Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi titik transshipment regional untuk bersaing dengan Mesir dan Maroko.

Total investasi diperkirakan mencapai $2,7 miliar, kata Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh dalam postingan di platform pesan sosial X.

Ekspansi ini akan menghasilkan pendapatan operasional tahunan yang diperkirakan sebesar $500 juta, kata perdana menteri.

Proyek ini akan dikembangkan sebagai bagian dari kemitraan publik-swasta dengan Maha Capital Partners yang berbasis di Qatar dan Terminal Investment, lengan investasi dan operasi dari MSC Group Italia, kata Zona Bebas Misurata dalam sebuah pernyataan.

Zona bebas ini terletak 200 km sebelah timur Tripoli. Ekspansi akan meningkatkan luas area dari 2.576 hektar yang ada saat ini menjadi 20.000 hektar.

Pelabuhan ini saat ini menangani 60 hingga 65 persen perdagangan kontainer Libya. Kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 4 juta twenty-foot equivalent units (TEU) dalam dua fase.

"Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan posisi Libya di antara pelabuhan terbesar di kawasan dalam hal ukuran dan kapasitas, tetapi juga mengandalkan investasi asing langsung dalam kemitraan internasional yang komprehensif," kata Dbeibeh.

Maha Capital Partners yang berbasis di Doha akan menyediakan investasi jangka panjang dan keahlian institusional dalam membiayai proyek infrastruktur skala besar di pasar berkembang, kata pernyataan tersebut.

Ditambahkan bahwa proyek ini kemungkinan akan menciptakan 8.400 pekerjaan langsung dan 60.000 peluang tidak langsung.