Bitmine Immersion Milik Tom Lee Kini Menguasai 3,4% Pasokan ETH

Bitmine Immersion, yang dipimpin oleh Tom Lee, kini telah mengakumulasi 3,4% dari total pasokan Ethereum yang beredar. Saat Bitmine muncul sebagai salah satu pemegang ETH terbesar, pasokan exchange turun tajam, dengan hanya 16,3 juta ETH yang tersisa untuk diperdagangkan.

Meskipun akumulasi yang kuat ini, harga Ethereum telah turun sekitar 4%, diperdagangkan di bawah level $3.200.

Bitmine Menguasai 3,4% Pasokan Ethereum

Menurut data terbaru, Bitmine Immersion kini mengendalikan lebih dari 4,167 juta ETH, setara dengan sekitar 3,4% dari pasokan Ethereum yang beredar. Dengan nilai hampir $13,32 miliar, ini menjadikan Bitmine salah satu pemegang ETH terbesar di dunia.

Akumulasi stabil Bitmine selama beberapa bulan terakhir jelas sejalan dengan visi jangka panjang Chairman Tom Lee untuk memiliki hampir 5% dari total pasokan Ethereum. Pembelian yang lambat dan konsisten menunjukkan keyakinan jangka panjang pada ETH, bukan gerakan trading jangka pendek.

Institusi lain juga sedang membangun posisi. Sharplink, misalnya, memegang sekitar 864.000 ETH, bernilai sekitar $3,1 miliar, memberikannya sekitar 0,7% dari total pasokan.

Selain itu, ETF Ethereum spot telah mengumpulkan hampir $19,7 miliar dalam kepemilikan sejak diluncurkan, menambah tekanan lebih lanjut pada pasokan yang tersedia.

Pasokan ETH di Exchange Terus Menyusut

Dengan institusi mengunci ETH dalam jumlah besar, saldo exchange terus menurun. Menurut data CryptoQuant, hanya sekitar 16,3 juta ETH yang tersisa di exchange untuk diperdagangkan.

Ketika lebih sedikit koin yang tersedia untuk diperdagangkan, bahkan peningkatan kecil dalam permintaan dapat memiliki dampak kuat pada harga dari waktu ke waktu.

Harga Ethereum Masih Berjuang

Meskipun akumulasi yang kuat dan saldo exchange yang menyusut, harga Ethereum telah turun baru-baru ini, diperdagangkan mendekati $3.200, turun sekitar 4% pada hari ini. Penurunan baru-baru ini mengikuti ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung setelah Donald Trump mengancam tarif 10% pada beberapa negara Eropa.

Memang, grafik teknikal mengisyaratkan potensi kenaikan bullish untuk ETH. Menurut trader populer Merlijn the Trader, Ethereum sekarang "melingkar," dengan beberapa sinyal bullish.

Grafiknya menyoroti breakout falling wedge, double bottom, dan momentum yang membaik. Menurutnya, $3.300 adalah level kunci. Selama Ethereum tetap di atasnya, setup bullish tetap utuh.

Jika level ini bertahan, ETH dapat bergerak lebih tinggi menuju kisaran $3.900 hingga $4.000, yang merupakan target utama berikutnya.