemakzulan dapat dilakukan atas pelanggaran Konstitusi yang dapat dipersalahkan, penyuapan, korupsi, kejahatan berat lainnya, atau pengkhianatan kepercayaan publik. Sebuah pengaduan memerlukan endorsemen dari setidaknya sepertiga anggota DPR sebelum dapat dikirim ke Senat, yang bersidang sebagai pengadilan pemakzulan.

Pejabat DPR mengatakan pengaduan tersebut siap untuk ditinjau.

"Penilaian terletak pada masing-masing anggota, dan ini akan dipilih oleh pleno dan komite keadilan," kata anggota Komite Keadilan DPR dari Batangas, Gerville R. Luistro. Ia menambahkan bahwa proses tersebut akan memeriksa apakah pengajuan tersebut "memadai dalam bentuk dan substansi." — Kenneth Christiane L. Basilio