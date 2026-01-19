BursaDEX+
XRP memimpin pasar kripto Korea dengan peningkatan volume perdagangan yang luar biasa di tahun 2025. Lonjakan tersebut, yang melibatkan volume tahunan lebih dari $1 triliun di Upbit,

Volume Perdagangan XRP Korea Melonjak pada 2025

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/19 15:21
Poin Utama:
  • Peristiwa utama: XRP mendominasi volume perdagangan kripto Korea 2025.
  • Bursa Korea melaporkan volume perdagangan XRP tahunan lebih dari $1 triliun.
  • Tidak ada konfirmasi resmi tentang eksploitasi hukum untuk lonjakan perdagangan.
xrp-dominates-korean-crypto-trading-in-2025 XRP Mendominasi Perdagangan Kripto Korea pada 2025

XRP memimpin pasar kripto Korea Selatan pada 2025, mencatat volume lebih dari $1 triliun karena dukungan komunitasnya, keunggulan likuiditas, dan biaya perdagangan yang rendah.

Lonjakan ini menyoroti daya tarik XRP dalam perdagangan spot, melampaui Bitcoin dan Ethereum dalam kondisi pasar Korea yang dinamis.

Volume perdagangan XRP di Korea melonjak sepanjang 2025, dilaporkan mencapai lebih dari $1 triliun di Upbit saja. Pergerakan signifikan ini menarik perhatian karena dominasinya atas BTC dan ETH, yang umumnya dianggap sebagai aset teratas secara global.

Peningkatan aktivitas perdagangan melibatkan pemain utama seperti Dunamu, operator Upbit, yang mengonfirmasi XRP sebagai aset paling banyak diperdagangkan. Tidak ada sumber primer yang membuktikan klaim tentang eksploitasi "hukum bursa khusus spot" untuk lonjakan ini.

Volume perdagangan yang masif telah mempengaruhi pasar kripto Korea, memposisikan XRP sebagai aset pilihan karena likuiditas, biaya rendah, dan dukungan komunitas. Pergeseran ini menunjukkan keterlibatan lokal yang kuat dan minat spekulatif pada altcoin.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang implikasi keuangan yang lebih luas, karena ekspansi Ripple di Korea menunjukkan komunitas yang termotivasi. Preferensi pasar untuk perdagangan berisiko tinggi menyoroti perbedaan dibandingkan dengan tren global dominasi BTC dan ETH.

Tidak ada bukti jelas yang mendukung eksploitasi hukum, meskipun ada laporan sekunder. Pengamat menekankan afinitas historis Korea terhadap pasar cryptocurrency yang volatil, mempengaruhi tren saat ini di mana XRP memimpin dalam volume perdagangan.

Dinamika pasar Korea dapat mendorong reaksi regulasi atau respons teknologi potensial. Ini dapat berkaitan dengan bagaimana hukum perdagangan beradaptasi seiring dengan tren kripto yang muncul, mencerminkan pola historis dan yang diperkirakan.

