BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regionalLibya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Perdagangan Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi hub transshipment regional

Libya bermitra dengan Qatar untuk memperluas pelabuhan zona bebas

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/19 14:43
FreeRossDAO
FREE$0,00011707+0,04%
  • Perdana menteri mengumumkan proyek Misurata
  • Ekspansi akan menghasilkan pendapatan tahunan $500 juta
  • Maha Capital Qatar adalah mitra

Libya telah menandatangani kemitraan dengan perusahaan Qatar dan Italia untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan Zona Bebas Misurata, dengan tujuan mengubahnya menjadi titik transshipment regional untuk bersaing dengan Mesir dan Maroko.

Total investasi diperkirakan mencapai $2,7 miliar, kata Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh dalam postingan di platform pesan sosial X.

Ekspansi ini akan menghasilkan pendapatan operasional tahunan yang diperkirakan sebesar $500 juta, kata perdana menteri.

Proyek ini akan dikembangkan sebagai bagian dari kemitraan publik-swasta dengan Maha Capital Partners yang berbasis di Qatar dan Terminal Investment, lengan investasi dan operasi dari MSC Group Italia, kata Zona Bebas Misurata dalam sebuah pernyataan.

Zona bebas ini terletak 200 km sebelah timur Tripoli. Ekspansi akan meningkatkan luas area dari 2.576 hektar yang ada saat ini menjadi 20.000 hektar. 

Pelabuhan ini saat ini menangani 60 hingga 65 persen perdagangan kontainer Libya. Kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 4 juta twenty-foot equivalent units (TEU) dalam dua fase. 

Bacaan lebih lanjut:

  • Pendapatan minyak Libya meningkat saat output mencapai rekor 10 tahun
  • Salem Maiar: Kembalinya hati-hati perusahaan minyak internasional ke Libya
  • Libya akan membuka tender eksplorasi minyak pada Februari 2026

"Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan posisi Libya di antara pelabuhan terbesar di kawasan dalam hal ukuran dan kapasitas, tetapi juga mengandalkan investasi asing langsung dalam kemitraan internasional yang komprehensif," kata Dbeibeh.

Maha Capital Partners yang berbasis di Doha akan menyediakan investasi jangka panjang dan keahlian institusional dalam membiayai proyek infrastruktur skala besar di pasar berkembang, kata pernyataan tersebut.

Ditambahkan bahwa proyek ini kemungkinan akan menciptakan 8.400 pekerjaan langsung dan 60.000 peluang tidak langsung.

Peluang Pasar
Logo FreeRossDAO
Harga FreeRossDAO(FREE)
$0,00011707
$0,00011707$0,00011707
-2,13%
USD
Grafik Harga Live FreeRossDAO (FREE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas

BitcoinWorld Transfer USDC Mengguncang Pasar: Eksodus $708 Juta dari Binance ke Dompet Tidak Dikenal Memicu Kekhawatiran Likuiditas Transaksi besar mengguncang dunia cryptocurrency
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:45
Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

Bank-Bank Korea Berani Dorong Stablecoin Won Berbunga Revolusioner

BitcoinWorld Bank Korea dengan Berani Mendorong Stablecoin Won Berbunga yang Revolusioner SEOUL, Korea Selatan – Januari 2025. Dalam langkah strategis yang siap untuk
Bagikan
bitcoinworld2026/01/19 15:25
Setelah Dua Tahun Tanpa Bank, Trader Australia Dapat Memindahkan Fiat di Binance Lagi

Setelah Dua Tahun Tanpa Bank, Trader Australia Dapat Memindahkan Fiat di Binance Lagi

Bursa kripto Binance telah memperkenalkan kembali transfer bank langsung di Australia, dua tahun setelah terputus dari sistem perbankan negara tersebut.Binance Australia
Bagikan
Financemagnates2026/01/19 14:57